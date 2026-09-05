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Canadian Woman Nude Rituals: విదేశీ మహిళతో నగ్నంగా పూజలు చేసిన జోతిష్య్కుడు..వీడియో రికార్డు చేసి బెదిరింపులు!

Canadian Woman Nude Rituals News: 'నగ్న పూజ' వీడియోతో కెనడా మహిళను బ్లాక్‌మెయిల్ చేసిన చిలుక జోస్యుడు అరెస్ట్! ఆధ్యాత్మికంపై ఉన్న ఆసక్తితో తమిళనాడుకు వచ్చిన ఒక కెనడియన్ మహిళకు నగ్నంగా పూజలు చేయించి, ఆపై ఆమె నగ్న వీడియోతో బ్లాక్‌మెయిల్ చేస్తూ రూ.5 లక్షలు వసూలు చేయడానికి ప్రయత్నించిన తమిళనాడుకు చెందిన ఒక చిలుక జ్యోతిష్యుడిని చెన్నై మాంబళం మహిళా పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు.

Written ByHarish Darla
Published: Sep 05, 2026, 12:10 PM IST|Updated: Sep 05, 2026, 12:10 PM IST
Canadian Woman Nude Rituals: విదేశీ మహిళతో నగ్నంగా పూజలు చేసిన జోతిష్య్కుడు..వీడియో రికార్డు చేసి బెదిరింపులు!
Image Credit: Source: Zee Telugu

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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