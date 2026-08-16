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రైల్వే స్టేషన్‌ నీళ్లు తాగుతున్నారా? కడుపునొప్పి, వాంతులు వచ్చే ప్రమాదకర బాక్టీరియా గుర్తింపు! హైదరాబాద్‌స్టేషన్‌లో కూడా!!

ప్రయాణికులకు మెరుగైన సౌకర్యాలు అందించడంలో రైల్వే కొన్ని జోన్లలో విఫలమైందని చెప్పాలి. ఈ విషయాన్ని స్వయంగా బయటపెట్టిన కాగ్ నివేదిక ప్రకారం, దేశవ్యాప్తంగా 56 స్టేషన్లలో నమూనాలను సేకరించగా, తాగునీటిలో ప్రమాదకరమైన ఈకోలి బ్యాక్టీరియా ఉన్నట్లు వెల్లడైంది. ఈ జాబితాలో హైదరాబాద్‌లోని స్టేషన్ కూడా ఉంది. ఆ పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం.

Written ByRenuka Godugu
Published: Aug 16, 2026, 09:23 AM IST|Updated: Aug 16, 2026, 09:23 AM IST
రైల్వే స్టేషన్‌ నీళ్లు తాగుతున్నారా? కడుపునొప్పి, వాంతులు వచ్చే ప్రమాదకర బాక్టీరియా గుర్తింపు! హైదరాబాద్‌స్టేషన్‌లో కూడా!!
Image Credit: e Coli Bacteria In Railway Stations:

About the Author

Renuka Godugu

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

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