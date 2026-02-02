English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • జాతీయం
  • Budget 2026: కేంద్ర బడ్జెట్‌లో 10 భారీ ప్రకటనలు.. ప్రజల డబ్బులు భారీ సేఫ్‌

Budget 2026: కేంద్ర బడ్జెట్‌లో 10 భారీ ప్రకటనలు.. ప్రజల డబ్బులు భారీ సేఫ్‌

These 10 Big Announcements Will Have A Direct Impact On The Common Mans Pocket: కేంద్ర బడ్జెట్ 2026 27 ఆర్థిక సంవత్సరానికి సంబంధించి నిర్మలా సీతారామన్‌ ప్రవేశపెట్టగా.. ఆ బడ్జెట్‌పై దేశవ్యాప్తంగా చర్చ జరుగుతోంది. బడ్జెట్‌ కేటాయింపుల్లో ఎలాంటి ప్రకటనలు ఉన్నాయి.. తమకు ఏం ప్రయోజనాలు ఉన్నాయో తెలుసుకుంటున్నారు. పది నిర్ణయాలతో ప్రజల డబ్బు సేఫ్‌గా ఉండనున్నాయి.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Feb 2, 2026, 05:37 PM IST

Trending Photos

India vs Pakistan: భారత్, పాక్ మ్యాచ్ రద్దు... ఐసీసీకి ఎంత నష్టమో తెలుసా..?
5
India vs Pakistan
India vs Pakistan: భారత్, పాక్ మ్యాచ్ రద్దు... ఐసీసీకి ఎంత నష్టమో తెలుసా..?
Ration Card Holders Good News: రేషన్ కార్డు దారులకు గుడ్ న్యూస్.. కీలక ప్రకటన చేసిన ప్రభుత్వం..!
5
Ration Card Holders Good News: రేషన్ కార్డు దారులకు గుడ్ న్యూస్.. కీలక ప్రకటన చేసిన ప్రభుత్వం..!
8th Pay Commission DA Hike: బడ్జెట్ తర్వాత ఉద్యోగులకు శుభవార్త..భారీగా పెరిగిన డీఏ (DA)..ఆ రోజు నుంచే అమలు!
6
8th Pay Commission
8th Pay Commission DA Hike: బడ్జెట్ తర్వాత ఉద్యోగులకు శుభవార్త..భారీగా పెరిగిన డీఏ (DA)..ఆ రోజు నుంచే అమలు!
Janhvi Kapoor: అతనితో రిలేషన్‌కు ఫుల్ స్టాప్ పెట్టిన జాహ్నవి కపూర్.. ఎన్నో ఏళ్ల తర్వాత బ్రేకప్..!
5
janhvi Kapoor latest news
Janhvi Kapoor: అతనితో రిలేషన్‌కు ఫుల్ స్టాప్ పెట్టిన జాహ్నవి కపూర్.. ఎన్నో ఏళ్ల తర్వాత బ్రేకప్..!
Budget 2026: కేంద్ర బడ్జెట్‌లో 10 భారీ ప్రకటనలు.. ప్రజల డబ్బులు భారీ సేఫ్‌

Union Budget 2026 Highlights: కేంద్ర బడ్జెట్ 2026 27 ఆర్థిక సంవత్సరానికి ప్రవేశపెట్టగా.. ఈ బడ్జెట్‌పై అందరూ లెక్కలు వేసుకుంటున్నారు. ఎంత లెక్కలు వేస్తున్నా తమకు ఎలాంటి ప్రయోజనం లభించలేదని సామాన్య ప్రజలు భావిస్తున్నారు. ఈ బడ్జెట్‌ విధాన ప్రకటనలకే పరిమితమైందని చర్చ జరుగుతుండగా.. కానీ కొన్ని ప్రకటనలతో ప్రజలపై నేరుగా ప్రభావం చూపిస్తోంది. ఈ పది కీలక నిర్ణయాలు ప్రజల డబ్బులను కొంత కాపాడుతోంది. వాటి వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Add Zee News as a Preferred Source

