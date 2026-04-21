CBSE Class 12th Result 2026 Date: సీబీఎస్ఈ 12వ తరగతి ఫలితాలు నేడో రేపో విడుదలయ్యే అవకాశం ఉందని విద్యార్థులు చూస్తున్నారు. అయితే అధికారికంగా ఎలాంటి ప్రకటన చేయలేదు. కానీ ఏప్రిల్ చివరి వారం లేదా మే మొదటి వారంలో సీబీఎస్ఈ 12వ తరగతి పరీక్ష ఫలితాలు విడుదలయ్యే అవకాశం ఉందని అంచనా వేస్తున్నారు. అయితే బోర్డు మాత్రం ఇంకా ఇలాంటి అధికారిక ప్రకటన చేయలేదు. మొదటగా సీబీఎస్ఈ పదో తరగతి ఫలితాలు విడుదల చేసిన రెండో రోజే ఇవి విడుదలవుతాయని ఎదురుచూశారు. గత సంవత్సరం అలాగే జరిగింది కానీ ఇప్పటివరకు ఫలితాల గురించి ఎలాంటి అప్డేట్ రాలేదు.
సీబీఎస్ఈ ఫలితాలు చెక్ చేసుకునే విధానం..
సీబీఎస్ఈ 12వ తరగతి ఫలితాలు అధికారిక వెబ్సైట్ cbse.gov.in, results.cbse.nic.in, and cbseresults.nic.in లో కూడా విద్యార్థులు ఈ ఫలితాలు చెక్ చేసుకోవచ్చు. అదే విధంగా డీజీ లాకర్ కూడా సీబీఎస్ఈ 12 ఫలితాలు విడుదలవుతాయి. విద్యార్థులు తమ క్రమ సంఖ్య ఆధారంగా ఈ ఫలితాలను చెక్ చేసుకోవాలి.
అధికారిక వెబ్సైట్లో సీబీఎస్ఈ ఫలితాలను చెక్ చేసుకోవాలంటే cbse.gov.in ఓపెన్ చేసి హోం పేజీలో 'సీనియర్ స్కూల్ సర్టిఫికెట్ ఎగ్జామినేషన్ క్లాస్ 12 , 2026' ఎంపిక చేసుకోవాలి. అక్కడ మీ క్రమసంఖ్య, స్కూల్ నంబరు, అడ్మిట్ కార్డు నమోదు చేసిన వెంటనే సబ్మిట్ చేయండి. అక్కడ మీ స్కోర్ కార్డు కనిపిస్తుంది. దాన్ని ప్రింట్ అవుట్ తీసి పెట్టుకోవాలి.
ఉమాంగ్, డీజీ లాకర్ యాప్..
సీబీఎస్ఈ 12వ తరగతి ఫలితాలు కేవలం అధికారిక వెబ్సైట్లో మాత్రమే కాదు ఉమాంగ్ యాప్తో పాటు డీజీ లాకర్లో కూడా పొందుపరుస్తారు. కాబట్టి ఎప్పటికప్పుడు ఈ అధికారిక ప్లాట్ ఫామ్స్ లో చెక్ చేసుకుంటూ ఉండాలి. అడ్మిట్ కార్డు మీ దగ్గర అందుబాటులో ఉంటే రిజల్ట్ విడుదల అయిన వెంటనే ఈ ప్లాట్ ఫామ్స్ లో చెక్ చేసుకోవచ్చు. ఇక బోర్డు విద్యార్థులకు 6 డిజిట్స్ సెక్యూరిటీ పిన్ కూడా వాడాలని ఆదేశించింది బోర్డు. తద్వారా తమ మార్క్ షీట్, మైగ్రేషన్ సర్టిఫికెట్లు కూడా డీజీ లాకర్ ద్వారా డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. వెబ్సైటు ఎక్కువగా క్రాష్ అయ్యే ప్రమాదం ఉంది కాబట్టి ఉమాంగ్, IVRS లేదా డీజీ లాకర్ ద్వారా సులభంగా వెంటనే ఫలితాలు చెక్ చేసుకోవచ్చు.
