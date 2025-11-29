English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
National Lok Adalat 2025: మీ వాహనాలపై పెండింగ్‌లో చలాన్లు, ఇతర చిన్న కేసులు పరిష్కరించుకునేందుకు లోక్‌ అదాలత్‌ కార్యక్రమం నిర్వహించనున్నారు. ఈ ఏడాది చివరి లోక్ అదాలత్ డిసెంబర్ 13న జరగనుంది. పూర్తి వివరాలు ఇలా..  

Written by - Ashok Krindinti | Last Updated : Nov 29, 2025, 07:54 PM IST

Traffic e-challans Discount: పెండింగ్‌ చలాన్లపై వాహనదారులకు గుడ్‌న్యూస్.. ఇదే లాస్ట్ ఛాన్స్..!

National Lok Adalat 2025: దీర్ఘకాలంగా వాహనాలపై పెండింగ్‌లో చలాన్లను ఎలాంటి చట్టపరమైన చర్యలు లేకుండా పరిష్కరించుకునేందుకు మంచి అవకాశం వస్తోంది. ఈ ఏడాది నాల్గో జాతీయ లోక్ అదాలత్ డిసెంబర్ 13వ తేదీ జరుగుతుంది. వాహన యజమానులు ఆ రోజు తమ వాహనాలపై తక్కువ సమయంలోనే చాలా ఏళ్లుగా పెండింగ్‌లో ఉన్న చలాన్ల కేసులో పరిష్కరించుకోవచ్చు. లోక్‌ అదాలత్‌లో కాంపౌండబుల్ లేదా చిన్న ట్రాఫిక్ ఉల్లంఘనలను పరిష్కరిస్తారు. దేశవ్యాప్తంగా జాతీయ లోక్ అదాలత్‌లు నిర్వహించనున్నారు. వాహనాలపై బకాయిలు తగ్గించడం.. సుదీర్ఘ చట్టపరమైన చర్యలు లేకుండా పాత చలాన్‌లను పరిష్కరించడం కోసం లోక్‌ అదాలత్‌లు నిర్వహిస్తారు. ఈ ఏడాదికి ఇదే చివరి లోక్‌ అదాలత్‌. 

జరిమానాలు మినహాయించే అవకాశం

నేషనల్ లీగల్ సర్వీసెస్ అథారిటీ (NALSA) కింద లోక్ అదాలత్‌లు నిర్వహిస్తారు. చిన్న ట్రాఫిక్ ఉల్లంఘనలను ఒకేసారి పరిష్కరించేందుకు ఈ కార్యక్రమం సహాయపడుతుంది. కొన్ని సందర్భాలలో జరిమానాలు మినహాయించే అవకాశం ఉంటుంది. ముందుగా మీ వాహనాలపై ఉన్న పెండింగ్ చలాన్లు చెక్ చేసుకుని.. అవసరమైన పత్రాలను సిద్ధంగా ఉంచుకోండి. నిర్దేశించిన ప్రాంతానికి చేరుకుని ట్రాఫిక్ చలాన్లు క్లియర్ చేసుకోండి. ఎలాంటి చట్టపరమైన ఇబ్బందులు లేకుండా కొత్త సంవత్సరాన్ని మొదలుపెట్టండి.  

ఈ రాష్ట్రాల్లో నిర్వహించే అవకాశం..

ఈ ఏడాది నాల్గో, చివరి జాతీయ లోక్ అదాలత్ డిసెంబర్ 13వ తేదీ (శనివారం) జరుగుతుంది. ఆ రోజు సామరస్యంగా పరిష్కరించగల కేసులకు పరిష్కార మార్గం చూపించనున్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో కోర్టు వెలుపల, కాంపౌండబుల్ లేదా చిన్న ట్రాఫిక్ ఉల్లంఘనలు పరిష్కారం అవుతాయి. లోక్‌ అదాలత్‌లు ఢిల్లీ, హర్యానా, పంజాబ్, మహారాష్ట్ర, ఉత్తరప్రదేశ్, గుజరాత్, తమిళనాడు, తెలంగాణ, కర్ణాటక, రాజస్థాన్, పశ్చిమ బెంగాల్ తదితర రాష్ట్రాల్లో నిర్వహించే అవకాశం ఉంది. 

ఎలాంటి కేసు పరిష్కరిస్తారు..?

==> హెల్మెట్ లేకుండా బైక్ నడపడం 
==> సీటు బెల్ట్ పెట్టుకోకపోవడం
==> ట్రాఫిక్ సిగ్నల్స్ లేదా పార్కింగ్ నియమాలను ఉల్లంఘించడం
==> PUC సర్టిఫికెట్ లేకపోవడం
==> వాహన బీమా గడువుకు సంబంధించి..
 
ఆన్‌లైనలో రిజిస్ట్రేషన్

వాహన యాజమానులు తమ కేసులను పరిష్కరించుకునేందుకు ముందుగానే ఆన్‌లైన్‌లో దరఖాస్తు చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. దీని కోసం https://nalsa.gov.in/ వెబ్‌సైట్‌ను సందర్శించి.. లోక్ అదాలత్ లేదా టోకెన్ రిజిస్ట్రేషన్ ఆప్షన్‌ను ఎంచుకోండి. అవసరమైన సమాచారాన్ని ఇవ్వండి. ఆ తరువాత మీకు ఒక టోకెన్ నంబరు వస్తుంది. ఆ నంబరుతో మీరు లోక్‌ అదాలత్‌లో పాల్గొనవచ్చు.  

