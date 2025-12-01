Electricity Bill Discount: విద్యుత్‌ బిల్లులపై ప్రభుత్వం బంపర్ డిస్కౌంట్.. వెంటనే చెల్లించండి..!

Offer On Electricity Bill: రాష్ట్ర ప్రజలకు యూపీ ప్రభుత్వం బంపర్ గుడ్న్యూస్ ప్రకటించింది. విద్యుత్ బకాయిలు చెల్లించని వినియోగదారులకు కొత్త స్కీమ్ 'విద్యుత్ బిల్లు ఉపశమన పథకం' తీసుకవచ్చింది. ఈ స్కీమ్ కింద చెల్లించని బిల్లులపై వడ్డీ పూర్తిగా మాఫీ చేయడమే కాకుండా.. అసలు బిల్లుపై గణనీయమైన తగ్గింపు కూడా ఇస్తోంది. ఈ పథకం సోమవారం (డిసెంబర్ 1) నుంచి 90 రోజులపాటు అంటే ఫిబ్రవరి 28, 2026 వరకు అమలులో ఉంటుంది. డిఫాల్టర్లను ఆకర్షించడానికి.. పెండింగ్లో ఉన్న బిల్లులు రికవరీని చేయడానికి ఈ వన్ టైమ్ సెటిల్మెంట్ స్కీమ్ను ప్రవేశపెట్టింది.
ఈ స్కీమ్లో పెండింగ్ బిల్లులపై ఉన్న వడ్డీ ప్రభుత్వం పూర్తిగా చేస్తుంది. ప్రధాన బిల్లుపై 25 శాతం డిస్కౌంట్ కూడా ఇస్తోంది. ఈ స్కీమ్ కింద బిల్లులు చెల్లించేందుకు వినియోగదారులు పవర్ కార్పొరేషన్ వెబ్సైట్లో నమోదు చేసుకోవాలి. అంతేకాకుండా రిజిస్ట్రేషన్ సమయంలో రూ.2 వేలు డిపాజిట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. గృహ, వాణిజ్య వినియోగదారులు ఈ పథకానికి అర్హులు. అంతేకాకుండా సులభమైన వాయిదాలలో బిల్లులు చెల్లించే అవకాశాన్ని కూడా ప్రభుత్వం అందిస్తోంది. www.uppcl.org లేదా UPPCL కన్స్యూమర్ యాప్ ద్వారా, డిపార్ట్మెంటల్ కార్యాలయాలు, ఫిన్టెక్ ఏజెంట్లు, మీటర్ రీడర్లు లేదా ప్రజా సేవా కేంద్రాల ద్వారా తమ పేర్లను నమోదు చేసుకోవచ్చు. 1912 నంబరుకు డయల్ చేసి పూర్తి సమాచారం తెలుసుకోవచ్చు.
ఈ పథకం కింద విద్యుత్ చౌర్యం కేసులకు సంబంధించిన పిటిషన్ల నుంచి ఉపశమనం పొందొచ్చు. పవర్ కార్పొరేషన్ చైర్మన్ డాక్టర్ ఆశిష్ గోయల్ ఈ స్కీమ్కు సంబంధించిన వివరాలను వెల్లడించారు. రెండు కిలోవాట్ల వరకు గృహ కనెక్షన్లు, ఒక కిలోవాట్ల వరకు వాణిజ్య కనెక్షన్లు ఉన్న వినియోగదారులు ఈ పథకానికి అర్హులు అని తెలిపారు. చాలా కాలంగా బిల్లులు చెల్లించకుండా డిఫాల్ట్ అవుతున్న, దొంగతనం కేసుల్లో చిక్కుకున్న వినియోగదారులకు ఈ పథకం ప్రయోజనకరంగా ఉంటుందన్నారు. డిఫాల్టర్లను ఆకర్షించడానికి, వడ్డీని మాఫీ చేయడమే కాకుండా.. అసలు మొత్తాన్ని కూడా రాయితీ ఇస్తున్నట్లు చెప్పారు.
ఈ పథకంపై అవగాహన కల్పించేందుకు వినియోగదారులకు స్వయంగా కలిసి లేదా ఫోన్ ద్వారా సమాచారం ఇవ్వాలని ఆయన అధికారులను ఆదేశించారు. అంతేకాకుండా బహిరంగ ప్రకటనలు, నోటీసులు, కరపత్రాల పంపిణీ ద్వారా ప్రచారం చేస్తామన్నారు. డిఫాల్టర్ల సంఖ్య ఎక్కువగా ఉన్న చోట ఒక ప్రత్యేక విధానం అమలు చేస్తామన్నారు. అవసరం అయితే స్థానికంగా శిబిరాలు కూడా ఏర్పాటు చేస్తామని తెలిపారు. ఈ స్కీమ్ కింద బాగా పనిచేసే ఉద్యోగులు, ఏజెన్సీలకు బహుమతులు అందిస్తామని డాక్టర్ గోయల్ ప్రకటించారు.