Also Read: Ministers Salaries: కేంద్ర మంత్రుల జీతాలు డబుల్‌.. బడ్జెట్‌లో భారీగా కేటాయింపులు

కేంద్ర బడ్జెట్‌లో సామాన్యుల జేబుపై ప్రత్యక్ష ప్రభావం చూపే కొన్ని నిర్ణయాలు ఉన్నాయి. రైతుల ఆదాయం పెంచడం, కొత్త ఉద్యోగాల కల్పన, నైపుణ్య అవకాశాలు, సరసమైన మెరుగైన చికిత్స, సులభమైన రుణాలు, చిన్న వ్యాపారాలకు ఉపశమనం, మహిళల ఆదాయానికి కొత్త మార్గాలు, వేగవంతమైన ప్రయాణం వంటి అంశాలపై కేంద్ర బడ్జెట్‌ కొన్ని నిర్ణయాలు ప్రకటించింది. ఖర్చులు తగ్గించడం, ఆదాయాన్ని పెంచడంపై ఈ బడ్జెట్‌ దృష్టి పెడుతుంది.

Also Read: AP Govt Employees: ఏపీ ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు తీపి కబురు.. సీపీఎస్ ఉద్యోగులకు అదిరిపోయే వార్త

ఆదాయం పెంచడం
బడ్జెట్‌ 2026లో గ్రామీణ శాఖకు ప్రాధాన్యం ఇచ్చింది. 500 జలాశయాలు, అమృత సరోవర్‌ సమగ్ర అభివృద్ధికి ప్రోత్సాహం కల్పిస్తోంది. దీంతోపాటు మత్స్య సంపదను ప్రోత్సహిస్తుంది. పశుపోషణలో వ్యవస్థాపకతను ప్రోత్సహించడంతో గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో నాణ్యమైన ఉద్యోగాలు లభిస్తాయి. కొబ్బరి, జీడిపప్పు, కోకో వంటి తోటల పంటలకు ప్రత్యేక పథకాలు సుమారు 30 మిలియన్ల మందికి ప్రయోజనం లభించనుంది. గంధపు పరిశ్రమను పునరుద్ధరించడానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం రాష్ట్రాలతో కలిసి పనిచేస్తుంది.

Also Read: Govt Employees: ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల కీలక డిమాండ్‌.. రూ.700 కోట్ల నుంచి రూ.1500 కోట్లకు పెంపు

డిజిటల్ వ్యవసాయం
వ్యవసాయానికి ప్రోత్సాహం కల్పించేలా బడ్జెట్‌లో ఒక నిర్ణయం ఉంది. రైతుల కోసం ఏఐ ప్లాట్‌ఫామ్ భారత్-విస్తార్ ప్రారంభించనుంది. ఈ ప్లాట్‌ఫామ్ వ్యవసాయ నష్టాలను తగ్గించడానికి, మెరుగైన నిర్ణయాలు తీసుకోవడానికి సహాయపడుతుంది. ఇది ఉత్పాదకతను పెంచడంతోపాటు ఖర్చులను తగ్గించనుంది. ఈ డిజిటల్ సలహా వ్యవస్థ చిన్న రైతులకు గేమ్-ఛేంజర్‌గా పనిచేయనుంది.

మహిళల కోసం షీ-మార్ట్‌లు
గ్రామీణ మహిళల కోసం కేంద్ర బడ్జెట్‌లో ఓ కానుక ఉంది. మహిళల కోసం షీ-మార్ట్‌లను తీసుకురానుంది. మహిళలు నడిపించే సంస్థలకు మార్కెట్‌ను అనుసంధానిస్తారు. లఖ్‌పతి దీదీ పథకం విజయంపై ఆధారపడి మహిళలు వ్యాపారస్తులుగా చేయడానికి షీ మార్ట్‌ దోహదం చేయనుంది.

