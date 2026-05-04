Car Deals: రూ.6 లక్షలకే టాటా ఆల్ట్రోజ్? కార్లు కొనుగోలుకు ఇదే బెస్ట్ ఛాన్స్!

Best Second-Hand Car Deals Latest News: సెకండ్ హ్యాండ్ కార్లకు మార్కెట్లో మంచి డిమాండ్ ఉంది. ప్రీమియం ఫీచర్స్తో లభించి మల్టీ నేషనల్ బ్రాండ్ కార్లు ఢిల్లీలో అత్యంత చీప్ ధరలకే లభిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా ఢిల్లీలోని రోహిణిలో ఉన్న కొన్ని సెకండ్ హ్యాండ్ మోటర్ షోరూమ్స్లో సగం ధరలకే లభిస్తున్నాయి. కాబట్టి చాలా మంది మిడిల్ క్లాస్ వినియోగదారులు ఎక్కువగా కొనుగోలు చేసేందుకు ఆసక్తి చూపుతున్నారు. అయితే, ఇక్కడ ఏయే కార్లపై ఎలాంటి ఆఫర్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయో ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం.
రోహిణిలో ఉన్న కారు షోరూమ్స్లో చిన్న తరహా హ్యాచ్బ్యాక్ కార్ల నుంచి ప్రీమియం SUVల వరకు అన్ని రకాల కార్లు అత్యంత చౌకవ ధరల్లో అందుబాటులో ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా టాటా హారియర్, హోండా అమేజ్, టయోటా గ్లాంజా వంటి ప్రముఖ బ్రాండ్లను సంబంధించిన కార్లు ఇక్కడ సగం కంపెనీ తక్కువ ధరలో అందుబాటులో ఉండడం విశేషం.. ఇక్కడున్న సెకండ్ హ్యాండ్ కార్ల మార్కెట్లో 2020 మోడల్ టాటా హారియర్ ఎక్స్టి మాన్యువల్ డీజిల్ కార్లను కేవలం రూ. 8.5 లక్షలకు విక్రయిస్తున్నారు. అంతేకాకుండా 2023 మోడల్ టాటా ఆల్ట్రోజ్ కారును రూ. 6.5 లక్షలకే అందుబాటులో ఉన్నాయి.
అయితే, ఇక్కడ కార్లను అత్యంత చీప్ ధరలకే అందించడమే కాకుండా పలు రకాల అదనపు సౌకర్యాలు కూడా సంస్థ అందిస్తూ వస్తోంది. ఇక్కడ ఎలాంటి ఆర్థిక ఇబ్బందులు లేకుండా కొనుగోలు చేయాలనుకునేవారికి ప్యాన్ ఇండియా లోన్ సపోర్ట్ కూడా అందిస్తున్నారు. అలాగే కార్ల కొనుగోలు తర్వాత చేయాల్సిన ఆర్సీ (RC) ట్రాన్స్ఫర్ బాధ్యతను కూడా వారే తీసుకుని అన్ని క్లీయర్గా కొనుగోలు చేసేవారికి సర్వీసులు అందిస్తున్నారు. అదేవిధంగా ప్రతి వాహనానికి సంబంధించిన అప్డేటెడ్ సర్వీస్ రికార్డులను అందించడం విశేషం..
అంతేకాకుండా ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి కొనుగోలు చేయాలనుకునేవారు.. ఈ కార్లను నేరుగా వీడియో కాల్ ద్వారా పరిశీలించే సదుపాయం కూడా అందిస్తున్నారు. అలాగే ఇక్కడ కార్లను కొనుగోలు చేసినవారికి ప్రత్యేకమైన Transportation సపోర్ట్ కూడా అందుబాటులో ఉంది. దీంతో పాటు వివిధ సదుపాయాలను కూడా అందిస్తున్నారు. కాబట్టి చీప్ ధరల్లోనే మంచి కార్లను కొనుగోలు చేయాలనుకునేవారు రోహిణి సెక్టార్ 6, బి-2373 వద్ద ఉన్న షోరూమ్స్ను సందర్శించవచ్చు..
