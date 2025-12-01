English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • జాతీయం
  • Electricity Bill Discount: విద్యుత్‌ బిల్లులపై ప్రభుత్వం బంపర్ డిస్కౌంట్.. వెంటనే చెల్లించండి..!

Electricity Bill Discount: విద్యుత్‌ బిల్లులపై ప్రభుత్వం బంపర్ డిస్కౌంట్.. వెంటనే చెల్లించండి..!

Offer On Electricity Bill: కరెంట్ బిల్లులపై యూపీ ప్రభుత్వం తీపి కబురు చెప్పింది. పెండింగ్‌లో ఉన్న బిల్లులపై వడ్డీని పూర్తిగా మాఫీ చేస్తున్నట్లు ప్రకటించింది. అంతేకాకుండా మెయిన్ బిల్లుపై 25 శాతం డిస్కౌంట్‌తో చెల్లించే అవకాశం కల్పిస్తోంది. ఇందుకోసం విద్యుత్ బిల్లు ఉపశమన పథకాన్ని ప్రవేశపెట్టింది. వివరాలు ఇలా..  

Written by - Ashok Krindinti | Last Updated : Dec 1, 2025, 03:54 PM IST

Trending Photos

Washing Feet: పడుకునే ముందు నీటితో కాళ్లు కడిగితే జరిగేది ఇదే! ఇవి తెలిస్తే దెబ్బకి అవాక్కవుతారు!
5
Washing Feet
Washing Feet: పడుకునే ముందు నీటితో కాళ్లు కడిగితే జరిగేది ఇదే! ఇవి తెలిస్తే దెబ్బకి అవాక్కవుతారు!
Bigg Boss: అబ్బా సాయిరాం.. ఊహించినట్లుగానే ఈ వారం బిగ్‌బాస్‌ హౌస్ నుండి ఆ కంటెస్టెంట్ అవుట్..!
5
Divya Eliminated
Bigg Boss: అబ్బా సాయిరాం.. ఊహించినట్లుగానే ఈ వారం బిగ్‌బాస్‌ హౌస్ నుండి ఆ కంటెస్టెంట్ అవుట్..!
Indian soldiers Fitness secret: భారత సైనికులు ప్రతిరోజు ఏం తింటారు? వారి ఫిట్‌నెస్ సీక్రెట్ తెలిస్తే.. సెల్యూట్ చేస్తారు..!!
6
Indian Army diet
Indian soldiers Fitness secret: భారత సైనికులు ప్రతిరోజు ఏం తింటారు? వారి ఫిట్‌నెస్ సీక్రెట్ తెలిస్తే.. సెల్యూట్ చేస్తారు..!!
Samantha Second Marriage: సింపుల్ గా సమంత, రాజ్ నిడుమోరుల రెండో పెళ్లి.. హాజరైన ప్రముఖులు వీళ్లే..
5
Samantha Second Marriage
Samantha Second Marriage: సింపుల్ గా సమంత, రాజ్ నిడుమోరుల రెండో పెళ్లి.. హాజరైన ప్రముఖులు వీళ్లే..
Electricity Bill Discount: విద్యుత్‌ బిల్లులపై ప్రభుత్వం బంపర్ డిస్కౌంట్.. వెంటనే చెల్లించండి..!

Offer On Electricity Bill: రాష్ట్ర ప్రజలకు యూపీ ప్రభుత్వం బంపర్ గుడ్‌న్యూస్ ప్రకటించింది. విద్యుత్ బకాయిలు చెల్లించని వినియోగదారులకు కొత్త స్కీమ్ 'విద్యుత్ బిల్లు ఉపశమన పథకం' తీసుకవచ్చింది. ఈ స్కీమ్‌ కింద చెల్లించని బిల్లులపై వడ్డీ పూర్తిగా మాఫీ చేయడమే కాకుండా.. అసలు బిల్లుపై గణనీయమైన తగ్గింపు కూడా ఇస్తోంది. ఈ పథకం సోమవారం (డిసెంబర్ 1) నుంచి 90 రోజులపాటు అంటే ఫిబ్రవరి 28, 2026 వరకు అమలులో ఉంటుంది. డిఫాల్టర్లను ఆకర్షించడానికి.. పెండింగ్‌లో ఉన్న బిల్లులు రికవరీని చేయడానికి ఈ వన్ టైమ్ సెటిల్‌మెంట్ స్కీమ్‌ను ప్రవేశపెట్టింది. 

