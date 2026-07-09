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ముంబై సహా 17 రాష్ట్రాల్లో వర్ష బీభత్సం.. పేకమేడల్లా కూలుతున్న భవనాలు, కొండచరియలు..!

Mumbai Rains: ముంబయిలో గత నాలుగు రోజులుగా ఎడతెరిపి లేకుండా కురుస్తున్న భారీ వర్షాలకు నగరం తడిసి ముద్దయింది. కేవలం ముంబై మాత్రమే కాదు.. దేశ వ్యాప్తంగా 17 రాష్ట్రాల్లో వర్షాలు బీభత్సం సృష్టిస్తున్నాయి. చాలా చోట్ల కొండ చరియలు విరిగిపడుతూ రాకపోకలకు తీవ్ర అంతరాయం కలిగింది. పలు చోట్ల వరదలకు పట్టాలు కొట్టుకుపోయాయి. ఎక్స్‌ప్రెస్ వే చెరువులా మారింది.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jul 09, 2026, 12:15 PM IST|Updated: Jul 09, 2026, 12:15 PM IST
ముంబై సహా 17 రాష్ట్రాల్లో వర్ష బీభత్సం.. పేకమేడల్లా కూలుతున్న భవనాలు, కొండచరియలు..!
Image Credit: Mumbai Rains (ZEE News/Source)Source: Bureau

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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ముంబై సహా 17 రాష్ట్రాల్లో వర్ష బీభత్సం.. పేకమేడల్లా కూలుతున్న భవనాలు, కొండచరియలు..!
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