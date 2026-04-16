Cheap Luxury Cars: కేవలం రూ. 15 లక్షలకే BMW.. ఆడి కారు రూ. 7.50 లక్షలే.. ఎక్కడో తెలుసా?

Used Luxury Suvs At Half Price: అత్యంత తక్కువ ధరలోనే  ఎంజీ హెక్టార్ కారును కొనుగోలు చేయాలనుకుంటున్నారా? ఢిల్లీలో సెకండ్‌ హ్యాండ్‌ కార్ల మార్కెట్‌లో మంచి కార్లు చీప్‌ ధరల్లో లభిస్తున్నాయి. అయితే, వీటికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం.

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Apr 16, 2026, 11:24 AM IST

Best Used Car Showrooms In Delhi: సొంత కారు ఉండాలనేది ప్రతిఒకరి కల.. అయితే, ప్రస్తుతం మార్కెట్‌లో కార్ల ధరలు ఆకాశాన్ని తాకుతున్నాయి. ముఖ్యంగా సాధారణ బ్రాండ్‌లకు సంబంధించిన హ్చాచ్‌బ్యాక్‌ కార్ల ధరలే రూ.10 లక్షలు దాటుతున్న తరుణంలో.. మధ్యతరగతి ప్రజలు కొనడం చాలా కష్టమైపోయింది. అయితే, దీని కారణంగా సాధారణ మధ్యతరగతి వారి కారు కల.. కలగానే మిగిలిపోతూ వస్తోంది. కానీ అక్కడక్కడ సెంకండ్‌ హ్యాండ్‌ షోరూమ్స్‌లో మాత్రం, కార్లు చాలా చీప్‌ ధరలకే అందుబాటులో ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా ఢిల్లీతో అత్యంత చీప్‌ ధరలకే లభిస్తున్నాయి. అయితే వీటిపై ఉన్న ఆఫర్స్‌ ఏంటో పూర్తి వివవారలు ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం. 

 ఢిల్లీలోని పితంపురా, నేతాజీ సుభాష్ ప్లేస్ (NSP) మెట్రో స్టేషన్ సమీపంలో సెకండ్‌ హ్యాండ్‌ కార్ల మార్కెట్‌లో అత్యంత ఛీప్ ధరలకే లభిస్తున్నాయి. ఇప్పుడే కొనుగోలు చేసేవారికి భారీ తగ్గింపు లభిస్తోంది. ఈ మార్కెట్‌లో రూ.3 లక్షల నుంచే కార్లు అందుబాటులో ఉండటం విశేషం. ముఖ్యంగా ఇక్కడ ఎంజీ హెక్టార్ (MG Hector), జీప్ కంపాస్ (Jeep Compass), టాటా సఫారీ వంటి ఎస్‌యూవీలు సగం ధరలకే అందుబాటులో ఉండడం విశేషం.. ఇక్కడ రూ.30 లక్షలు కలిగిన కార్లు.. కేవలం రూ.7 లక్షల నుంచి రూ.10 లక్షలోపే అందుబాటులో ఉన్నాయి.  

ఇక్కడ ఉన్న కార్లకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాల్లోకి వెళితే.. 2019-20 మోడల్ ఎంజీ హెక్టార్ డీజిల్ వేరియంట్లు ఇక్కడ కేవలం రూ.8.40 లక్షల నుంచే అందుబాటులో ఉన్నాయి.. అంతేకాకుండా జీప్ కంపాస్ వాహనాలు రూ. 5.21 లక్షలకే లభించడం విశేషం.. ఇక రూ. 85 లక్షల విలువైన బీఎండబ్ల్యూ (BMW) కారును ఇక్కడ కేవలం రూ. 14.90 లక్షలకే కొనుగోలు చేయోచ్చు. దీంతో పాటు ఆడి (Audi A4) కారు రూ. 7.50 లక్షలకే లభించడం విశేషం..

పెరుగుతున్న పెట్రోల్ ధరల దృష్ట్యా.. కిలోమీటరుకు కేవలం 50 పైసల ఖర్చుతో నడిచే ఈవీ (EV) కార్లు రూ. 6.90 లక్షల నుంచి ప్రారంభమవ్వడం విశేషం.. అలాగే సీఎన్‌జీ ఆల్టో కార్లు రూ.3.99 లక్షలకే లభిస్తున్నాయి. ఇక కుటుంబ అవసరాల కోసం టాటా సఫారీ, స్కార్పియో, ఎంజీ గ్లోస్టర్ వంటి భారీ వాహనాలు కూడా అద్భుతమైన ధరల్లో లభిస్తున్నాయి. ఇక్కడ మార్కెట్‌లో కొనుగోలు చేసే ప్రతి కారు ఇంజన్‌పై 5000 కిలోమీటర్ల వరకు వారంటీని కూడా అందిస్తున్నారు. అంతేకాకుండా ఎన్నో రకాల అద్భుతమైన ఆఫర్స్‌ కూడా అందుబాటులో ఉండడం విశేషం..

Dharmaraju Dhurishetty

జీ తెలుగు న్యూస్‌లో దురిశెట్టి ధర్మరాజు సబ్ ఎడిటర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయనకి తెలుగు మీడియా రంగంలో దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలను రాస్తారు. 

