English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • జాతీయం
Watch: బెగుసరాయ్‌లో అనూహ్య ఘటన.. సీఎం హెలికాప్టర్‌ ల్యాండింగ్‌ ముందు ఎద్దు హల్‌చల్‌, పోలీసుల పరుగో పరుగు..!!

Bull Entry Ahead CM Helicopter Landing Viral Video: అంతా రెడీ అయింది.. కాసేపైతే హై ప్రొఫైల్ ఉన్న వీఐపీ హెలికాప్టర్ ల్యాండింగ్ అవుతుంది. పోలీసుల భద్రత కూడా ఉంది. అయితే, ఆ సమయంలో ఒక అనూహ్య ఘటన చోటు చేసుకుంటే ఎలా ఉంటుంది? బెగుసరాయిలో ఇదే జరిగింది. కాసేపైతే బీహార్ సీఎం నితీష్ కుమార్ హెలికాప్టర్ ల్యాండింగ్ అవుతుంది. హెలీపాడ్ వద్ద పోలీసుల కట్టుదిట్టమైన భద్రత ఏర్పాట్లు కూడా చేశారు. ఆ సమయంలోనే సీఎంకి ముందే ఎంట్రీ ఇచ్చింది ఓ ఎద్దు. హెలీప్యాడ్‌పై కాసేపు హల్‌చల్ చేసింది. దీంతో పోలీసులు పరుగులు తీయక తప్పలేదు. ఆ పూర్తి వీడియో మీరూ చూడండి. 

Written by - Renuka Godugu | Last Updated : Mar 14, 2026, 06:04 PM IST

Trending Photos

Tirumala: తిరుమల క్యూలైన్‌లో నినాదాలు.. క్షమాపణలు కోరిన భక్తుడు, టీటీడీ తాజా అప్పీల్‌..!
5
tirumala
Tirumala: తిరుమల క్యూలైన్‌లో నినాదాలు.. క్షమాపణలు కోరిన భక్తుడు, టీటీడీ తాజా అప్పీల్‌..!
Dubai Today: యుద్ధం వేల కళ తప్పిన దుబాయ్.. ఇపుడు ఎలా ఉందో చూడండి..
6
Dubai safety concerns
Dubai Today: యుద్ధం వేల కళ తప్పిన దుబాయ్.. ఇపుడు ఎలా ఉందో చూడండి..
Housing Scheme: గ్రామాల్లో 3 సెంట్లు, పట్టణాల్లో 2 సెంట్లు.. పేదలకు ఇళ్ల స్థలాలపై సీఎం కీలక నిర్ణయం.!!
5
Chandrababu Naidu
Housing Scheme: గ్రామాల్లో 3 సెంట్లు, పట్టణాల్లో 2 సెంట్లు.. పేదలకు ఇళ్ల స్థలాలపై సీఎం కీలక నిర్ణయం.!!
PM Kisan Amount: రైతులకు ఉగాది గిఫ్ట్‌.. రేపు రైతుల బ్యాంకు ఖాతాల్లోకి డబ్బులు
6
PM KISAN Samman nidhi
PM Kisan Amount: రైతులకు ఉగాది గిఫ్ట్‌.. రేపు రైతుల బ్యాంకు ఖాతాల్లోకి డబ్బులు
Bull Entry Ahead CM Helicopter Landing Viral Video: బీహార్ బెగుసరాయ్‌లో ఈరోజు అనూహ్య ఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది. ముఖ్యమంత్రి నితీష్ కుమార్ తన హెలికాప్టర్‌లో ల్యాండింగ్ అయ్యే సమయానికి ముందే ఓ ఎద్దు హెలీపాడ్ వద్దకు దూసుకువచ్చి హల్‌చల్ చేసింది. అక్కడ పోలీసులు కట్టుదిట్టమైన భద్రత ఏర్పాటు చేశారు. హెలికాప్టర్ ల్యాండింగ్‌కు కాసేపు ముందే ఎద్దు వచ్చి పోలీసులను పరుగులు తీయించింది. దీంతో పోలీసులు అక్కడి నుంచి ఎద్దును తరమడానికి ముప్పతిప్పలు పడ్డారు. 

