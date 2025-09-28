English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

DA Hike: కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లకు పండుగ బొనంజా.. వచ్చేవారమే DA పెంపు..? భారీగా పెరగనున్న వేతనాలు.. దీపావళి బోనస్ కూడా..!

DA Hike: కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు, పెన్షనర్లకు అదిరిపోయే శుభవార్త. వచ్చే వారం నుంచి డీఏ పెంపు అమలులోకి రానుంది. అంతే కాదు, దీపావళి సందర్భంగా బోనస్ కూడా వచ్చే అవకాశం ఉంది. ఇటీవల రైల్వే ఉద్యోగులకు దీపావళి బోనస్ ఆమోదించిన సంగతి తెలిసిందే. అయితే కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు డీఏ, డీఆర్ పెంపు, దీపావళి బోనస్ కోసం ఆశగా ఎదురుచూస్తున్నారు.

Dearness Allowance Hike 2025: కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు డీఏ పెంపు కోసం ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు. వచ్చే వారం కేంద్రం డీఏ పెంపును ప్రకటించే అవకాశం ఉంది. సాధారణంగా దీపావళికి ముందు డీఏ పెంపు ప్రకటన వస్తుంది. కానీ ఈసారి ఇప్పటివరకు అధికారిక నోటిఫికేషన్ రాలేదు. దీపావళి సమీపిస్తున్న నేపథ్యంలో ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లు ఈ ప్రకటన కోసం ఎదురుచూస్తున్నారు.

కేబినెట్ మీటింగ్..
సెప్టెంబర్ 24న జరిగిన మంత్రివర్గ సమావేశంలో రైల్వే ఉద్యోగులకు 78 రోజుల జీతానికి సమానమైన బోనస్‌ను ఆమోదించారు. అయితే డీఏ లేదా డీఆర్ పెంపుపై ఎలాంటి ప్రకటన రాలేదు. సాధారణంగా సెప్టెంబర్ చివరి వారంలో డీఏ పెంపు ప్రకటన వస్తుంది. జూలై నుంచి సెప్టెంబర్ వరకు బకాయిలను అక్టోబర్ మొదటి వారంలో చెల్లిస్తారు. ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లు ఈ ప్రకటన కోసం ఎదురుచూస్తున్నారు.

అసంతృప్తిగా ఉన్న ఉద్యోగ సంఘాలు..
కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల సమాఖ్య డీఏ పెంపు ఆలస్యం అవుతుండటంపై అసంతృప్తి వ్యక్తం చేసింది. సాధారణంగా సెప్టెంబర్ చివరి వారంలో డీఏ లేదా డీఆర్ పెంపు ప్రకటన వస్తుందని అందరూ ఆశించారు. అక్టోబర్ మొదటి వారంలో మూడు నెలల బకాయిలు చెల్లిస్తారని సమాఖ్య ప్రధాన కార్యదర్శి ఎస్.బి. యాదవ్ చెప్పారు. ఈసారి డీఏ పెంపు ఆలస్యం కారణంగా ఉద్యోగుల్లో నిరాశ పెరిగింది.

డీఏ పెంపు ఎంత వరకు ఉండొచ్చు.. 
డీఏ మరియు డీఆర్ పెంపును ఆమోదిస్తే 3 శాతం పెరుగుదల ఉంటుంది. దీంతో డీఏ రేటు 55 శాతం నుంచి 58 శాతానికి చేరుతుంది. ఈ పెంపుతో కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల జీతాలు, పెన్షనర్ల పెన్షన్లు గణనీయంగా పెరుగుతాయి. ఈ మార్పు ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లకు ఆర్థికంగా ప్రయోజనం చేకూరుస్తుంది.

ఉద్యోగులకు డీఏ ఎందుకు ముఖ్యమంటే..
ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల జీతంలో డియర్‌నెస్ అలవెన్స్ చాలా ముఖ్యం. ధరలు పెరిగే ప్రభావాన్ని తగ్గించడం దీని ప్రధాన లక్ష్యం. కార్మికులకు సంబంధించిన వినియోగదారుల ధరల సూచిక ఆధారంగా దీన్ని నిర్ణయిస్తారు. సంవత్సరంలో రెండు సార్లు జనవరి నుండి జూన్, జూలై నుండి డిసెంబర్ వరకు ఈ అలవెన్స్‌ను సవరిస్తారు.

7వ వేతన సంఘం చివరి పెంపు..
2025 జూలై నుండి డిసెంబర్ వరకు జరిగే డియర్‌నెస్ అలవెన్స్ సవరణను 7వ వేతన సంఘం కింద చివరి పెంపుగా భావిస్తున్నారు. 8వ వేతన సంఘం 2026 జనవరి నుండి అమలులోకి రానుందని అంచనా వేస్తున్నారు. లక్షలాది మంది ఉద్యోగులు మరియు పెన్షనర్లు ఈ ప్రభుత్వ నిర్ణయం కోసం ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు. దీపావళికి ముందే ఈ ప్రకటన వస్తే పండుగ సందడి మరింత పెరుగుతుంది.

