Bull Entry Ahead CM Helicopter Landing Viral Video: బీహార్ బెగుసరాయ్లో ఈరోజు అనూహ్య ఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది. ముఖ్యమంత్రి నితీష్ కుమార్ తన హెలికాప్టర్లో ల్యాండింగ్ అయ్యే సమయానికి ముందే ఓ ఎద్దు హెలీపాడ్ వద్దకు దూసుకువచ్చి హల్చల్ చేసింది. అక్కడ పోలీసులు కట్టుదిట్టమైన భద్రత ఏర్పాటు చేశారు. హెలికాప్టర్ ల్యాండింగ్కు కాసేపు ముందే ఎద్దు వచ్చి పోలీసులను పరుగులు తీయించింది. దీంతో పోలీసులు అక్కడి నుంచి ఎద్దును తరమడానికి ముప్పతిప్పలు పడ్డారు.
బెగుసరాయ్లో ముఖ్యమంత్రి నితీష్ కుమార్ పర్యటన నేపథ్యంలో బౌరొనీ బ్లాక్లో ఆయన కార్యక్రమానికి హాజరవుతున్నారు. ఈ సమయంలో ఇక్కడ ఆయన ఓ హెలిపాడ్, ఇతర భద్రత ఏర్పాటు పూర్తి చేశారు పోలీసులు. కాసేపట్లో నితీష్ కుమార్ అక్కడికి హెలికాప్టర్లో ల్యాండ్ అవ్వాల్సి ఉండగా ఈ ఎద్దు వచ్చి హల్చల్ చేసింది. ఈ ఎద్దు హల్చల్ చేసి పోలీసులను కంగారు పెట్టించింది.
ఇక ఈ వీడియో ప్రకారం హెలిపాడ్ ఆవరణలో పోలీసులు కట్టుదిట్టమైన భద్రత ఏర్పాట్లు పూర్తి చేశారు. అక్కడ ఓ అంబులెన్స్ కూడా అందుబాటులో ఉంది. చుట్టుముట్టు బారికేడ్లు కూడా ఏర్పాటు చేశారు. ఆ సమయంలో పోలీసుల వైపుగా ఎద్దు పరుగులు తీసుకుంటూ వచ్చింది. దాన్ని చూసి కంగారుపడుతూ మిగతా పోలీసులు అంతా పరుగులు తీశారు. పూర్తిగా అక్కడ హెలిపాడ్ ఉన్న దృశ్యం కూడా మనకు కనిపిస్తుంది . దీంతో ఎద్దును అక్కడ నుంచి తరమడానికి పోలీసులు తీవ్ర ప్రయత్నాలు చేయాల్సి వచ్చింది. ఎట్టకేలకు కొంతమంది సైనికుల ఆ ఎద్దును అక్కడి నుంచి తరిమికొట్టారు
కాసేపు పోలీసులు తీవ్ర గందరగోళానికి గురయ్యారు. ఆ తర్వాత సీఎం హెలికాప్టర్ ల్యాండ్ అయింది. యథావిధిగా అన్నీ పనులు కొనసాగాయి. అయితే సోషల్ మీడియాలో ఈ వీడియో వైరల్ గా మారింది. భద్రతా బలగాల అప్రమత్తత ఎంతో అవసరం. లేకపోతే పెద్ద సమస్య వచ్చి పడేది అని కామెంట్స్ పెడుతున్నారు. పోలీసు బలగాలు కూడా మోహరించి ఉన్నాయి. చుట్టూ బారికేడ్లు కూడా ఉన్నాయి. అయినా కానీ అలా హెలిపాడ్ లోకి ఎద్దు దూసుకొని వచ్చింది . కానీ హై సెక్యూరిటీ జోన్లో, వీఐపీ ల్యాండింగ్ సమయంలో ఇలా భద్రతా బలగాల మధ్య కూడా ఎద్దు ఎలా దూసుకు వచ్చిందని ఇంకా ప్రశ్నార్థకంగా మారింది.
Situation from the Helipad in Begusarai, Bihar's CM is arriving there. pic.twitter.com/kzbiI1uc6v
— War & Gore (@Goreunit) March 14, 2026
