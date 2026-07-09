/ ముంబై సహా 17 రాష్ట్రాల్లో వర్ష బీభత్సం.. పేకమేడల్లా కూలుతున్న భవనాలు, కొండచరియలు..!

Heavy Rains Across India: వర్షాల ముంబై నగరం స్తంభించిపోయింది. కేవలం నాలుగు రోజుల్లోనే నెలకు సరిపడా వర్షపాతం నమోదయినట్లు వాతావరణ శాఖ అధికారులు తెలిపారు. ముంబై-పుణే పరిధిలో పలు చోట్ల తీవ్ర నష్టం వాటిల్లింది. కొండచరియలు విరిగిపడి రైల్వే ట్రాకులు బురద, రాళ్లలో కూరుకుపోయాయి. కొన్ని చోట్ల వరదలకు పట్టాలు కొట్టుకుపోయాయి. ఎక్స్ప్రెస్ వే చెరువులా మారింది.పలు చోట్ల రోడ్లు నదులను తలపిస్తున్నాయి. వర్షాలకు కొండ చరియలు పేక మేడల్లా కూలిపోతున్నాయి. కేవలం మహారాష్ట్ర, జమ్మూ కశ్మీర్, ఢిల్లీ , మధ్య ప్రదేశ్,రాజస్థాన్లో బీభత్సమైన వర్షాలు పడ్డాయి.
దేశ వ్యాప్తంగా ఋతుపవనాలు ప్రవేశించినా.. జూలై నెలలో పలు రాష్ట్రాల్లో కుండపోత వర్షాలు పడుతున్నాయి. దేశ వ్యాప్తంగా 17 రాష్ట్రాల్లో ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన వర్షాలు పడే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ తీవ్ర హెచ్చరికాలు జారీ చేసింది. గుజరాత్, మహారాష్ట్రలోని అనేక ప్రాంతాల్లో కురుస్తున్న ఎడతెరిపి లేని వర్షాల కారణంగా విమాన, రహదారి, రైలు రవాణాపై తీవ్ర ప్రభావం ఏర్పడింది. భారీ వర్షాల కారణంగా గుజరాత్లోని సూరత్, వడోదరలో వరద లాంటి పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. నీరు నిలిచిపోవడంతో పశ్చిమ రైల్వే కార్యకలాపాలు తీవ్రంగా ప్రభావితమయ్యాయి.
రైళ్ల రాకపోకలకు తీవ్ర అంతరాయం..
అనేక ప్రాంతాల్లో రైలు పట్టాలపై నీరు నిలవడం వల్ల రైళ్ల రాకపోకలకు అంతరాయం ఏర్పడి, ప్రయాణికులకు తీవ్ర అసౌకర్యం కలుగుతోంది. పశ్చిమ రైల్వే ప్రకారం, జూలై 8న గుజరాత్ రాష్ట్రం వెళ్లే పలు రైళ్లను రద్దు చేశారు. పలు మెయిల్, ఎక్స్ప్రెస్ రైళ్లను దారి మళ్లించారు. మరికొన్నింటిని వాటి గమ్యస్థానాలకు చేరకముందే నిలిపివేశారు. ఎడతెరిపి లేకుండా కురుస్తున్న వర్షాల వల్ల సాధారణ రైలు కార్యకలాపాలను కొనసాగించడం సవాలుగా మారింది.
భారీ వర్షాలకు 16 మంది మృతి..
మరోవైపు మహారాష్ట్రలో కురిసిన భారీవర్షాలకు 16 మందికి పైగా చనిపోయినట్లు అధికారులు ప్రకటించారు. మరో రెండు రోజులు భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని ఐఎండీ హెచ్చరించిన నేపథ్యంలో అధికార యంత్రాంగాన్ని ప్రభుత్వం అలర్ట్ చేసింది. మంత్రాలయంలోని డిజాస్టర్ కంట్రోల్ రూమ్లో విపత్తు నిర్వహణ శాఖ మంత్రి గిరీష్ మహాజన్, ఉన్నతాధికారులతో కలిసి సీఎం ఫడ్నీవీస్ అత్యవసర సమీక్షా సమావేశాన్ని నిర్వహించి కీలక ఆదేశాలు జారీ చేశారు.
50 నుంచి 70 కిలోమీటర్ల వేగంతో ఈదురు గాలులు..
ముంబయి నగరంలో గత నాలుగు రోజుల నుంచి ఏకంగా 50 నుంచి 70 కిలోమీటర్ల వేగంతో ఈదురుగాలులతో కూడిన వర్షాలు కురిసాయి. బలమైన ఈదురు గాలుల కారణంగా దాదాపు 300 పైగా చెట్లు కూలిపోయాయి. నగరంలో పరిస్థితులు దారుణంగా ఉన్న నేపథ్యంలో ప్రజలెవరూ ఇళ్ల నుంచి బయటకు రావద్దని అధికారులు కోరారు. అత్యవసర పరిస్థితుల దృష్ట్యా అన్ని కార్యాలయాలకు వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ ప్రకటించినట్లు సీఎం స్పష్టం చేశారు. ముంబయి మెట్రో, బస్సులు సాధారణంగానే నడుస్తున్నప్పటికీ, లోకల్ రైల్వే నెట్వర్క్లో మాత్రం కొన్ని చోట్ల అంతరాయం ఏర్పడింది.
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