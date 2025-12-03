English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Special Trains: శబరిమల వెళ్లే తెలంగాణ భక్తుల కోసం 10 ప్రత్యేక రైళ్లు.. ఎప్పటి నుండి.. ఎప్పటి వరకు అంటే..?

Special Trains: శబరిమల వెళ్లే తెలంగాణ భక్తుల కోసం 10 ప్రత్యేక రైళ్లు.. ఎప్పటి నుండి.. ఎప్పటి వరకు అంటే..?

Sabarimala Trains: శబరిమలకు వెళ్లే భక్తుల రద్దీ పెరగడంతో తెలంగాణ నుంచి ప్రత్యేక రైళ్లు నడపనున్నట్లు దక్షిణ మధ్య రైల్వే ప్రకటించింది. డిసెంబర్ 13 నుంచి  జనవరి 2 వరకు తెలంగాణ నుంచి పది ప్రత్యేక రైళ్లను శబరిమలకు వెళ్లే భక్తుల కోసం నడపనున్నట్లు రైల్వే తెలిపింది.  

Written by - Aruna Maharaju | Last Updated : Dec 3, 2025, 04:08 PM IST

Sabarimala Special Trains: శబరిమలకు వెళ్లే భక్తుల రద్దీని దృష్టిలో ఉంచుకుని దక్షిణ మధ్య రైల్వే కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. డిసెంబరు 13వ తేదీ నుంచి జనవరి 2, 2026 తేదీ వరకు తెలంగాణ నుంచి కేరళలోని కొల్లం జంక్షన్‌కు పది ప్రత్యేక రైళ్లను నడపనున్నట్లు రైల్వే శాఖ ప్రకటించింది. చర్లపల్లి, సిర్పూర్‌ కాగజ్‌నగర్, హజూర్‌సాహిబ్‌ నాందేడ్‌ స్టేషన్ల నుంచి ఈ ప్రత్యేక రైలు సేవలు అందుబాటులోకి రానున్నాయి. ఈ స్పెషల్ ట్రైన్స్ కు సంబంధించిన టికెట్ల బుకింగ్‌ నేడు అనగా డిసెంబరు 3వ తేదీన ప్రారంభమైంది.

సిర్పూర్ కాగజ్ నగర్ నుంచి కొల్లాంకు వెళ్లే స్పెషల్ ట్రైన్ (నెం.07117) రైలు డిసెంబర్ 13న బయల్దేరుతుంది. బెల్లంపల్లి, మంచిర్యాల్, రామగుండం, పెద్దపల్లి, జమ్మికుంట, వరంగల్, కేసముద్రం, మహబూబాబాద్, ఖమ్మం, విజయవాడ, తిరుపతి స్టేషన్ల మీదుగా.. ఈ రైలు కొల్లాంకు చేరుతుంది. 

ఇక చర్లపల్లి నుంచి కూడా కొల్లాంకు రెండు ప్రత్యేక రైళ్లు (ట్రైన్ నంబర్.07119, ట్రైన్ నెంబర్.07121) నడవనున్నాయి. డిసెంబర్ 17, 20, 31 తేదీల్లో ఈ ప్రత్యేక రైళ్లు చర్లపల్లి స్టేషన్ నుంచి బయలుదేరి సికింద్రాబాద్, బేగంపేట్, లింగంపల్లి, శంకర్ పల్లి, వికారాబాద్, తాండూర్, గుంతకల్, చిత్తూరు, కాట్పాడి మీదుగా కొల్లాం వెళతాయి. 

దీంతో పాటు హజూర్‌సాహిబ్‌ నాందేడ్‌ నుంచి కొల్లం వెళ్లే స్పెషల్ ట్రైన్ (నెంబర్ 07123) డిసెంబరు 24వ తేదీన బయల్దేరనుంది. ఈ స్పెషల్ ట్రైన్ నిజామాబాద్, ఆర్మూర్, కోరుట్ల, జగిత్యాల, కరీంనగర్, పెద్దపల్లి, జమ్మికుంట, వరంగల్, ఖమ్మం స్టేషన్ల మీదుగా ప్రయాణించి.. విజయవాడ, తిరుపతి, కొట్టాయం రూట్‌లో కొల్లం జంక్షన్‌కు చేరుకుంటుందని అధికారులు తెలిపారు. తిరిగి కొల్లం జంక్షన్‌ నుంచి చర్లపల్లికి డిసెంబరు 15, 19, 22, 26 అలాగే జనవరి 2వ తేదీల్లో ఈ ప్రత్యేక రైలు సర్వీసులు అందుబాటులో ఉంటాయని దక్షిణ మధ్య రైల్వే ఓ ప్రకటనలో స్పష్టం చేసింది.

About the Author

Aruna Maharaju

అరుణ మహరాజు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. లైఫ్‌స్టైల్‌, హెల్త్‌,  స్పోర్ట్స్, వినోదం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Sabarimala special trainsSabarimalaspecial trainsSouth central railway10 Special Trains For Sabarimala