Also Read: YS Jagan: ప్రజాస్వామ్యానికి చంద్రబాబు వైఖరి అత్యంత ప్రమాదకరం: వైఎస్‌ జగన్‌

కొత్త సంస్థలు
విద్యా వ్యవస్థపై బడ్జెట్‌లో కొన్ని నిర్ణయాలు ఉన్నాయి. పారిశ్రామిక కారిడార్లకు సమీపంలో ఐదు విశ్వవిద్యాలయ టౌన్‌షిప్‌లు నిర్మించనున్నట్లు బడ్జెట్‌లో ప్రకటించారు. ప్రతి జిల్లాలో స్టెమ్‌ ఇన్‌స్టిట్యూట్‌ల కోసం బాలికల హాస్టళ్లు, ఖగోళ శాస్త్రానికి కొత్త టెలిస్కోప్ సౌకర్యాలు కూడా చేర్చారు.

ఎంఎస్‌ఎంఈలకు భారీ మద్దతు
సూక్ష్మ, చిన్న తరహా పరిశ్రమలను బలోపేతం చేయడానికి కేంద్ర బడ్జెట్‌ భారీ ప్రకటన చేసింది. రూ.10,000 కోట్ల ఎస్‌ఎంఈ గ్రోత్ ఫండ్ ప్రారంభిస్తారు. ట్రెడ్స్‌ ద్వారా రూ.7 లక్షల కోట్ల విలువైన లిక్విడిటీ అందుబాటులోకి వస్తుంది. టైర్-2, టైర్-3 నగరాల్లో కార్పొరేట్ ఫ్రెండ్స్‌కు సహకారం అందించనుంది.

ఆరోగ్య సంరక్షణ
రానున్న ఐదు సంవత్సరాలలో 100,000 అనుబంధ ఆరోగ్య నిపుణులు, 150,000 మంది సంరక్షకులకు శిక్షణ ఇవ్వనున్నట్లు కేంద్ర బడ్జెట్‌లో ప్రస్తావించారు. మూడు కొత్త ఆయుర్వేద ఎయిమ్స్, జిల్లా ఆసుపత్రులు సామర్థ్యాన్ని 50 శాతం విస్తరించాలని ప్రతిపాదించారు. దీంతో ప్రజలకు వైద్య ఖర్చులు తగ్గనున్నాయి.

బ్యాంకింగ్, ఆర్థిక సంస్కరణలు
బ్యాంకింగ్ రంగాన్ని సమీక్షించడానికి ఒక ఉన్నత స్థాయి కమిటీని ఏర్పాటు చేయనున్నట్లు కేంద్ర బడ్జెట్‌లో ప్రకటించింది. మున్సిపల్ బాండ్లను జారీ చేసే నగరాలకు రూ.100 కోట్ల ప్రోత్సాహకం లభిస్తుంది. పెట్టుబడి పరిమితులు కూడా పెంచనున్నారు.

ఐటీ రంగానికి ఊరట
ఐటీ సేవలను సేఫ్ హార్బర్ మార్జిన్‌ను 15.5 శాతంగా నిర్ణయించారు. రూ.300 కోట్ల నుంచి రూ.2,000 కోట్లకు పరిమితిని పెంచడంతో మధ్య తరహా ఐటీ కంపెనీలకు ఉపశమనం లభించనుంది.

హై-స్పీడ్ రైలు కారిడార్
దేశంలో ఏడు హై-స్పీడ్ రైలు కారిడార్లను బడ్జెట్‌లో ప్రతిపాదించారు. ఈ ప్రాజెక్టులు ప్రజల ప్రయాణ సమయాన్ని తగ్గిస్తాయి. హైదరాబాద్‌తోపాటు పట్టణ అభివృద్ధి, ప్రాంతీయ ఆర్థిక వ్యవస్థను పెంచుతాయి.

వైకల్యం, క్రీడలు
వైద్య, వారసత్వ పర్యాటకాన్ని ప్రోత్సహించడానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం కొత్త కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేయనుంది. దివ్యాంగుల కోసం నైపుణ్యం, మద్దతు పథకాలు, క్రీడల కోసం ఖేలో ఇండియా మిషన్ ప్రారంభించనున్నారు.

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

.Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి

About the Author

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Budget 2026Public MoneyNirmala SitharamanNarendra ModiBudget 2026 27

Trending News