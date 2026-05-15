Second Hand Cars Delhi Telugu News: కొత్త కారు కొనాలని కలలు కంటున్నారా? కానీ బడ్జెట్ భయమేస్తోందా? అయితే మీకోసం ఒక అదిరిపోయే అవకాశం ఉంది. ఢిల్లీలోని షాలిమార్ బాగ్ సమీపంలో ఉన్న సెకండ్ హ్యాండ్ కార్ షోరూమ్స్లో మల్టీ నేషనల్ బ్రాండ్లకు తో పాటు భారతదేశానికి బ్రాండ్లకు సంబంధించిన కార్లపై కళ్లు చెదిరే ఆఫర్స్ అందిస్తూ వస్తున్నారు. కేవలం కొన్ని వందల కిలోమీటర్లు మాత్రమే తిరిగిన అన్రిజిస్టర్డ్ (Unregistered) డెమో కార్లను, సెకండ్ హ్యాండ్ వాహనాల ధరలకే విక్రయిస్తున్నట్లు అక్కడ నిర్వాహకులు చెబుతున్నారు. అంతేకాకుండా ఈ కార్లు కొనుగోలు చేసే వారికి RCపై నేరుగా ఫస్ట్ ఓనర్ అయ్యే అవకాశం ఉండడం విశేషం. అయితే ఈ మార్కెట్లో ఏ కార్లు అత్యంత చీకు ధరలకు అందుబాటులో ఉన్నాయో? వాడికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
సాధారణంగా షోరూం నుంచి కారును రోడ్డుపైకి తీసుకురావాలంటే భారీగా పన్నులతో పాటు ఇతర ఖర్చులు కూడా ఉంటాయి. కానీ ఇక్కడ లభించే అన్ రిజిస్టర్ డెమో కార్లపై వినియోగదారులు రూ.2 లక్షల నుంచి ఏకంగా 5 లక్షల వరకు ఆదా చేసుకోవచ్చు. అంతేకాకుండా ఇక్కడ లభించే కార్లకు కొన్ని ప్రత్యేకమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి. వీటన్నిటిని వినియోగిస్తే అత్యంత తక్కువ ధరల్లోనే ఈ అన్ రిజిస్టర్ కార్లు కొనుగోలు చేయొచ్చు..
ఇప్పుడు మార్కెట్లో మహీంద్రా XUV 9 (EV) కార్లకు మంచి డిమాండ్ ఉంది.. అయితే, మార్కెట్లో సుమారు ఈ కారు ధర రూ.33 లక్షల వరకు పలుకుతోంది. ముఖ్యంగా ఎలక్ట్రిక్ ఎస్యూవీ ల్లో బాగా సేల్ అవుతున్న కార్లలో ఇది ఒకటి. కానీ ఇక్కడ మార్కెట్లో కేవలం 480 కిలోమీటర్లు తిరిగిన ఈ కారు కేవలం రూ.27 లక్షల్లోపే అందుబాటులో ఉంది. అంతేకాకుండా దీనిపై అదనంగా ఎన్నో రకాల ఆఫర్స్ కూడా లభిస్తున్నాయి. ఈ ఆఫర్స్ అన్నీ పోను దాదాపు రూ.5 నుంచి రూ.6 లక్షల వరకు సేవ్ అవుతుంది.. టాటా పంచుతోపాటు ఆల్ట్రోజ్ (CNG) మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీ కార్లు కేవలం ఇక్కడ 12000 కిలోమీటర్లు తిరిగినవి రూ.8 లక్షల లోపే అందుబాటులో ఉన్నాయి.
అలాగే మార్కెట్లో మంచి క్రేజ్ ఉన్న మహీంద్రా థార్ 4x4, 4x2 మోడల్స్ కేవలం రూ.11 లక్షల నుంచే ప్రారంభమవుతున్నాయి. అదేవిధంగా కొన్ని లగ్జరీ కార్లు అయితే అత్యంత చీప్ ధరలకే అందుబాటులో ఉండడం విశేషం. ఇక 2017 మోడల్ హోండా సిటీ రూ.5 లక్షలకే లభిస్తోంది. అంతేకాకుండా బెలినో ఆల్ఫా కేవలం నాలుగు లక్షలకి అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఇక ఎంజి ఆస్టర్ ఎలక్ట్రిక్ కార్ పై దాదాపు మూడు లక్షల వరకు భారీ తగ్గింపు అందిస్తున్నారు. ఇక్కడ కేవలం సర్వేస్ రికార్డులో ఉన్న కార్లను మాత్రమే విక్రయిస్తున్నట్లు అక్కడి సెకండ్ హ్యాండ్ షోరూమ్స్ యజమానులు చెబుతున్నారు. అంతేకాకుండా డబ్బులు లేనివారికి ప్రత్యేకమైన ఫైనాన్స్ సౌకర్యాన్ని కూడా అందిస్తున్నారు.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook