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రైలులో ఎంత మద్యం తీసుకెళ్లవచ్చు? నియమాలు ఉల్లంఘిస్తే భారీ జరిమానా!

భారతీయ రైల్వేలో ప్రతిరోజూ లక్షలాది మంది ప్రయాణిస్తుంటారు. ముఖ్యంగా పండుగ సమయాల్లో రద్దీ ఇంకా ఎక్కువగా ఉంటుంది. తక్కువ సమయంలో ఎక్కువ దూరం ప్రయాణించడానికి రైలు ఒక ఉత్తమ మార్గం. ఇందులో సెకండ్ ఏసీ, థర్డ్ ఏసీ, స్లీపర్ నుంచి జనరల్ క్లాస్ వరకు వివిధ వర్గాల వారికి అనుకూలమైన సౌకర్యాలు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

Written ByRenuka Godugu
Published: Sep 06, 2026, 10:25 AM IST|Updated: Sep 06, 2026, 10:25 AM IST
రైలులో ఎంత మద్యం తీసుకెళ్లవచ్చు? నియమాలు ఉల్లంఘిస్తే భారీ జరిమానా!
Image Credit: Liquor In Train:

About the Author

Renuka Godugu

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

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రైలులో ఎంత మద్యం తీసుకెళ్లవచ్చు? నియమాలు ఉల్లంఘిస్తే భారీ జరిమానా!
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