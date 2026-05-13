/CBSE 12 Results: త్రివేండ్రం టాప్.. విజయవాడ కేక! 12వ తరగతి ఫలితాల్లో సత్తా చాటిన తెలుగు విద్యార్థులు!

CBSE 12th Result 2026 Topper List: ఎప్పుడెప్పుడా అని ఎదురుచూసిన సీబీఎస్ఈ 12వ తరగతి ఫలితాలు ఈరోజు మే 13వ తేదీ విడుదలయ్యాయి. 18 లక్షల పైగా విద్యార్థులు ఈ పరీక్షలకు హాజరు అయ్యారు. కాస్త ఆలస్యంగా విడుదలైన ఈ ఫలితాల్లో 85.20 శాతం నమోదు చేసుకుంది. దేశవ్యాప్తంగా 7,573 పరీక్ష కేంద్రాలలో సీబీఎస్ఈ 12వ తరగతి పరీక్షలు నిర్వహించారు. దేశవ్యాప్తంగా ఈ పరీక్షకు మొత్తం 18 లక్షలకు పైగా విద్యార్థులు హాజరయ్యారు. పరీక్షా పేపర్ల మూల్యాంకనానికి 88 వేల కంప్యూటర్లను బోర్డు ఉపయోగించింది. ఈ సంవత్సరం మొత్తం 120 సబ్జెక్టులకు గాను పరీక్షలు నిర్వహించారు.
సీబీఎస్ఈ ప్రాంతాలవారీగా ఉత్తీర్ణత శాతం..
త్రివేండ్రం 95.62 శాతం, చెన్నై 93.84 శాతం, బెంగళూరు 93.19 శాతం, విజయవాడ 92.77 శాతం, ఢిల్లీ 92.34 శాతం, ఢిల్లీ తూర్పు 91.73 శాతం, అహ్మదాబాద్ 90.60 శాతం, గురుగ్రామ్ శాతం, 88.45 శాతం, లుధియానా 87.92 శాతం, పూణే 87.32 శాతం టాప్ 10 జాబితాలో ఉన్నాయి.
సీబీఎస్ఈ 12వ తరగతి ఫలితాలు స్కోర్ కార్డు పీడీఎఫ్ రూపంలో అధికారిక వెబ్సైట్ cbse.gov.in, results.cbse.nic.in పొందుపరిచారు. విద్యార్థులు పీడీఎఫ్ రూపంలో స్కోర్కార్డు డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు.
అధికారిక వెబ్సైట్ cbse.gov.in ఓపెన్ చేసి 'cbse 12వ తరగతి స్కోర్ కార్డు' పీడీఎఫ్ లింక్ క్లిక్ చేయాలి. అక్కడ రిజిస్ట్రేషన్ నెంబర్, క్రమసంఖ్య లేదా పుట్టిన తేదీ ఆధారంగా లాగిన్ అవ్వాలి. సీబీఎస్ఈ 12వ తరగతి స్కోర్ కార్డు పీడీఎఫ్ రూపంలో అందుబాటులో ఉంది. డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు సీబీఎస్ఈ 12వ తరగతి స్కీర్ కార్డు పీడీఎఫ్ హార్డ్ కాపీ ప్రింట్ తీసి పెట్టుకోవాలి.
సీబీఎస్ఈ 12వ తరగతి ఫలితాలు డీజీ లాకర్ లో కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి. విద్యార్థులు ఫస్ట్ రిజిస్టర్ చేసుకున్న వాళ్లు 6 డిజిట్ యాక్సెస్ కోడ్ ఆధారంగా లాగిన్ అవ్వాలి. ఓటీపీ వస్తుంది దాని ధ్రువీకరిస్తే సీబీఎస్ఈ 12వ తరగతి ఫలితాలు తెలుసుకోవచ్చు.
