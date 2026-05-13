CBSE Class 12 Result 2026 Out: సీబీఎస్‌ఈ ఇంటర్ ఫలితాలు విడుదల.. డైరెక్ట్ లింక్ ఇదే..!

CBSE Class 12 Result Check on cbseresults.nic.in: దేశవ్యాప్తంగా లక్షల మంది విద్యార్థుల నిరీక్షణ ముగిసింది. 12వ తరగతి ఫలితాలను సెంట్రల్ బోర్డ్ ఆఫ్ సెకండరీ ఎడ్యుకేషన్ (CBSE) వెల్లడించింది. విద్యార్థులు ఫలితాలను  cbseresults.nic.in, cbse.gov.in, results.cbse.nic.in, results.digilocker.gov.in వెబ్‌సైట్లలో తెలుసుకోవచ్చు.  

Written by - Ashok Krindinti | Last Updated : May 13, 2026, 02:20 PM IST

CBSE Class 12 Result Check on cbseresults.nic.in: దేశవ్యాప్తంగా లక్షలాది మంది విద్యార్థులు ఉత్కంఠగా ఎదురుచూస్తున్న సెంట్రల్ బోర్డ్ ఆఫ్ సెకండరీ ఎడ్యుకేషన్ (సీబీఎస్ఈ) 12వ తరగతి బోర్డు పరీక్షల ఫలితాలు బుధవారం వెల్లడయ్యాయి. విద్యార్థులు తమ ఫలితాలను cbse.gov.in, results.cbse.nic.in, digilocker.gov.in, umang.gov.in వెబ్‌సైట్ల ద్వారా తెలుసుకోవచ్చు. ఈ ఏడాది మొత్తం ఉత్తీర్ణత శాతం 85.20 శాతంగా నమోదైంది. ఫిబ్రవరి 17 నుంచి ఏప్రిల్ 10వ తేదీ వరకు పరీక్షలు నిర్వహించారు. 2 ఈ సంవత్సరం సీబీఎస్ఈ బోర్డు 12వ తరగతి పరీక్షలకు మొత్తం 17,80,365 మంది విద్యార్థులు నమోదు చేసుకోగా.. 17,68,968 మంది హాజరయ్యారు. ఇందులో 15,07,109 మంది విద్యార్థులు ఉత్తీర్ణులయ్యారు. గతేడాది ఉత్తీర్ణత శాతం 88.39 శాతంగా నమోదవ్వగా.. 2025తో పోలిస్తే ఈసారి 3.19 శాతం ఉత్తీర్ణత తగ్గింది. 

సీబీఎస్‌ఈ ఇంటర్ ఫలితాల్లో మరోసారి అమ్మాయిలు సత్తాచాటారు. అబ్బాయిల కంటే 6.73 శాతం ఎక్కువ మంది ఉత్తీర్ణులయ్యారు. తిరువనంతపురంలో అత్యధికంగా 95.62 శాతం మంది పాస్ అవ్వగా.. ప్రయాగ్‌రాజ్‌లో అత్యల్పంగా 72.43 శాతం మంది ఉత్తీర్ణులయ్యారు. విద్యార్థులు రోల్ నంబర్, స్కూల్ నంబర్, అడ్మిట్ కార్డ్ ఐడీ, పుట్టిన తేదీ వివరాలు ఎంటర్ చేసి ఫలితాలను తెలుసుకోవాలి.

==> ముందుగా CBSE అధికారిక వెబ్‌సైట్ cbse.gov.in కు వెళ్లండి.
==> "CBSE Class 12 Result 2026"ను ఎంచుకోండి.
==> మీ లాగిన్ వివరాలను ఎంటర్ చేయండి.
==> సబ్మిట్ బటన్‌పై క్లిక్ చేయగానే.. ఫలితం స్క్రీన్‌పై ప్రత్యక్షం అవుతుంది.

విద్యార్థులు డిజిలాకర్ ద్వారా మార్క్‌షీట్‌లను డౌన్‌లోడ్ చేసుకోవచ్చు. APAAR ID ఉన్నవారు నేరుగా పత్రాలను డౌన్‌లోడ్ చేసుకోవచ్చు. అపార్ ఐడీ లేని విద్యార్థులు తమ పాఠశాలలు అందించిన యాక్సెస్ కోడ్‌లను ఉపయోగించి సైన్ అప్ చేయవచ్చు. ఉమాంగ్ యాప్‌లో విద్యార్థులు CBSE సేవలను ఎంచుకుని.. రోల్ నంబర్, పుట్టిన తేదీని ఎంటర్ చేసి ఫలితాలను తెలుసుకోచ్చు. ఇంటర్నెట్ సదుపాయం లేని వారి కోసం CBSE వాయిస్ ఆధారిత వ్యవస్థను తీసుకువచ్చింది. విద్యార్థులు 24300699 (ఢిల్లీ), 011-24300699 (ఇతర ప్రాంతాలు)ఈ నంబర్లకు కాల్ చేసి ఫలితాలను తెలుసుకోవచ్చు.

Ashok Krindinti

అశోక్‌ క్రిందింటి జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2022 నుంచి స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో ఏడేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