Add Zee News as a Preferred Source

ఈ స్కీమ్‌లో పెండింగ్‌ బిల్లులపై ఉన్న వడ్డీ ప్రభుత్వం పూర్తిగా చేస్తుంది. ప్రధాన బిల్లుపై 25 శాతం డిస్కౌంట్ కూడా ఇస్తోంది. ఈ స్కీమ్‌ కింద బిల్లులు చెల్లించేందుకు వినియోగదారులు పవర్ కార్పొరేషన్ వెబ్‌సైట్‌లో నమోదు చేసుకోవాలి. అంతేకాకుండా రిజిస్ట్రేషన్ సమయంలో రూ.2 వేలు డిపాజిట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. గృహ, వాణిజ్య వినియోగదారులు ఈ పథకానికి అర్హులు. అంతేకాకుండా సులభమైన వాయిదాలలో బిల్లులు చెల్లించే అవకాశాన్ని కూడా ప్రభుత్వం అందిస్తోంది. www.uppcl.org లేదా UPPCL కన్స్యూమర్ యాప్ ద్వారా, డిపార్ట్‌మెంటల్ కార్యాలయాలు, ఫిన్‌టెక్ ఏజెంట్లు, మీటర్ రీడర్లు లేదా ప్రజా సేవా కేంద్రాల ద్వారా తమ పేర్లను నమోదు చేసుకోవచ్చు. 1912 నంబరుకు డయల్ చేసి పూర్తి సమాచారం తెలుసుకోవచ్చు.

ఈ పథకం కింద విద్యుత్ చౌర్యం కేసులకు సంబంధించిన పిటిషన్ల నుంచి ఉపశమనం పొందొచ్చు. పవర్ కార్పొరేషన్ చైర్మన్ డాక్టర్ ఆశిష్ గోయల్ ఈ స్కీమ్‌కు సంబంధించిన వివరాలను వెల్లడించారు. రెండు కిలోవాట్ల వరకు గృహ కనెక్షన్లు, ఒక కిలోవాట్ల వరకు వాణిజ్య కనెక్షన్లు ఉన్న వినియోగదారులు ఈ పథకానికి అర్హులు అని తెలిపారు. చాలా కాలంగా బిల్లులు చెల్లించకుండా డిఫాల్ట్ అవుతున్న, దొంగతనం కేసుల్లో చిక్కుకున్న వినియోగదారులకు ఈ పథకం ప్రయోజనకరంగా ఉంటుందన్నారు. డిఫాల్టర్లను ఆకర్షించడానికి, వడ్డీని మాఫీ చేయడమే కాకుండా.. అసలు మొత్తాన్ని కూడా రాయితీ ఇస్తున్నట్లు చెప్పారు.  

ఈ పథకంపై అవగాహన కల్పించేందుకు వినియోగదారులకు స్వయంగా కలిసి లేదా ఫోన్ ద్వారా సమాచారం ఇవ్వాలని ఆయన అధికారులను ఆదేశించారు. అంతేకాకుండా బహిరంగ ప్రకటనలు, నోటీసులు, కరపత్రాల పంపిణీ ద్వారా ప్రచారం చేస్తామన్నారు. డిఫాల్టర్ల సంఖ్య ఎక్కువగా ఉన్న చోట ఒక ప్రత్యేక విధానం అమలు చేస్తామన్నారు. అవసరం అయితే స్థానికంగా శిబిరాలు కూడా ఏర్పాటు చేస్తామని తెలిపారు. ఈ స్కీమ్‌ కింద బాగా పనిచేసే ఉద్యోగులు, ఏజెన్సీలకు బహుమతులు అందిస్తామని డాక్టర్ గోయల్ ప్రకటించారు. 

Also Read: Railway Jobs: నిరుద్యోగులకు బంపర్ గుడ్ న్యూస్.. 10వ తరగతి అర్హతతో రైల్వేలో జాబ్స్.. లాస్ట్ డేట్ ఇదే..!

Also Read: EPFO: పీఎఫ్‌ ఖాతాదారులకు అలెర్ట్‌.. ఆన్‌లైన్‌లో నామినీని ఇలా అప్‌డేట్‌ చేసుకోండి..!

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.

About the Author

Ashok Krindinti

అశోక్‌ క్రిందింటి జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2022 నుంచి స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో ఏడేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Electricity Bill DiscountElectricity Bill OffersElectricity billCurrent Bill Offers

Trending News