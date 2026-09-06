/రైలులో ఎంత మద్యం తీసుకెళ్లవచ్చు? నియమాలు ఉల్లంఘిస్తే భారీ జరిమానా!

Liquor In Train: రైలు ప్రయాణంలో మీరు మద్యం తీసుకువెళ్లవచ్చా? లేదా? ఒకవేళ తీసుకువెళ్తే ఏం జరుగుతుంది? అనే విషయాలపై అవగాహన ఉండాలి. ఈ నిబంధనలు తెలియకపోతే మీరు భారీ జరిమానా లేదా శిక్ష అనుభవించాల్సి వస్తుంది. సాధారణంగా రైళ్లలో ధూమపానం, మద్యపానం నిషేధం. మీరు మద్యం బాటిల్ను తీసుకువెళ్లాలనుకుంటే, అది సీల్ చేసి ఉండాలి. దానికి సంబంధించిన రసీదు మీ వద్ద ఉండాలి. అటువంటి సందర్భంలోనే అది చట్టబద్ధం అవుతుంది.
ఒకవేళ సీల్ లేని మద్యం తీసుకువెళ్తే భారీ జరిమానా విధిస్తారు. అలాగే, మీరు ప్రయాణించే మార్గంలో వివిధ రాష్ట్రాల ఎక్సైజ్ చట్టాలు వేరువేరుగా ఉంటాయి. ఒక రాష్ట్రంలో మద్యం కొని మరో రాష్ట్రానికి తీసుకెళ్లడం నిషేధితం. ముఖ్యంగా బీహార్, గుజరాత్ వంటి రాష్ట్రాల్లో మద్యపానం పూర్తిగా నిషేధం, కాబట్టి ఆ రాష్ట్రాల గుండా ప్రయాణించేటప్పుడు ఎలాంటి మద్యం వెంట ఉంచుకోకూడదు. మీ గమ్యస్థానం ఏదైనా కావచ్చు, కానీ మీరు వెళ్లే రాష్ట్రంలోని ఎక్సైజ్ చట్టాలను బట్టి కఠిన చర్యలు ఉంటాయి. కాబట్టి ముందుగానే ఆ రాష్ట్రాల్లో మద్యం నిబంధనలు ఎలా ఉన్నాయో తెలుసుకోవడం మంచిది.
మద్యం సేవించడం గురించి కూడా నిబంధనలు స్పష్టంగా ఉన్నాయి. సెక్షన్ 145 ప్రకారం, మద్యం సేవించి మత్తులో తోటి ప్రయాణికులతో గొడవ పడితే, అది రుజువైతే మీకు భారీ జరిమానా, జైలు శిక్ష విధిస్తారు. మొదటిసారి నేరం చేస్తే వెయ్యి రూపాయల జరిమానా లేదా ఆరు నెలల జైలు శిక్ష ఉండవచ్చు. రెండోసారి పట్టుబడితే జరిమానా ఐదు వేల రూపాయలకు, శిక్షా కాలం కూడా పెరుగుతుంది. అటువంటి సందర్భంలో రైల్వే సిబ్బంది మీ టికెట్ను రద్దు చేసి, తదుపరి స్టేషన్లో మిమ్మల్ని దించేసే అధికారం కూడా కలిగి ఉంటారు. ఒకవేళ మీ వద్ద మద్యం సీసా దొరికితే RPF కూడా కఠిన చర్యలు తీసుకుంటుంది. తోటి ప్రయాణికులు ఫిర్యాదు చేసినా లేదా ఓపెన్ చేసిన సీసా కనిపించినా తీవ్ర పరిణామాలు ఉంటాయి.
మెట్రో నెట్వర్క్ విషయానికి వస్తే, డీఎంఆర్సీ నిబంధనల ప్రకారం గరిష్టంగా సీలు ఉన్న రెండు సీసాలను మాత్రమే అనుమతిస్తారు. అయితే ఢిల్లీ, హర్యానా వంటి రాష్ట్రాల్లో ప్రవేశించేటప్పుడు అక్కడి ఎక్సైజ్ పరిమితులు వర్తిస్తాయి. మద్యం కొనుగోలు చేయాలన్నా లేదా ఒక రాష్ట్రం నుండి మరో రాష్ట్రానికి తీసుకెళ్లాలన్నా వయోపరిమితి కూడా ముఖ్యమే. ఢిల్లీలో వయోపరిమితి 21 ఏళ్లు కాగా, ఇతర రాష్ట్రాల్లో ఇది 25 ఏళ్ల వరకు ఉండవచ్చు. కాబట్టి ప్రయాణ సమయంలో చట్టపరమైన చిక్కుల్లో పడకుండా ఉండాలంటే, రైలులో మద్యపానం, ధూమపానానికి దూరంగా ఉండటమే ఉత్తమం. లేకపోతే జరిమానాలతో పాటు జైలు శిక్ష కూడా అనుభవించాల్సి వస్తుంది.
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