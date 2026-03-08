ICAI CA Foundation And Inter Result 2026 Out: ఇనిస్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఛార్టెడ్ అకౌంటెంట్స్ ఆఫ్ ఇండియా (ICAI) సీఏ 2026 ఫలితాలను విడుదల చేసింది. సీఎం ఫౌండేషన్, ఇంటర్ పరీక్ష ఫలితాలు కూడా ప్రకటించింది. అభ్యర్థులు అధికారిక వెబ్సైట్ అయిన https://icai.nic.in/caresult/ చెక్ చేసుకోవచ్చు.
సీఏ ఫౌండేషన్ జనవరి 2026 పరీక్ష..
ఈ సీఏ ఫౌండేషన్ పరీక్షలను 2026 జనవరి 18, 20, 22, 24 తేదీల్లో నిర్వహించారు. మొత్తంగా దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న 56 కేంద్రాల్లో ఈ పరీక్షలు నిర్వహించగా.. మొత్తం ఉత్తీర్ణత శాతం 19.23%. ఈ ఆల్ ఇండియా మెరిట్ లిస్టును విద్యార్థులు తమ రిజిస్ట్రేషన్ నెంబర్, క్రమ సంఖ్య నమోదు చేసి ఫలితాలను చెక్ చేసుకోవచ్చు. ఈ ICAI ఏడాదికి మూడు సార్లు పరీక్షలు నిర్వహిస్తుంది. ఫౌండేషన్, ఇంటర్, ఫైనల్ పరీక్షలు జనవరి, మే లేదా జూన్, సెప్టెంబర్ నెలలో ప్రతి ఏడాది నిర్వహిస్తుంది.
CA ఫలితాలు 2026 ఎలా చెక్ చేసుకోవాలి?
సీఏ పరీక్షలు రాసిన అభ్యర్థులు https://icai.nic.in/caresult/ అధికారిక వెబ్సైట్లో తమ ఫలితాలను చెక్ చేసుకోవచ్చు. మార్కులు స్టేటస్ కూడా తెలుస్తుంది. ఇంటర్మీడియట్ ఫలితాలను కూడా ప్రకటించారు. గ్రూప్ 1, గ్రూప్ 2 రెండు గ్రూపుల్లో ఉన్నాయి. గ్రూప్ 1లో 15.54 ఉత్తీర్ణత శాతం, గ్రూప్ 2 లో 9.39 శాతం మాత్రమే పాస్ అయ్యారు. తమ స్కోర్ లో ఎలాంటి సందేహాలు ఉన్న ఆన్లైన్ పోర్టల్ ద్వారా దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. తప్పులు ఉన్నాయా లేదో తనిఖీ చేసే అవకాశం అభ్యర్థులకు కల్పించారు.
Also Read: మహిళలకు సువర్ణావకాశం.. మహిళా శిశు సంక్షేమ శాఖలో ఉద్యోగాలు, రూ.34,000 జీతం!
Also Read: పోస్టల్ GDS 1 మెరిటి లిస్ట్ విడుదల.. సెలక్ట్ అయ్యారా? ఇలా చెక్ చేసుకోండి..
CA ఫౌండేషన్ అంటే ఏంటి?
ఛార్టెడ్ అకౌంటెన్సీ అంటే చార్టెడ్ అకౌంటెంట్గా కంపెనీలో అకౌంట్స్ నిర్వహించడం. టాక్స్ ఫైలింగ్, ఆడిట్, ఫైనాన్షియల్ సలహాలు ఇవ్వడం వంటి బాధ్యతలు నిర్వహిస్తారు. ఇందులో నిపుణుత సంపాదించినవారే సీఏ అవుతారు. సాధారణంగా సీఏ మూడు దశల్లో ఉంటుంది. CA ఫౌండేషన్, ఇంటర్మీడియట్, ఫైనల్. సీఏ ఫౌండేషన్ అనేది ఇంటర్ లేదా డిగ్రీ తర్వాత రాయవచ్చు. ఇందులో అకౌంట్స్, ఎకనామిక్స్ సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి. ఇక CA ఇంటర్మీడియట్ ఫౌండేషన్ కోర్సు పాస్ అవ్వాల్సి నా తర్వాతనే రాయాల్సి ఉంటుంది. ఇందులో అడ్వాన్స్డ్ అకౌంటింగ్ టాక్సేషన్ సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి. CA ఫైనల్ ఇంటర్మీడియట్ పూర్తయ్యాక చివరి దశ. ఇది పాస్ అయితే CA అవుతారు. ఆ తర్వాత మూడేళ్ల ట్రైనింగ్ కూడా చేయాల్సి ఉంటుంది. కంపెనీలలో మేనేజర్, ఆడిటర్, టాక్స్ కన్సల్టెంట్ బాధ్యతలు నిర్వహిస్తారు. ప్యాకేజీ రూ.15 లక్షల వరకు కూడా అందుకుంటారు.
సీఏ ఇంటర్మీడియట్ ఫలితాలను చెక్ చేసుకునే విధానం...
ICAI అధికారిక వెబ్సైట్ ఓపెన్ చేసి హోం పేజీలో సCA ఫౌండేషన్ జనవరి 2026' ఫలితాలపై క్లిక్ చేయాలి. ఆ తర్వాత స్క్రీన్ పై మీ రిజిస్ట్రేషన్ నంబర్ నమోదు చేయాలి. క్రమసంఖ్య కూడా నమోదు చేయాల్సి ఉంటుంది. చివరగా సబ్మిట్ చేసి వ్యూ రిజల్ట్ ఆప్షన్పై క్లిక్ చేయండి. మీ స్కోర్ కార్డు స్క్రీన్ పై కనిపిస్తుంది. దాన్ని డౌన్లోడ్ చేసుకొని ప్రింట్ అవుట్ తీసుకోండి.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook