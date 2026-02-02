Salaries And Allowances: జాతీయ బడ్జెట్ ప్రవేశపెట్టడంతో దేశవ్యాప్తంగా లెక్కలు బేరీజు వేసుకుంటున్నారు. ఎవరికి ఎంత వచ్చాయి? ఏయే శాఖలు కేటాయింపులు ఎంత జరిగాయని తీరిగ్గా లెక్కించుకుంటున్నారు. కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టిన బడ్జెట్లో కొందరికి మాత్రం భారీగా కేటాయింపులు జరిగాయి. ఈ కేటాయింపులతో కొందరి జీతాలు భారీగా పెరగనున్నాయి. ఎవరి జీతాలు పెరుగుతున్నాయో.. దీనికి సంబంధించిన వివరాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాం.
పార్లమెంట్లో నిన్న నిర్మల సీతారామన్ కేంద్ర బడ్జెట్ను చదివి వినిపించిన విషయం తెలిసిందే. కేంద్ర బడ్జెట్ సామాన్య, మధ్య తరగతి ప్రజలకు ప్రత్యక్షంగా ఎలాంటి ప్రయోజనం చేకూరేటట్టు లేదు. కానీ పరోక్షంగా.. దేశ అభివృద్ధికి మార్గనిర్దేశకత్వంగా ఈ బడ్జెట్ ఉందని ప్రభుత్వ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. బడ్జెట్ కేటాయింపుల్లో కొన్ని వర్గాలకు తీవ్ర అన్యాయం చేయగా.. మరికొన్ని వర్గాలకు భారీ ప్రయోజనం చేకూర్చేలా నిర్ణయాలు ఉన్నాయి. వాటిలో కేంద్ర మంత్రులు, అతిథుల ఖర్చులకు సంబంధించి నిర్మల సీతారామన్ తన పద్దులో కేటాయింపులు చేశారు.
కేంద్ర మంత్రిమండలి, కేబినెట్ సచివాలయంతోపాటు ప్రధానమంత్రి కార్యాలయం, విదేశీ అతిథుల మర్యాదలకు సంబంధించి కేంద్ర బడ్జెట్లో రూ.1,102 కోట్లు కేటాయించారు. గతేడాది కేటాయింపులు రూ.978.20 కోట్లు ఉన్నాయి. గతేడాది కన్నా ఈ ఏడాది అధిక కేటాయింపులు చేశారు. మంత్రిమండలికి సంబంధించి ఖర్చులకు రూ.620 కోట్లు కేటాయించగా.. 2025-26లో రూ.483.54 కోట్లుగా కేటాయింపులు ఉన్నాయి. ఈ కేటాయింపుల్లో కేంద్ర మంత్రుల జీతభత్యాలకు చెల్లించడంతోపాటు మాజీ ప్రధానమంత్రుల జీతభత్యాలు, ప్రయాణాలకు సంబంధించి ఈ బడ్జెట్ను ఖర్చు చేయనున్నారు. ఈ కేటాయింపుల్లోనే వీవీఐపీల ప్రత్యేక విమాన ఖర్చులు కూడా ఉన్నాయి. కేటాయింపులు పెంచడంతో మంత్రుల జీతాలు కూడా భారీగా పెరిగే అవకాశం ఉందని చర్చ జరుగుతోంది.
కేంద్ర మంత్రుల జీతాలకు సంబంధించి భారీగా కేటాయింపులు చేయడంతో తీవ్ర విమర్శలు వస్తున్నాయి. ప్రజలకు కేంద్ర బడ్జెట్లో ఎలాంటి ఉపశమనం లేదని.. కానీ బడ్జెట్లో మాత్రం కేంద్ర మంత్రులు తమకు భారీగా కేటాయింపులు చేసుకోవడం విమర్శలకు దారి తీస్తోంది. సాధారణ ప్రజలకు ఎలాంటి ప్రయోజనాలు ఇవ్వకుండా వారికి వేతనాల కోసం కేటాయింపులు పెంచడం ప్రజల నుంచి తీవ్ర వ్యతిరేకత వ్యక్తమవుతోంది.
