CBSE Class 12 Results Direct Link: దేశవ్యాప్తంగా దాదాపు 16 లక్షల మంది విద్యార్థుల నిరీక్షణ త్వరలోనే ముగియనుంది. 12వ తరగతి ఫలితాలను రిలీజ్ చేసేందుకు సెంట్రల్ బోర్డ్ ఆఫ్ సెకండరీ ఎడ్యుకేషన్ (CBSE) రంగం సిద్ధం చేసింది. ఫలితాలను ఈరోజు లేదా రేపు ప్రకటించవచ్చని ప్రచారం జరుగుతోంది. అయితే రిజల్ట్స్ డేట్, టైమ్ గురించి CBSE ఇంకా అధికారిక ప్రకటన చేయలేదు. గతంలో మే మధ్యలో CBSE Class 12 ఫలితాలను వెల్లడించింది. డిజిలాకర్లో ఫలితాలు త్వరలో రాబోతోంది (Coming Soon) బ్యానర్ను యాక్టివేట్ కావడంతో ఏ క్షణమైనా ఫలితాలు వచ్చే అవకాశం ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. ఫలితాలు వచ్చిన వెంటనే విద్యార్థులు తమ రోల్ నంబర్, స్కూల్ నంబర్, అడ్మిట్ కార్డ్ ఐడీని ఉపయోగించి అధికారిక సీబీఎస్ఈ వెబ్సైట్లు, డిజిటల్ ప్లాట్ఫారమ్ల ద్వారా ఆన్లైన్లో మార్కుల వివరాలను చెక్ చేసుకోవచ్చు.
ఫలితాలను ఈ వెబ్సైట్లలో చెక్ చేసుకోండి..
==> cbseresults.nic.in
==> cbse.gov.in
==> results.cbse.nic.in
==> results.digilocker.gov.in
రిజల్ట్స్ ఇలా చెక్ చేసుకోండి..
==> ముందుగా results.cbse.nic.in వెబ్సైట్లోకి వెళ్లండి..
==> "CBSE Class 12 Result 2026" లింక్పై క్లిక్ చేయండి
==> రోల్ నంబర్, స్కూల్ నంబర్, అడ్మిట్ కార్డ్ ఐడీని ఎంటర్ చేయండి.
==> అవసరమైన అన్ని వివరాలను సమర్పించి.. సబ్మిట్ బటన్పై క్లిక్ చేయండి.
==> రిజల్ట్స్ స్క్రీన్పై ప్రత్యక్షమవుతాయి.
==> భవిష్యత్ అవసరాల కోసం ప్రింట్ తీసి భద్రపరుచుకోండి.
ఏప్రిల్ 15న 10వ తరగతి పరీక్షల ఫలితాలను CBSE బోర్డు ప్రకటించింది. మొత్తం ఉత్తీర్ణత శాతం 93.70%గా నమోదైంది. ఇందులో బాలుర ఉత్తీర్ణత శాతం 92.69% కాగా.. బాలికల ఉత్తీర్ణత శాతం 94.99 శాతంగా ఉంది. 24.83 లక్షల మంది పరీక్షలకు నమోదు చేసుకోగా.. 24.72 లక్షల మందికి విద్యార్థులు పరీక్షలకు హాజరయ్యారు.