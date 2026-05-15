/Used Cars In Delhi: కేవలం రూ.99 వేలకే మారుతి, టాటా కార్లు.. ఎక్కడో తెలుసుకోండి!

Best Second Hand Car Market Deals 2026: మధ్యతరగతి కుటుంబ సభ్యులు ఇప్పుడు ఎక్కువ సెకండ్ హ్యాండ్ కార్లు మాత్రమే కొనుగోలు చేస్తున్నారు. ముఖ్యంగా అత్యంత తక్కువ ధరల్లో లభించే ఎక్కువ సేఫ్టీ ఫీచర్లు కలిగిన కార్లు అత్యధికంగా కొనుగోలు చేస్తున్నట్లు అధ్యయనాల్లో తేలింది. అంతేకాకుండా చాలామంది ఢిల్లీలోని సెకండ్ హ్యాండ్ కార్ల మార్కెట్లో ఎక్కువగా కొనుగోలు చేస్తున్నట్లు సమాచారం. దీనిని దృష్టిలో పెట్టుకొని అక్కడ నిర్వాహకులు కొన్ని కార్లపై ఎప్పటికప్పుడు స్పెషల్ డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ అందిస్తూ వస్తున్నారు.
ఢిల్లీలో సెకండ్ హ్యాండ్ కార్ షోరూమ్స్..
ముఖ్యంగా ఢిల్లీలోని డిడిఎ మార్కెట్, సెక్టార్-16, రోహిణి, బై ఎన్.ఎస్, ఏ-బ్లాక్లో అందుబాటులో ఉన్న కొన్ని సెకండ్ హ్యాండ్ కార్ షోరూమ్స్ మిడిల్ క్లాస్ వినియోగదారులను దృష్టిలో పెట్టుకొని అత్యంత తక్కువ ధరలలోనే మంచి మంచి కార్లను విక్రయిస్తూ వస్తున్నాయి. ఇక్కడ కొన్ని బ్రాండ్లకు సంబంధించిన కార్లు సగం ధరలకే లభించడం విశేషం..అంతేకాకుండా ఇక్కడి సెకండ్ హ్యాండ్ కార్లకు సంబంధించిన షోరూమ్స్ లో సాధారణ వినియోగదారులను దృష్టిలో పెట్టుకొని కేవలం రూ.99 వేల నుంచి కార్లు ప్రారంభమవుతున్నాయి. ఇక్కడ మారుతి వ్యాగన్ఆర్ నుంచి లగ్జరీ అన్ని రకాల ఎస్యూవీల వరకు అన్నీ అత్యంత తక్కువ ధరలకే అందుబాటులో ఉన్నాయి. అంతేకాకుండా పండగల సందర్భంగా ప్రత్యేకమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ కూడా అందుబాటులో ఉండడం విశేషం..
సెవెన్ సీటర్స్..
ఇక్కడ సెవెన్ సీటర్ గో ప్లస్ మోడల్ 2017 CNG కారు కేవలం 1,79,000 నుంచే ప్రారంభమవుతుంది. అంతేకాకుండా 2018 మోడల్కి సంబంధించిన రెనాల్ట్ ట్రైబర్ వంటి సెవెన్ సీటర్లు కేవలం రూ. 2.29 లక్షలకే విక్రయిస్తున్నారు. అలాగే ఇవే కాకుండా ఇక్కడ కొన్ని సెవెన్ సీటర్ కార్లు కేవలం మూడు లక్షల లోపే అందుబాటులో ఉన్నాయి..అదేవిధంగా హ్యాచ్బ్యాక్ కార్ల వినియోగదారులను దృష్టిలో పెట్టుకొని.. మధ్యతరగతి వారి ఫేవరెట్ వ్యాగన్ఆర్ 2017 మోడల్ కార్లు కేవలం ఇక్కడ రెండు లక్షల 50 వేల లోపే విక్రయిస్తున్నారు. అంతేకాకుండా 2019 మోడల్ కు సంబంధించిన స్విఫ్ట్ డిజైర్ కార్ కేవలం నాలుగు లక్షల లోపే విక్రయిస్తూ రావడం విశేషం..
రూ.99 వేలకే కారు..
అదేవిధంగా మారుతి ఆల్టో 2021 మోడల్ కార్లు ఇక్కడ కేవలం నాలుగు లక్షల 29 వేల లోపే అందుబాటులో ఉన్నాయి. అంతేకాకుండా 2018 మోడల్ టాటా టియాగో కేవలం రెండు లక్షల లోపే అందుబాటులో ఉండడం విశేషం. అలాగే కారు నచ్చి బడ్జెట్ లేని వారి కోసం ఇక్కడ నిర్వాహకులు పెట్రోల్ కారును కేవలం రూ.99 వేలు కట్టిన వారికి విక్రయిస్తున్నారు. అంతేకాకుండా కొన్ని కార్లు అయితే ఇక్కడ చాలా చీప్ ధరలకే లభిస్తున్నాయి.
