CBSE New Curriculum: సీబీఎస్ఈ విద్యా వ్యవస్థలో పెను మార్పులు.. ఇకపై 3 భాషలు చదవాల్సిందే..విద్యార్థులపై పెరగనున్న ఒత్తిడి?

CBSE New Curriculum 2026-27: సెంట్రల్ బోర్డ్ ఆఫ్ సెకండరీ ఎడ్యుకేషన్ విద్యార్థులకు బిగ్ అలర్ట్.. 2026-27 విద్య సంవత్సరం నుంచి బోర్డు విద్యావ్యవస్థలో విప్లవాత్మక మార్పులకు శ్రీకారం చుట్టబోతోంది. విద్యార్థులపై చదువుల భారాన్ని తగ్గించి.. వారిని గ్లోబల్ స్థాయిలో పోటీ పడేలా తీర్చిదిద్దడమే లక్ష్యంగా సీబీఎస్ఈ చైర్మన్ రాహుల్ సింగ్ ఈ కొత్త ప్రణాళికలను వెల్లడించారు. కేవలం అకడమిక్ మార్కులే కాకుండా.. విద్యార్థి ప్రవర్తన, ఆసక్తులు, ఇతర కళలను కూడా ఈ కొత్త విధానం గుర్తిస్తుంది.
1. మూడు భాషల ఫార్ములా:
ఇప్పటివరకు 9, 10 తరగతుల్లో విద్యార్థులు కేవలం రెండు భాషలను మాత్రమే చదువుతున్నారు. కానీ ఇకపై మూడు భాషలు తప్పనిసరి చేసింది. ఇందులో మరో కీలకమైన విషయం ఏంటంటే.. ఆ మూడింటిలో కనీసం రెండు భాషలు ఖచ్చితంగా భారతీయ భాషలై ఉండాలి. మన దేశంలోని భాషా వైవిధ్యాన్ని గౌరవించడంతో పాటు, విద్యార్థులు తమ సాంస్కృతిక మూలాలను మర్చిపోకుండా ఉండాలనేది బోర్డు ఉద్దేశమని పేర్కొంది.
2. సైన్స్లోనూ 'బేసిక్ - స్టాండర్డ్' ఆప్షన్:
గణితం అంటే భయపడే విద్యార్థుల కోసం ఇప్పటికే మ్యాథ్స్లో రెండు స్థాయిల విధానం ఉంది. ఇప్పుడు అదే ఫార్ములాను సైన్స్కు కూడా వర్తింపజేయనున్నారు. భవిష్యత్తులో డాక్టర్లు లేదా ఇంజనీర్లు కావాలనుకోని వారు.. సైన్స్ను ఒక భారంగా కాకుండా సులభతరమైన స్థాయిలో చదువుకోవచ్చు. దీనివల్ల అనవసరమైన మానసిక ఒత్తిడి తగ్గుతుంది.
3. 'అడ్వాన్స్డ్' లెవల్:
ఒక సబ్జెక్టుపై ప్రత్యేక ఆసక్తి ఉన్న విద్యార్థుల కోసం అడ్వాన్స్డ్ లెవల్ ను ప్రవేశపెడుతున్నారు. ఉదాహరణకు.. ఒక విద్యార్థికి మ్యాథ్స్ అంటే ఇష్టమైతే, వారు సాధారణ సిలబస్తో పాటు అడ్వాన్స్డ్ లెవల్ను ఎంచుకోవచ్చు. వీరు వార్షిక పరీక్షలతో పాటు 25 మార్కులకు ప్రత్యేక పరీక్ష రాస్తారు. ఇందులో పాస్ అయితే మార్క్ షీట్లో ప్రత్యేకంగా ఆ ప్రతిభను పొందుపరుస్తారు. ఒకవేళ ఫెయిల్ అయినా సరే.. దాని ప్రభావం మెయిన్ మార్కులపై పడదు. ఇది విద్యార్థులు కొత్త సవాళ్లను స్వీకరించేలా ప్రోత్సహిస్తుంది.
4. క్రెడిట్ సిస్టమ్:
ఉన్నత విద్యలో ఉండే క్రెడిట్ సిస్టమ్ ఇక పాఠశాల స్థాయి నుంచే మొదలవుతుంది. విద్యార్థి ఏడాదిలో ఎన్ని గంటలు చదువుకు వెచ్చించారనే దానిపై ఈ క్రెడిట్లు ఇస్తారు.నేషనల్ క్రెడిట్ ఫ్రేమ్వర్క్ (NCrF) ప్రకారం, ఏడాదికి 1200 గంటల అభ్యాస సమయం వెచ్చిస్తే 40 క్రెడిట్లు లభిస్తాయి. ఇందులో కేవలం క్లాస్ రూమ్ చదువులే కాకుండా యోగా, స్పోర్ట్స్, సంగీతం, సామాజిక సేవ వంటివి కూడా భాగమవుతాయి. అంటే చదువుతో పాటు ఆటపాటల్లో రాణించినా మీకు క్రెడిట్లు వస్తాయి.
5. 10 సబ్జెక్టులు.. తగ్గిన భారం:
కొత్త నిబంధనల ప్రకారం విద్యార్థులు మొత్తం 10 సబ్జెక్టులు (7 కోర్ సబ్జెక్టులు + 3 భాషలు) చదవాల్సి ఉంటుంది. సబ్జెక్టుల సంఖ్య పెరిగినప్పటికీ, సిలబస్ను తగ్గించి అనుభవపూర్వక అభ్యాసం (Experiential Learning) ద్వారా పాఠాలు అర్థమయ్యేలా చేస్తామని బోర్డు హామీ ఇచ్చింది.
మరిన్ని కీలక మార్పులు:
రెండుసార్లు బోర్డు పరీక్షలు: విద్యార్థులు తమ మార్కులను మెరుగుపరుచుకోవడానికి వీలుగా ఏడాదికి రెండుసార్లు పరీక్షలు నిర్వహించే ఆలోచనలో బోర్డు ఉంది.
సిలబస్ మార్పు: ప్రయోగాత్మక విద్యకు పెద్దపీట వేస్తూ పాఠ్యప్రణాళికను రూపొందిస్తున్నారు.
సీబీఎస్ఈ తీసుకువస్తున్న ఈ మార్పులు విద్యార్థులను కేవలం పరీక్షల యంత్రాలుగా కాకుండా, అన్ని రంగాల్లో రాణించేలా తీర్చిదిద్దుతాయని విద్యావేత్తలు భావిస్తున్నారు. వచ్చే ఏడాది 9వ తరగతిలోకి అడుగుపెట్టే విద్యార్థులు ఈ సరికొత్త విద్యా ప్రయాణానికి సిద్ధంగా ఉండాలి.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.