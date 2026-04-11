CBSE 2026: వచ్చే వారమే CBSE 10th ఫలితాలు? 25 లక్షల మంది ఎదురుచూపులు.. రిజల్ట్స్ లింక్ ఇదే!

CBSE 10th Results Announced In Next Week: సీబీఎస్ఈ సెషన్ 1 టెన్త్ ఫలితాలు వచ్చేవారం విడుదలయ్యే అవకాశం ఉంది. దేశవ్యాప్తంగా 8 వేలకు పైగా సెంటర్లలో 25 లక్షల మంది విద్యార్థులు హాజరయ్యారు. టెన్త్ క్లాస్ పరీక్షలు రెండు సెషన్‌లలో నిర్వహించిన సంగతి తెలిసిందే. మొదటి సెషన్ కంపల్సరీ కాగా, పర్ఫామెన్స్ పెంచుకునేందుకు రెండో సెషన్ కూడా రాయొచ్చు. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం.

Written by - Renuka Godugu | Last Updated : Apr 11, 2026, 09:51 AM IST

CBSE 10th Results Announced In Next Week: సీబీఎస్ఈ పదో తరగతి ఫలితాలు వచ్చేవారం విడుదలయ్యే అవకాశాలు ఉన్నాయి. కాగా ఫిబ్రవరి 17వ తేదీ నుంచి జూన్ 1వ తేదీ వరకు రెండు సెషన్ పరీక్షలు నిర్వహించారు. ఈ ఏడాది రెండు సెషన్‌లలో ఈ పరీక్ష నిర్వహించారు. మొదటి సెషన్ కంపల్సరీ చేయగా.. పెర్ఫార్మన్స్ పెంచుకునేందుకు రెండో సెషన్ కూడా రాయవచ్చు. అయితే దేశవ్యాప్తంగా 25 లక్షల మంది విద్యార్థులు ఈ పరీక్షలు హాజరు అయ్యారు. మొత్తం 8 వేలకు పైగా సెంటర్లలో ఈ పరీక్షలు నిర్వహించారు. ఈ పరీక్షలకు సంబంధించిన ఫలితాలు వచ్చేవారం విడుదలయ్యే అవకాశం ఉందని విశ్వసనీయ సమాచారం. అయితే, అధికారిక వెబ్సైట్ cbse.gov.in, results.nic.in ఫలితాలు చెక్ చేసుకోవచ్చు.

ఈ సీబీఎస్ఈ పదో తరగతి పరీక్షలు మార్చి 11వ తేదీకి ముగియగా.. 12వ తరగతి పరీక్షలు ఏప్రిల్ 10వ తేదీన పూర్తయ్యాయి. రెండు క్లాసులకు సంబంధించి ఫిబ్రవరి 17వ తేదీ నుంచి పరీక్షలు ప్రారంభమయ్యాయి. పదో తరగతి, ఇంటర్ కలిపి దేశవ్యాప్తంగా మొత్తం 43 లక్షల పైగా విద్యార్థులు ఉన్నారు. 

సీబీఎస్ఈ పదో తరగతి ఫలితాలు చెక్ చేసుకునే విధానం..
సీబీఎస్ఈ పదవ తరగతి పరీక్ష ఫలితాలు రోల్ నెంబర్, స్కూల్ నెంబర్, అడ్మిట్ కార్డ్, ఐడి, పుట్టిన తేదీ, ఆధారంగా మీరు చెక్ చేసుకోవచ్చు. సీబీఎస్‌ఈ పదో తరగతి ఫలితాలు అధికారిక వెబ్‌సైట్ cbse.gov.in, results.nic.in మాత్రమే కాదు. డీజీ లాకర్, ఉమాంగ్ యాప్, ఎస్ఎంఎస్ లేదా ఐవిఆర్ఎస్ సర్వీస్ ద్వారా కూడా తెలుసుకోవచ్చు. 

 ప్రతి ఏడాది వరుసగా తిరుమనంతపురం నుంచి టాపర్స్ సెలెక్ట్ అవుతున్నారు. 2025లో మాత్రం వేరే రాష్ట్రాల వారు ఎంపిక కాగా 2022 ,2023, 2024 లో వరుసగా తిరువనంతపురం టాప్ ప్లేస్ లో ఉంది. ఆ తర్వాత స్థానంలో చెన్నై, విజయవాడ, టాప్ 3 లో ఉంది. బెంగళూరు ఆ తర్వాత స్థానంలో ఉంది. ఇక 2024లో విజయవాడ 2వ ప్లేస్ సంపాదించుకుంది. ఇక 2025 ఫలితాల ప్రకారం లక్షద్వీప్ లో 100 శాతం పాస్ రేట్ 12వ తరగతిలో నమోదు అయ్యింది. ఆ తర్వాత స్థానంలో తెలంగాణ 99.73 శాతం, ఆంధ్ర ప్రదేశ్ 99.51 శాతం నమోదయింది. కేరళ తమిళనాడు కూడా టాప్‌ 5 లోనే ఉన్నాయి.

About the Author

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

