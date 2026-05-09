/Luxury Cars In Delhi: రూ.11 లక్షలకే మహీంద్రా థార్.. రూ.18 లక్షలకే మెర్సిడెస్.. ఈ డీల్స్ మిస్ అవ్వకండి!

Cheap Luxury Cars India: సొంతంగా ఒక లగ్జరీ కారు ఉండాలని ప్రతి ఒక్కరు కలలు కంటూ ఉంటారు. కానీ వాటి ధరలు వింటేనే సామాన్యులకు గుండె గుబేలు మంటుంది.. అయితే అలాంటి వారి కల నిజం చేస్తూ ఢిల్లీలోని అశోక్ విహార్ లో ఉన్న సెకండ్ హ్యాండ్ షోరూమ్స్ లగ్జరీ కార్లను అత్యంత చీప్ ధరలకే విక్రయిస్తూ ఉన్నాయి. ఇందులో భాగంగా కొనుగోలు చేసే వారికి భారీ ఆఫర్లతో పాటు అదనంగా వారంటీ సదుపాయం కూడా అందుబాటులో ఉంది. ముఖ్యంగా ఈ షోరూంలో మెరిసిటీస్ బెంజ్ తో పాటు ఫోర్డ్ ఎండీవర్, టయోటా కామ్రీ వంటి ప్రీమియం కార్లు మార్కెట్ ధర కంటే చాలా తక్కువకే లభించడం విశేషం..
ముఖ్యంగా ఇక్కడ మెర్సిడెస్ బెంజ్ లవర్స్ కోసం కొన్ని కార్లపై ఏకంగా 50 శాతం వరకు కూడా ప్రత్యేకమైన తగ్గింపున అందిస్తున్నారు. ఈ సెకండ్ హ్యాండ్ మార్కెట్లో మొత్తం మెర్సిడెస్ బెంజ్ కు సంబంధించిన కార్లు మూడు వేరియన్స్ లో అందుబాటులో ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా 2017 మోడల్ Mercedes C200 పెట్రోల్ వేరియంట్ కార్ కేవలం ఇక్కడ రూ.18 లక్షల లోపే అందుబాటులో ఉంది. అయితే ఇది కేవలం 33 వేల కిలోమీటర్లు మాత్రమే తిరిగింది. అదేవిధంగా ఇక్కడ కాంపాక్ట్ ఎస్యూవీ 2018 మోడల్ కేవలం 35000 కిలోమీటర్లు తిరిగిన Mercedes GLA 200 కారు 18 లక్షల లోపే అందుబాటులో ఉంది.
అంతేకాకుండా ఇక్కడి మార్కెట్లో లాంగ్ వీల్ బేస్ కలిగిన అత్యంత శక్తివంతమైన లగ్జరీ కార్లలో ఒకటైన Mercedes E200 కారు కేవలం ఇప్పుడు 28 లక్షల లోపే అందుబాటులో ఉంది. దీనిపై వివిధ రకాల ఆఫర్స్ ను కూడా అందిస్తూ వస్తున్నారు. అలాగే ఈ కార్లను తక్కువ డౌన్ పేమెంట్ కట్టి కూడా డైరెక్ట్ గా విక్రయించవచ్చు.. అదేవిధంగా ఇక్కడి మార్కెట్లో ఎస్యూవీ దిగ్గజాలుగా భావించే ఎండీవర్ తో పాటు మహీంద్రా కు సంబంధించిన థార్ అత్యంత తక్కువ ధరల్లో లభించడం విశేషం..
ముఖ్యంగా 2021కి సంబంధించిన మోడల్ Ford Endeavour బ్లాక్ కలర్ ఎడిషన్ కారు ఇక్కడ కేవలం 24 లక్షలు లోపే లభిస్తోంది. ఇక 2019 మోడల్ వైట్ కలర్ ఎండివర్ రూ.18 వేల లోపే విక్రయించవచ్చు. అదేవిధంగా ఆఫ్ రోడింగ్ ప్రియుల కోసం Mahindra Thar (4x4) చాలా చీప్ ధరకే లభిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా 2021 మోడల్ డీజిల్ మాన్యువల్ thar కేవలం ఇక్కడ 11 వేల నుంచి ప్రారంభమవుతుంది. అంతేకాకుండా టయోటా కామ్రీ హైబ్రిడ్ కార్లు కేవలం 23 లక్షల నుంచి లభించడం విశేషం. అదేవిధంగా ఇప్పుడు మార్కెట్లో ఎక్కువగా అమ్ముడుపోతున్న ఎం జి బ్రాండ్ కు సంబంధించిన హెక్టార్ ప్లస్ ఇక్కడి కేవలం 13 లక్షల లోపే అందుబాటులో ఉంది. అలాగే మారుతి గ్రాండ్ విటారా స్ట్రాంగ్ హైబ్రిడ్ అత్యంత చమక ధరలో కేవలం 14 లక్షలకే లభిస్తుంది. ఇవే కాకుండా ఎన్నో రకాల కార్లు అత్యంత చీప్ ధరలకు అందుబాటులో ఉన్నాయి.
