Luxury Cars at Half Price: రూ.14 లక్షలకే మెర్సిడెస్ బెంజ్, రూ.17 లక్షలకే ఆడి క్యూ7.. కళ్లు చెదిరే ఆఫర్లు!

Second Hand Luxury Cars In Delhi: ఢిల్లీలోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో చాలా మంది సెకండ్ హ్యాండ్ కార్లను కొనుగోలు చేసేందుకు ఆసక్తి చూపుతున్నారు. ముఖ్యంగా చాలా మంది ఢిల్లీలోని కరోల్బాగ్ ప్రాంతం సెకండ్ హ్యాండ్ కార్లకు అడ్డాగా మారింది. ఇక్కడ మల్టీ నేనషన్ కార్ల కంపెనీకి చెందిన లగ్జరీ కార్లు కూడా అత్యంత చీప్ ధరలకే లభిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా ఇక్కడ అన్ని కార్లు సగం ధరలకే లభించడం విశేషం.. ఇక్కడ కొన్ని సెకండ్ హ్యాండ్ కార్ల షోరూమ్స్లో ఫార్చ్యూనర్, మెర్సిడెస్, ఆడి వంటి లగ్జరీ కార్లను ఎవరూ ఊహించని తక్కువ ధరలకే విక్రయిస్తూ మార్కెట్లో కొత్త సంచలనం సృష్టిస్తున్నారు.
ముఖ్యంగా ఈ మార్కెట్లో రూ.20 నుంచి 22 లక్షల వరకు పలికే 2017 మోడల్ టయోటా ఫార్చ్యూనర్ కార్లను కేవలం రూ.16.75 లక్షల నుంచి రూ.18 లక్షల లోపే అందిస్తున్నారు. అయితే, ఇక్కడ కంపెనీ నుంచి నేరుగా భారీ మొత్తంలో వాహనాలను కొనుగోలు చేయడం వలకల ఇంత తక్కువ ధరకు అందిస్తున్నట్లు షోరూమ్స్ నిర్వాహకులు చెబుతున్నారు. ముఖ్యంగా ఇక్కడ SUVలు అత్యంత చీప్ ధరలకే అందుబాటులో ఉండడం విశేషం..
ఈ మార్కెట్లో కేవలం ఫార్చ్యూనర్ కార్లు మాత్రమే కాకుండా.. ఇతర లగ్జరీ కార్లపై కూడా అద్భుతమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా మహీంద్రా స్కార్పియో S10 టాప్ ఎండ్ మోడల్ కేవలం ఇక్కడ రూ.6 లక్షలకే అందుబాటులో లభిస్తోంది. ఇవే కాకుండా మెర్సిడెస్ బెంజ్కి సంబంధించిన వివిధ మోడళ్లు రూ. 14 లక్షల నుంచి రూ. 20 లక్షల మధ్యలో లభిండం విశేషం.. అలాగే ఇక్కడ 2018 మోడల్ మెర్సిడెస్ కేవలం రూ.20 లక్షలకే అందుబాటులో ఉన్నాయి.
అదేవిధంగా ఆడి బ్రాండ్కి సంబంధించిన Q7 2017 మోడల్ క్వాట్రో డిజిటల్ మీటర్ కలిగిన టాప్ మోడల్ కారును కేవలం రూ.17.75 లక్షలకే అందుబాటులో ఉంది. ఇక జాగ్వార్తో పాటు వోల్వో బ్రాండ్లకు సంబంధించిన కార్లు రూ. 15.50 లక్షల నుంచే ప్రారంభమవుతున్నాయి. అంతేకాకుండా వోల్వో V90 వంటి ప్రీమియం కార్లు రూ. 15 లక్షల నుంచి లభిస్తున్నాయి. ప్రస్తుతం చాలా మంది డీలర్లు వాహనం తిరిగిన కిలోమీటర్ల విషయంలో అబద్ధాలు చెబుతూ కస్టమర్స్ను మోసం చేస్తున్నారు. కానీ ఇక్కడ సర్వీస్ రికార్డులతో సహా పూర్తి వివరాలను అందిస్తున్నట్లు నిర్వాహకులు చెబుతున్నారు.
