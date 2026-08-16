e Coli Bacteria In Railway Stations: దేశంలో అతిపెద్ద రవాణా వ్యవస్థ అయిన భారతీయ రైల్వేలో ప్రతిరోజూ లక్షలాది మంది ప్రయాణికులు రాకపోకలు సాగిస్తుంటారు. ఈ నేపథ్యంలో వారికి అవసరమైన వెసులుబాట్లు కల్పించాల్సి ఉంటుంది. అయితే, నీటి సౌకర్యం కల్పించడంలో రైల్వే విఫలమైందని, తాగునీటిలో ప్రమాదకర బ్యాక్టీరియా కనిపించిందని తేలింది. దేశవ్యాప్తంగా 56 స్టేషన్లలో సేకరించిన నమూనాల్లో, కడుపు సంబంధిత సమస్యలు కలిగించే ఈకోలి బ్యాక్టీరియా ఉన్నట్లు నిర్ధారణ అయింది. ఆ లిస్టులో హైదరాబాద్లోని స్టేషన్లతో పాటు, అక్కడ వాష్ రూమ్లు కూడా అపరిశుభ్రంగా ఉన్నాయని పేర్కొన్నారు. ఈ మేరకు ఇటీవల పార్లమెంటుకు నివేదిక సమర్పించారు. ఈ బ్యాక్టీరియా వల్ల కడుపునొప్పి, విరోచనాలు, వాంతులు వంటి సమస్యలు వచ్చే అవకాశం ఉంది. రైల్వే ప్రయాణాల్లో ఇటువంటి నీరు తాగాల్సి వస్తే ప్రయాణికుల ఆరోగ్యం ప్రమాదంలో పడటం ఖాయం.
ఈ క్రమంలో కొన్ని రైల్వే స్టేషన్లలోని వాటర్ కూలర్లు, ప్లాట్ఫామ్ కుళాయిల నుండి నీటి నమూనాలను సేకరించారు. వీటితో పాటు వాష్ రూమ్లు కూడా మురికిగా ఉన్నాయని నివేదిక తెలిపింది. ఆగస్టు 12న పార్లమెంటులో ఈ నివేదికను ప్రవేశపెట్టారు. భారతీయ రైల్వేలోని నాన్-సబర్బన్ స్టేషన్లలో ప్రయాణికుల సౌకర్యాలు పరిశుభ్రంగా ఉన్నాయని పేర్కొన్నప్పటికీ, 512 సబర్బన్ ఇతర రైల్వే స్టేషన్లలో తాగునీటి సదుపాయాలను ఆడిట్ చేశారు.
ఆ ఆడిట్ ప్రకారం, కోయంబత్తూర్ పాలక్కాడ్ జంక్షన్ (దక్షిణ మధ్య రైల్వే),హైదరాబాద్ (దక్షిణ మధ్య రైల్వే) పరిధిలోని నాలుగు స్టేషన్లలో అంటే చత్రపతి శివాజీ మహారాజ్ టెర్మినల్, భీవండి రోడ్డు, కళ్యాణ్, తూర్పు రైల్వేకి చెందిన మధుపూర్ రైల్వే స్టేషన్ల వాటర్ కూలర్ల నమూనాల్లో ఈకోలి బ్యాక్టీరియా ఉన్నట్లు గుర్తించారు.
ఈ ఆడిట్లో నీటి నాణ్యత మాత్రమే కాకుండా, వాష్ రూమ్లు కూడా అత్యంత అపరిశుభ్రంగా ఉన్నాయని, దీనివల్ల ప్రయాణికుల పరిస్థితి దారుణంగా మారుతోందని వెల్లడైంది. ఆడిట్ చేసిన 512 స్టేషన్లలో 458 స్టేషన్లు (దాదాపు 89 శాతం) కనీస సౌకర్యాల ప్రమాణాలను కూడా పాటించడం లేదని తేలింది.
రైల్వే స్టేషన్లలో ప్రయాణికుల సౌకర్యాలు, పరిశుభ్రతను అంచనా వేయడమే ఈ ఆడిట్ ప్రధాన లక్ష్యం. ఇది 2019 నుండి 2023-24 కాలానికి సంబంధించిన సమస్యలను పరిశీలించింది. ప్రధానంగా, 2018 ఆగస్టు 30 నాటికి అన్ని స్టేషన్లలో నిత్యావసర సౌకర్యాలను తప్పనిసరిగా కల్పించాలని రైల్వే బోర్డు సూచించింది. ఇందులో చెత్తబుట్టలు, టాయిలెట్లు, యూరినల్స్, నీటి కుళాయిలు, సైన్ బోర్డుల వంటి సౌకర్యాలు ఉండాలి.
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