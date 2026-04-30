Career Options After 10th: 10వ తరగతి తర్వాత ఏం చేయాలి? ఏ కోర్సు తీసుకుంటే కెరీర్ బాగుంటుంది?

Written by - Harish Darla | Last Updated : Apr 30, 2026, 07:48 AM IST

Career Options After 10th Class: ఇరు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో పదో తరగతి ఫలితాలు వచ్చేశాయి. పదో తరగతి పూర్తైన తర్వాత ఏం చేయాలి? అని ప్రతి విద్యార్థితో పాటు వారి తల్లీదండ్రులను వెంటాడే ప్రశ్న. మనలో చాలామందికి పెద్ద పెద్ద చదువులకు ఖర్చు పెట్టే అంత స్థోమత దిగువ మధ్య తరగతి కుటుంబాలకు ఉండకపోవచ్చు. విద్యార్థుల్లో అధికంగా ఇంటర్మీడియట్ వైపు మళ్లుతుండగా.. ప్రస్తుతం అనేక సాంకైతిక, వృత్తిపరమైన కోర్సులు కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి. తక్కువ  సమయంలోనే నైపుణ్యాలను పొందుతూ త్వరగా ఉద్యోగ అవకాశాలను పొందేందుకు అవకాశం ఉంది. వాటిలో ఉత్తమ ఎంపిక ఏదో తెలుసుకుందాం.
 
పాలిటెక్నిక్ డిప్లొమా
ఇంజనీరింగ్ కోర్సుల్లో ముందుగానే ప్రవేశించాలనుకునే వారికి పాలిటెక్నిక్ డిప్లొమా అనేది మంచి ఎంపిక. అయితే ఇది మూడేళ్ల పాటు సాగే కోర్సు. ఇందులో ఎలక్ట్రానిక్స్, ఎలక్ట్రికల్, మెకానికల్, సివిల్, కంప్యూటర్ సైన్స్ వంటి బ్రాంచ్‌లు ఉంటాయి. ఈ పాలిటెక్నిక్ డిప్లొమా పూర్తిచేసిన విద్యార్థులు లెటరల్ ఎంట్రీ ద్వారా సాంకేతిక డిగ్రీ కోర్సు బీటెక్‌లో రెండో ఏడాది నుంచి కొనసాగించే అవకాశం ఉంది. 

ఐటీఐ 
సాంకేతిక పనులపై ఆసక్తి ఉన్న విద్యార్థులకు ఐటీఐ కోర్సు మంచి ఎంపికగా ఉంటుంది. 1 లేదా 2 ఏళ్లలో ఎలక్ట్రీషియన్, వెల్డర్, ఫిట్టర్, ప్లంబర్, కంప్యూటర్ ఆపరేటర్, మెకానిక్ వంటి ట్రేడ్‌లను నేర్చుకోవచ్చు. ఐటీఐ పూర్తి చేసిన తర్వాత రైల్వేలు, ప్రైవేట్ కంపెనీలు, ఫ్యాక్టరీలు, ప్రభుత్వ శాఖల్లో ఉద్యోగ అవకాశాలు మెండుగా ఉన్నాయి. అయితే వీటి ప్రారంభ జీతం రూ.15,000 నుంచి రూ.30,000 వరకు ఉంటుంది. 

డిజిటల్ మార్కెటింగ్
నేటి కంప్యూటర్ యుగంలో వేగంగా ఎదుగుతున్న రంగాల్లో డిజిటల్ మార్కెటింగ్ కూడా ఉంది. కేవలం 3 నెలల నుండి 12 నెలల్లో పూర్తి చేయగలిగిన ఈ కోర్సులో SEO, ఆన్‌లైన్ అడ్వర్టైజింగ్, సోషల్ మీడియా మార్కెటింగ్, కంటెంట్ ప్రమోషన్ వంటి స్కిల్స్ నేర్పిస్తారు. డిజిటల్ మార్కెటింగ్ ఉద్యోగాలతో పాటు సొంతంగా వ్యాపారం ప్రారంభించుకునే అవకాశం ఉంది. ఈ రంగంలో ప్రారంభ ఆదాయం రూ.20,000 నుండి రూ.40,000 వరకు ఉంటుంది.

పారామెడికల్ కోర్సులు
హెల్త్ సెక్టార్‌లో ఎదగాలి అనుకునే వారికి పారామెడికల్ కోర్సు ఓ మంచి ఎంపిక. నర్సింగ్ అసిస్టెంట్, ల్యాబ్ టెక్నీషియన్, ఎక్స్-రే టెక్నీషియన్ వంటి కోర్సులు ఇందులో ఉంటాయి. 1 లేదా 2 ఏళ్లుగా సాగే కోర్సును పూర్తి చేసిన తర్వాత క్లినిక్స్, ఆస్పత్రులు, డయాగ్నిసిస్ ల్యాబ్స్ వంటి వాటిలో ఉద్యోగాలు పొందవచ్చు. వీటిలో ప్రారంభ జీతం రూ.15,000 నుంచి రూ.25,000 వరకు ఉంటుంది.

కంప్యూటర్ హార్డ్‌వేర్ అండ్ నెట్‌వర్కింగ్
కంప్యూటర్స్, ల్యాప్‌టాప్ వినియోగం పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో హార్డ్‌వేర్, నెట్‌వర్కింగ్ రంగానికి మంచి గిరాకీ ఉంది. 6 నెలల నుంచి 1 ఏడాదిలోపు ఉండే ఈ కోర్సు పూర్తి చేసిన వెంటనే.. కంప్యూటర్ సర్వీస్ సెంటర్లు, ఐటీ కంపెనీల్లో టెక్నిషియన్‌గా లేదా సొంత వ్యాపారాన్ని ప్రారంభించేందుకు అవకాశం ఉంది. ఆదాయం మీరు ఎంచుకున్న మార్గాన్ని బట్టి మారుతుంది.

అయితే, 10వ తరగతి తర్వాత సరైన కోర్సు ఎంపిక మీ జీవితాన్ని, దాని భవిష్యత్‌ను నిర్ణయిస్తుంది. మీ వ్యక్తిగత ఆసక్తి, మీకు ఉన్న నైపుణ్యాలకు అనుగుణంగా సరైన ఎంపిక చేసుకోవడం ఎంతో ముఖ్యం. ఇప్పుడు వేసే తొలి అడుగు.. మీ జీవితాంతం కొనసాగుతుంది. మంచి కెరీర్ నిర్మాణానికి మంచి రంగంలోకి ఎంపిక ఇప్పుడే అవసరం. 

About the Author

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

career options after 10thTechnical Courses After 10th10th pass coursesbest courses after 10thdiploma courses after 10th