Add Zee News as a Preferred Source

బెగుసరాయ్‌లో ముఖ్యమంత్రి నితీష్ కుమార్ పర్యటన నేపథ్యంలో బౌరొనీ బ్లాక్‌లో ఆయన కార్యక్రమానికి హాజరవుతున్నారు. ఈ సమయంలో ఇక్కడ ఆయన ఓ హెలిపాడ్, ఇతర భద్రత  ఏర్పాటు పూర్తి చేశారు పోలీసులు. కాసేపట్లో నితీష్ కుమార్ అక్కడికి హెలికాప్టర్‌లో ల్యాండ్ అవ్వాల్సి ఉండగా ఈ ఎద్దు వచ్చి హల్‌చల్‌ చేసింది. ఈ ఎద్దు హల్‌చల్ చేసి పోలీసులను కంగారు పెట్టించింది. 

 ఇక ఈ వీడియో ప్రకారం హెలిపాడ్ ఆవరణలో పోలీసులు కట్టుదిట్టమైన భద్రత ఏర్పాట్లు పూర్తి చేశారు. అక్కడ ఓ అంబులెన్స్ కూడా అందుబాటులో ఉంది. చుట్టుముట్టు బారికేడ్లు కూడా ఏర్పాటు చేశారు. ఆ సమయంలో పోలీసుల వైపుగా ఎద్దు పరుగులు తీసుకుంటూ వచ్చింది. దాన్ని చూసి కంగారుపడుతూ మిగతా పోలీసులు అంతా పరుగులు తీశారు. పూర్తిగా అక్కడ హెలిపాడ్ ఉన్న దృశ్యం కూడా మనకు కనిపిస్తుంది . దీంతో ఎద్దును అక్కడ నుంచి తరమడానికి పోలీసులు తీవ్ర ప్రయత్నాలు చేయాల్సి వచ్చింది. ఎట్టకేలకు కొంతమంది సైనికుల ఆ ఎద్దును అక్కడి నుంచి తరిమికొట్టారు 

ఇదీ చదవండి: బీహార్, జార్ఖండ్‌లోని రైతుల ఖాతాలకు 22వ విడత చేరింది.. మీకు ఇంకా డబ్బు అందకపోతే, వెంటనే ఇలా చేయండి!

ఇదీ చదవండి: గుడ్‌న్యూస్‌.. రైతుల ఖాతాల్లో రూ.2000 జమా..!లిస్టులో పేరున్నవారికే చెక్‌ చేసుకోండి..

కాసేపు పోలీసులు తీవ్ర గందరగోళానికి గురయ్యారు.  ఆ తర్వాత సీఎం హెలికాప్టర్‌ ల్యాండ్‌ అయింది. యథావిధిగా అన్నీ పనులు కొనసాగాయి. అయితే సోషల్ మీడియాలో ఈ వీడియో వైరల్ గా మారింది. భద్రతా బలగాల అప్రమత్తత ఎంతో అవసరం. లేకపోతే పెద్ద సమస్య వచ్చి పడేది అని కామెంట్స్ పెడుతున్నారు.  పోలీసు బలగాలు కూడా మోహరించి ఉన్నాయి. చుట్టూ బారికేడ్లు కూడా ఉన్నాయి. అయినా కానీ అలా హెలిపాడ్ లోకి ఎద్దు దూసుకొని వచ్చింది . కానీ హై సెక్యూరిటీ జోన్‌లో, వీఐపీ ల్యాండింగ్ సమయంలో ఇలా భద్రతా బలగాల మధ్య కూడా ఎద్దు ఎలా దూసుకు వచ్చిందని ఇంకా ప్రశ్నార్థకంగా మారింది.

 

 

 స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి Twitter, Facebook.

About the Author

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Bull HulchulNitish Kumar helicopter landingBegusarai viral videobull enters helipadCM security breach India

Trending News