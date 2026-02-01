Budget 2026: నిర్మలా సీతారామన్ ప్రవేశ పెట్టిన బడ్జెట్ లో ముఖ్యాంశాలు ఇవే..

High Speed Railway Corridors across india in Budget: ఒకప్పుడు ఆర్ధిక బడ్జెట్ తో పాటు రైల్వే బడ్జెట్ సెపరేట్ గా ఉండేది. రైల్వే బడ్జెట్ లోనే ఏయే ప్రాంతాలకు రైల్వే లైన్స్ తో పాటు కొత్త రైల్లను ప్రకటించేవారు. నరేంద్ర మోడీ అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత 93 యేళ్లుగా సాగుతున్న సంప్రదాయాన్ని చరమ గీతం పాడారు. అంతకాదు రైల్వైను కూడా సాధారణ బడ్జెట్ లో భాగం చేశారు. తాజాగా నిర్మలమ్మ ప్రకటించిన బడ్జెట్ లో కేంద్రం తాజాగా రైల్వేలకు అధిక ప్రాధాన్యత ఇచ్చారు. ఈ సందర్భంగా దేశ వ్యాప్తంగా 7 హై స్పీడ్ రైలు కారిడార్లను ప్రకటించింది. అందులో హైదరాబాద్ కు మూడు హై స్పీడ్ రైల్వే కారిడార్లు ఉండటం విశేషం.
కేంద్రంలో వరుసగా మూడోసారి అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత రెండవ బడ్జెట్ను ఆదివారం లోక్సభలో ప్రవేశపెట్టారు. ఆదివారం సభలో బడ్జెట్ ను ప్రవేశ పెట్టడం స్వాతంత్య్ర భారత చరిత్రలో ఇదే తొలిసారి అని చెప్పాలి. వరుసగా 9వసారి నిర్మలా సీతారామన్ బడ్జెట్ ను ప్రవేశ పెట్టడం విశేషం. ఈ బడ్జెట్ లో దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థ, తయారీ, ఎగుమతులను పెంచడానికి నిర్మలా సీతారామన్ బడ్జెట్లో అనేక ప్రకటనలు చేశారు. 17 రకాల క్యాన్సర్ మందుల ధరలు తగ్గిస్తున్నట్టు తెలిపారు. 17 రకాల క్యాన్సర్ మందులపై దిగుమతి సుంకం 20 నుంచి 10 శాతానికి తగ్గిస్తున్నట్టు చెప్పారు. క్యాన్సర్ మందుల దిగుమతులపై కస్టమ్స్ సుంకం 10 శాతానికి పరిమితం.
సామాన్యులు సైతం ఫైల్ చేసేలా చర్యలు తీసుకోబోతున్నట్టు చెప్పారు. త్వరలో సులభమైన ఐటీ రిటర్న్ ఫామ్స్..
విద్య, వైద్య సేవలపై TCS 5 నుంచి 2 శాతానికి తగ్గించారు. విదేశీ టూర్ల ప్యాకేజీలకు TCS తగ్గింపుతో టూరిజం డెవలప్ కు చర్యలు తీసుకున్నారు. మ్యాన్ పవర్ సరఫరా చేసే సంస్థలపై TCS తగ్గింపు పెద్ద ఊరట అనే చెప్పాలి.
బడ్జెట్లో, దేశవ్యాప్తంగా ఏడు హై-స్పీడ్ రైలు కారిడార్ల నిర్మాణాన్ని ఆర్థిక మంత్రి ప్రకటించారు. ఈ కారిడార్లు ఏడు నగరాలను అనుసంధానం చేయనున్నాయి. అందులో ముందుగా 1.పుణే - ముంబై 2. పుణే - హైదరాబాద్ 3. హైదరాబాద్ - బెంగళూరు 4.హైదరాబాద్ - చెన్నై 5. చెన్నై -బెంగళూరు 6.ఢిల్లీ - వారణాసి 7. వారణాసి - సిలిగిరి మధ్య హై స్పీడ్ కారిడార్ కు పచ్చాజెండా ఊపారు. ఇందులో హైదరాబాద్ - పుణే మధ్యలో తెలంగాణతో పాటు విదర్భ ప్రాంతాలు కవర్ కానున్నాయి. అటు హైదరాబాద్ - బెంగళూరు మధ్య తెలంగాణ, ఆంధ్ర ప్రదేశ్, కర్ణాటక ప్రయాణికులకు లాభం కలగనునంది. అటు హైదరాబాద్ - చెన్నై మధ్య తెలంగాణ, ఆంధ్ర ప్రదేశ్, తమిళనాడు రాష్ట్రాల ప్రయాణికులు లబ్ది చేకూరనుంది. మొత్తంగా ఈ బడ్జెట్ లో హైదరాబాద్ కు మూడు. ఏపీ కి రెండు రైళ్లు హై స్పీడ్ రైళ్లు రానున్నాయి.
ఈ రైల్వే కారిడార్ లో పర్యావరణ పరంగా అనుకూలంగా ఉండబోతున్నట్టు ప్రకటించారు. పర్యావరణ పరంగా స్థిరమైన సరకు రవాణాను ప్రోత్సహించడానికి తూర్పున డంకుని నుండి పశ్చిమాన సూరత్ వరకు అనుసంధానించే సరుకు రవానా కారిడార్ ను నిర్మించబోతున్నట్టు చెప్పారు. ఒడిశాలోని జాతీయ జలమార్గం 5తో ప్రారంభించి, వచ్చే ఐదేళ్లలో ఇరవై కొత్త జలమార్గాలు అమలులోకి వస్తాయన్నారు.
మహిళల కోసం షీ మార్ట్స్ ఏర్పాటుకు ఈ బడ్జెట్ లో ప్రతిపాదించారు. ఈస్ట్ కోస్ట్ ఇండస్ట్రియల్ కారిడార్ ఏర్పాటుతో పాటు..వచ్చే ఐదేళ్లు టెక్స్టైల్ రంగానికి రూ.10వేల కోట్లు ప్రకటించారు. 15 పురావస్తు ప్రాంతాల అభివృద్ధికి నిధుల కేటాయింపుతో పాటు నేషనల్ డిజిటల్ విజ్ఞాన కేంద్రం ఏర్పాటుకు ఆమోదం తెలిపడంతో పాటు బడ్జెట్ లో నిధులను కేటాయించారు. గ్రాంట్ల రూపంలో రాష్ట్రాలకు రూ.1.40 లక్షల కోట్లు దక్కనున్నాయి.
ఇది ఖనిజ సంపన్న ప్రాంతాలైన తాల్చేర్, అంగుల్, కళింగనగర్ వంటి పారిశ్రామిక కేంద్రాలను పారదీప్, ధమ్రా ఓడరేవులకు కలుపుతుందన్నారు. లోతట్టు జలమార్గాల కోసం ఓడ మరమ్మతు పర్యావరణ వ్యవస్థను వారణాసి తో పాటు పాట్నాలో కూడా ఏర్పాటు చేస్తున్నట్టు చెప్పారు.
