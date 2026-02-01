English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • జాతీయం
  • Budget 2026: నిర్మలమ్మ పద్దులో తగ్గేవి.. పెరిగేవి ఇవే.. పూర్తి వివరాలు మీ కోసం..

Budget 2026: నిర్మలమ్మ పద్దులో తగ్గేవి.. పెరిగేవి ఇవే.. పూర్తి వివరాలు మీ కోసం..

Budget 2026:  కేంద్ర మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్‌ 2026-27కు సంబంధించిన బడ్జెట్‌ను ప్రవేశపెట్టనున్నారు. ట్రంప్ టారిఫ్‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌లు, జియో పొలిటికల్ టెన్షన్లు, కమొడిటీల ధరలు ఇబ్బంది పెడుతున్న వేళ.. ప్రవేశపెట్టిన బడ్జెట్ లో ‌ఏవి పెరుగుతున్నాయో తగ్గుతున్నాయో చూద్దాం..   

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Feb 1, 2026, 02:08 PM IST

Budget 2026: నిర్మలమ్మ పద్దులో తగ్గేవి.. పెరిగేవి ఇవే.. పూర్తి వివరాలు మీ కోసం..

Nirmala Sitharaman Budget 2026 -27: కేంద్ర ఆర్ధిక బడ్జెట్ ను నిర్మలా సీతారామన్ ప్రవేశపెట్టారు. వరుసగా 9 సార్లు ఆర్ధిక మంత్రిగా  బడ్జెట్ ప్రవేశపెట్టి మొరార్జి దేశాయ్ రికార్డు ను సమం చేశారు. ఈ సారి బడ్జెట్ లో కేంద్ర ఆర్ధిక మంత్రి  ద్రవ్యలోటును కంట్రోల్‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌లో ఉంచుతూనే  ఉద్యోగాలను కల్పించడం, క్యాపిటల్ ఎక్స్‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌పెండీచర్‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ను పెంచే దానిపై నే దృష్టి సారించారు. ముఖ్యంగా 6 కీలక రంగాల్లో సంస్కరణలు చేపట్టబోతున్నట్టు చెప్పారు. 

ఇక ఈ బడ్జెట్‌తో సిగరెట్లు, పొగాకు, పాన్ మసాలాల ఉత్పత్తుల ధరలు పెరగనున్నాయి. వీటిపై కఠినమైన పన్ను విధానం నేటి  నుంచి అమల్లోకి రానుంది. 28శాతం జీఎస్‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌టీ సెస్‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ స్థానంలో 40శాతం జీఎస్‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌టీ, అదనపు ఎక్సైజ్ డ్యూటీ, ప్రత్యేక ఆరోగ్య- జాతీయ భద్రతా సెస్‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ అమలు చేయనున్నారు. ఎక్సైజ్ డ్యూటీ కూడా సిగరెట్ల పొడవు ఆధారంగా ఉంటుంది.  ఎంఆర్‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌పీల ఆధారంగా  పొగాకుపై  82శాతం, గుట్కా 91శాతం, పాన్ మసాలాపై 88శాతం ఎక్సైజ్ డ్యూటీ పడుతుంది.  మద్యం మరింత ఖరీదైనది కావచ్చు.

Also Read: వెయ్యి కోట్ల దర్శకులు.. ‘దురంధర్’తో ఈ క్లబ్బులో ఎంట్రీ ఇచ్చిన ఆదిత్యధర్..

Also Read: ఒకప్పుడు తెలుగు సహా అన్ని భాషల్లో సత్తా చాటిన హీరోయిన్.. నేడు రూ.2 వేల కోట్లకు యజమాని.. 5 కంపెనీలకు బాస్..

ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్ పోత్రహించే క్రమంలో  పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలు, కార్ల ట్యాక్స్‌లు పెంచే అవకాశాలు స్వల్పంగా పెంచబోతున్నట్టు చెప్పారు.  ఇక తగ్గిన వాటిలోఎలక్ట్రికల్‌ వాహనాలపై సబ్సిడీలు మరింత పెంచే ఆలోచనలో ప్రభుత్వం ఉంది. ఫోన్స్, ల్యాప్‌టాప్‌ల దిగుమతులపై సుంకాలు తగ్గిస్తున్నట్టుచెప్పారు. క్రీడలను ప్రోత్సహించే క్రమంలో ‘ఖేలో ఇండియా మిషన్’ ప్రకటనతో క్రీడా పరికరాల ధరలను తగ్గించారు. క్యాన్సర్, షుగర్ మందుల ధరలపై సుంకాలను తగ్గించారు. 

మేక్ ఇన్ ఇండియాను ప్రోత్సహించే క్రమంలో భారత్ లో తయారయ్యే స్మార్ట్ ఫోన్ లు, టాబ్లెట్ ను మరింత కారు చౌకగా మారనున్నాయి. తోలు ఉత్పత్తుల ధరలను తగ్గించారు.సీ ఫుడ్ పై ఉన్న పన్నులను తగ్గించారు. సౌర విద్యుత్ ను ప్రోత్సహించే క్రమంలో వాటిపై ఉన్న పన్నుల భారాన్ని తగ్గిస్తున్నట్టు బడ్జెట్ లో పేర్కొన్నారు. మైక్రోవేవ్ ఓవెన్ వంటివి మరింత తక్కువ ధరకే లభ్యం కాబోతున్నాయి. 

Read more:​ Chiranjeevi Sankranthi Hits:‘మన శంకర వరప్రసాద్ గారు’ సహా సంక్రాంతి బరిలో హిట్టైన చిరంజీవి మూవీస్ ఇవే..

Read more:​ Top 10 Richest Actors: మన దేశంలో అత్యంత ధనవంతులైన హీరోలు వీళ్లే.. ఫస్ట్ ప్లేస్ ఎవరిదంటే.

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

.Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి. 

