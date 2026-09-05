/Canadian Woman Nude Rituals: విదేశీ మహిళతో నగ్నంగా పూజలు చేసిన జోతిష్య్కుడు..వీడియో రికార్డు చేసి బెదిరింపులు!

Canadian Woman Nude Rituals News: పోలీసుల కథనం ప్రకారం.. కెనడా పౌరసత్వం కలిగిన శ్రీలంక తమిళురాలైన ఒక 37 ఏళ్ల మహిళ ఇటీవల తమిళనాడుకు వచ్చారు. ఆధ్యాత్మికతపై అమితమైన ఆసక్తి కలిగిన ఆమె గత కొన్ని నెలలుగా చెన్నైలోని కోడంబాక్కంలో నివసిస్తున్నారు. గతంలో ఆమె ఒక టెలివిజన్ కార్యక్రమంలో కూడా పాల్గొన్నారు. ఇటీవల ఆమె చెన్నైలోని బెసెంట్ నగర్ బీచ్కి వెళ్లిన సమయంలో, అక్కడ చిలుక జ్యోతిష్యం చెప్పే ఇసాక్కిముత్తు అనే వ్యక్తి ఆమెకు పరిచయమయ్యాడు.
ఆమె అతని వద్దకు వెళ్లి జ్యోతిష్యం చెప్పాలని అడగగా, ఆమెను తాను టీవీలో చూశానని, తాను చెప్పినట్లు చేస్తే జీవితంలో ఇంకా ఉన్నత స్థాయికి చేరుకుంటారని నమ్మబలికి ఆమె నమ్మకాన్ని పూర్తిగా చూరగొన్నాడు. ఆమె గ్రహాల స్థితిగతుల వల్ల జీవితంలో కొన్ని సమస్యలు ఉన్నాయని, వాటి పరిష్కారానికి తమిళనాడులోని ఒక ఆలయంలో ప్రత్యేక పూజ నిర్వహించాల్సి ఉంటుందని ఇసాక్కిముత్తు నమ్మించాడు.
ఈ పూజకు దాదాపు రూ. 70,000 వరకు ఖర్చవుతుందని తెలిపాడు. అదే సమయంలో అర్ధరాత్రి జరిగే వీడియో కాల్లో ఆమె నగ్నంగా పూజలో పాల్గొంటేనే అనుకున్నది నెరవేరుతుందని సదరు మహిళను ఒప్పించాడు. అతని మాటలను గుడ్డిగా నమ్మిన ఆ విదేశీ మహిళ అతను చెప్పినట్లుగానే వీడియో కాల్లో నగ్నంగా పూజలో పాల్గొంది. ఈ పూజ కోసం ఆమె మొదట రూ.20,000 లేదా రూ.70,000 వరకు నగదును చెల్లించింది.
అయితే, ఆ కాల్ ముగిసిన వెంటనే జ్యోతిష్యుడు ఇసాక్కిముత్తు తన అసలు స్వరూపాన్ని బయటపెట్టాడు. తన వద్ద ఆమెకు సంబంధించిన నగ్న వీడియో రికార్డు ఉందని, దానిని సామాజిక మాధ్యమాల్లో, ఆన్లైన్లో పోస్టు చేయకుండా ఉండాలంటే తనకు రూ.5 లక్షలు ఇవ్వాలని డిమాండ్ చేస్తూ బ్లాక్మెయిల్కు దిగాడు. దీనితో తీవ్ర ఆందోళనకు గురైన బాధితురాలు బుధవారం చెన్నైలోని మాంబళం మహిళా పోలీస్ స్టేషన్ను ఆశ్రయించి ఫిర్యాదు చేసింది.
బాధితురాలి ఫిర్యాదు ఆధారంగా పోలీసులు భారతీయ న్యాయ సంహిత (BNS), ఐటీ (IT) చట్టంలోని సంబంధిత సెక్షన్ల కింద కేసు నమోదు చేశారు. విచారణ చేపట్టిన పోలీసులు, బాధితురాలు మొదట డబ్బులు బదిలీ చేసిన బ్యాంక్ ఖాతా వివరాలు, నిందితుడి మొబైల్ ఫోన్ నెట్వర్క్ సిగ్నల్స్ ఆధారంగా దర్యాప్తు జరిపారు. చివరకు గురువారం రాత్రి తెన్కాసి జిల్లా కోర్టాలమ్లో ఇసాక్కిముత్తు ఆచూకీ కనుగొని అతన్ని విజయవంతంగా అరెస్టు చేశారు. నిందితుడిని చెన్నైకి తీసుకువచ్చి రిమాండ్కు తరలించారు.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook