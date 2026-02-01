Budget 2026: నిర్మలమ్మ పద్దులో తగ్గేవి.. పెరిగేవి ఇవే.. పూర్తి వివరాలు మీ కోసం..

Nirmala Sitharaman Budget 2026 -27: కేంద్ర ఆర్ధిక బడ్జెట్ ను నిర్మలా సీతారామన్ ప్రవేశపెట్టారు. వరుసగా 9 సార్లు ఆర్ధిక మంత్రిగా బడ్జెట్ ప్రవేశపెట్టి మొరార్జి దేశాయ్ రికార్డు ను సమం చేశారు. ఈ సారి బడ్జెట్ లో కేంద్ర ఆర్ధిక మంత్రి ద్రవ్యలోటును కంట్రోల్లో ఉంచుతూనే ఉద్యోగాలను కల్పించడం, క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండీచర్ను పెంచే దానిపై నే దృష్టి సారించారు. ముఖ్యంగా 6 కీలక రంగాల్లో సంస్కరణలు చేపట్టబోతున్నట్టు చెప్పారు.
ఇక ఈ బడ్జెట్తో సిగరెట్లు, పొగాకు, పాన్ మసాలాల ఉత్పత్తుల ధరలు పెరగనున్నాయి. వీటిపై కఠినమైన పన్ను విధానం నేటి నుంచి అమల్లోకి రానుంది. 28శాతం జీఎస్టీ సెస్ స్థానంలో 40శాతం జీఎస్టీ, అదనపు ఎక్సైజ్ డ్యూటీ, ప్రత్యేక ఆరోగ్య- జాతీయ భద్రతా సెస్ అమలు చేయనున్నారు. ఎక్సైజ్ డ్యూటీ కూడా సిగరెట్ల పొడవు ఆధారంగా ఉంటుంది. ఎంఆర్పీల ఆధారంగా పొగాకుపై 82శాతం, గుట్కా 91శాతం, పాన్ మసాలాపై 88శాతం ఎక్సైజ్ డ్యూటీ పడుతుంది. మద్యం మరింత ఖరీదైనది కావచ్చు.
ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్ పోత్రహించే క్రమంలో పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలు, కార్ల ట్యాక్స్లు పెంచే అవకాశాలు స్వల్పంగా పెంచబోతున్నట్టు చెప్పారు. ఇక తగ్గిన వాటిలోఎలక్ట్రికల్ వాహనాలపై సబ్సిడీలు మరింత పెంచే ఆలోచనలో ప్రభుత్వం ఉంది. ఫోన్స్, ల్యాప్టాప్ల దిగుమతులపై సుంకాలు తగ్గిస్తున్నట్టుచెప్పారు. క్రీడలను ప్రోత్సహించే క్రమంలో ‘ఖేలో ఇండియా మిషన్’ ప్రకటనతో క్రీడా పరికరాల ధరలను తగ్గించారు. క్యాన్సర్, షుగర్ మందుల ధరలపై సుంకాలను తగ్గించారు.
మేక్ ఇన్ ఇండియాను ప్రోత్సహించే క్రమంలో భారత్ లో తయారయ్యే స్మార్ట్ ఫోన్ లు, టాబ్లెట్ ను మరింత కారు చౌకగా మారనున్నాయి. తోలు ఉత్పత్తుల ధరలను తగ్గించారు.సీ ఫుడ్ పై ఉన్న పన్నులను తగ్గించారు. సౌర విద్యుత్ ను ప్రోత్సహించే క్రమంలో వాటిపై ఉన్న పన్నుల భారాన్ని తగ్గిస్తున్నట్టు బడ్జెట్ లో పేర్కొన్నారు. మైక్రోవేవ్ ఓవెన్ వంటివి మరింత తక్కువ ధరకే లభ్యం కాబోతున్నాయి.
