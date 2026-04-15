English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • జాతీయం
CBSE: సీబీఎస్ఈ 10వ తరగతి ఫలితాలు విడుదల.. విద్యార్థులు కేవలం ఒక్క కాల్‌తో మీ ఫలితాలు తెలుసుకోవచ్చు!

CBSE 10th Results 2026 Out Check Here: సీబీఎస్ఈ పదో తరగతి పరీక్ష సెషన్ 1 ఫలితాలు విడుదలయ్యాయి. ఎన్నో రోజులుగా ఎదురుచూస్తున్న విద్యార్థులకు ఇది బంపర్ గుడ్ న్యూస్. విద్యార్థులు అయితే ఈ పరీక్ష ఫలితాలను ఉమాంగ్‌ యాప్ లో రిజల్ట్స్ చెక్ చేసుకోవచ్చు. కేవలం అధికారిక వెబ్‌సైట్‌ https://www.cbse.gov.in/మాత్రమే కాదు ఒక్క ఫోన్‌ కాల్ ద్వారా కూడా ఈ ఫలితాలు తెలుసుకోవచ్చు. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం. 

Written by - Renuka Godugu | Last Updated : Apr 15, 2026, 04:48 PM IST

Trending Photos

CBSE 10th Results 2026 Out Check Here: సీబీఎస్‌ఈ పదో తరగతి విద్యార్థులకు అలెర్ట్‌. ఈరోజు సీబీఎస్ఈ పదో తరగతి సెషన్ 1 పరీక్ష ఫలితాలు విడుదల చేశారు. 2026 ఫిబ్రవరి 17వ తేదీ నుంచి మార్చి 11వ తేదీ వరకు దేశవ్యాప్తంగా ఈ పరీక్షలు నిర్వహించారు. సుమారు 25 లక్షల మంది విద్యార్థులు ఈ పరీక్షలకు హాజరయ్యారు. అయితే మార్కుల ఇంప్రూవ్మెంట్ కోసం సెషన్ 2 పరీక్షలు మే 15వ తేదీ నుంచి జరగనున్నాయి. ఇక 12వ తరగతి ఫలితాలు వచ్చే నెల రెండో వారంలో విడుదల అయ్యే అవకాశం ఉంది. ఈ పరీక్ష ఫలితాలను విద్యార్థులు ఉమాంగ్‌ యాప్‌, అధికారిక వెబ్‌సైట్‌ https://www.cbse.gov.in/ చెక్ చేసుకోవచ్చు. ఇది మాత్రమే కాదు సింపుల్ గా మీరు ఫోన్ కాల్ ద్వారా కూడా ఈ ఫలితాలను చెక్ చేసుకోవచ్చు.

Add Zee News as a Preferred Source

సెంట్రల్ బోర్డ్ ఆఫ్ సెకండరీ ఎడ్యుకేషన్ (CBSE) పదో తరగతి ఫలితాలను విడుదల చేసింది. సాధారణంగా ఇది మే నెలలో విడుదలవుతాయి. ఈసారి కాస్త త్వరగా ఈ ఫలితాలు విడుదల చేసింది. దేశవ్యాప్తంగా 25 లక్షల మంది విద్యార్థులు ఈ పరీక్ష రాశారు. అయితే కేవలం అధికారిక వెబ్‌సైట్ మాత్రమే కాకుండా డీజీ లాకర్, ఉమాంగ్ యాప్ ద్వారా కూడా ఫలితాలు చెక్ చేసుకోవచ్చు. సర్వర్ డౌన్ ఉంటుంది కాబట్టి ఈ సమయంలో డీజీ లాకర్ నోటిఫికేషన్ ద్వారా విద్యార్థులు మార్క్స్ షీట్లను కూడా యాక్సెస్ చేయవచ్చు.

విద్యార్థులు తమ అపార్ ఐడీ సీబీఎస్‌ఈ లింక్ ద్వారా సులభంగా తమ నేరుగా తన డాక్యుమెంట్స్ 'ఇష్యూడ్ డాక్యుమెంట్' సెక్షన్‌లో తెలుసుకోవచ్చు. విద్యార్థులు ఈ ఫలితాలను చెక్ చేసుకోవడానికి క్రమ సంఖ్య, పుట్టిన తేదీ. స్కూల్ నంబరు, అడ్మిట్ కార్డు ఐడీ రెడీగా ఉంచుకోవాలి. ఇక అధికారిక వెబ్‌సైట్‌ ఎస్ఎంఎస్ ద్వారా కూడా ఫలితాలు చెక్ చేసుకోవచ్చు.

 2026 లో సీబీఎస్ఈ పదో తరగతి పరీక్షలకు 25,08,319 మంది విద్యార్థులు హాజరయ్యారు. ఇందులో 14,08,546 మంది అబ్బాయిలు, 10,99,773 మంది అమ్మాయిలు దేశవ్యాప్తంగా8,075 సెంటర్లలో ఈ పరీక్షలు నిర్వహించారు. మొత్తంగా 83 సబ్జెక్టులు ఫిబ్రవరి 17వ తేదీ నుంచి మార్చి 11వ తేదీ వరకు ఉదయం 10:3 గంటల నుంచి ఒకే షిఫ్ట్ ద్వారా ఈ పరీక్షలు నిర్వహించారు. ఇక సీబీఎస్‌ఈ పదవ తరగతి సెకండ్ పేస్ 1 పరీక్షలు మే 15వ తేదీ నుంచి 2026 జూన్ ఒకటో తేదీ వరకు నిర్వహించనున్నారు. తమ సబ్జెక్టుల్లో ఇంప్రూవ్మెంట్స్ కావాలనుకున్నవారు మూడు సబ్జెక్టుల వరకు ఎంచుకోవచ్చు.

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.

About the Author

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

...Read More

CBSE 10th Result 2026 OutHow to check CBSE 10th result via callCBSE Class 10 results 2026 linkCBSE 10th result IVRS number

Trending News