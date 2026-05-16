/CBSE: CBSC బోర్డు కీలక నిర్ణయం.. 9, 10 తరగతులకు కొత్త త్రీ-లాంగ్వేజ్ రూల్.. జూలై 1 నుంచి అమల్లోకి..!!

CBSE Three Language Policy: సీబీఎస్ఈ బోర్డు సంచలన నిర్ణయం తీసుకుంది. త్రిభాషా విధానాన్ని అమల్లోకి తీసుకువస్తున్నట్లు ప్రకటించింది. ఇప్పటి వరకు సీబీఎస్ఈ 9, 10వ తరగతుల్లో విద్యార్థులకు సాధారణంగా రెండు భాషలు ఉండేవి. ఒకటి ఇంగ్లీష్ , తెలుగు లేదా హిందీ. కానీ ఇప్పుడు సీబీఎస్ఈ నూతన లాంగ్వేజ్ విధానం ప్రకారం 2026 నుంచి పదవ తరగతి విద్యార్థులు మూడు భాషలను ఎంచుకోవాల్సి ఉంటుంది. కానీ థర్డ్ లాంగ్వేజ్ గా ఎంపిక చేసుకున్న సబ్జెక్టుకు సంబంధించిన బోర్డు పరీక్ష రాయాల్సిన అవసరం ఇక నుంచి ఉండదు.
సెంట్రల్ బోర్డ్ ఆఫ్ సెకండరీ ఎడ్యుకేషన్ 9, 10 తరగతుల విద్యార్థుల లాంగ్వేజ్ అధ్యయనం విషయంలో కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. సీబీఎస్ఈ జారీ చేసిన కొత్త సర్క్యులర్ వివరాల ప్రకారం 2026-27 విద్యాసంవత్సరం నుంచి లాంగ్వేజ్ విద్య అనేది నూతన జాతీయ విద్యావిధానం 2020 నేషనల్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ రీసెర్చ్ అండ్ ట్రైనింగ్ (ఎన్ సీఈఆర్టీ) అప్ గ్రేడ్ చేసిన పాఠ్య ప్రణాళికకు అనుగుణంగా ఉంటుంది.
కొత్త విద్యాసంవత్సరం నుంచి 9 వ తరగతి విద్యార్థులు తప్పనిసరిగా మూడు భాషలను R1,R2,R3 ఎంపిక చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. వీటిలో కనీసం 2 భాషలు భారతీయ భాషలై ఉండాలి. ఈ కొత్త విధానం 1 జులై 2026 నుంచి అమల్లోకి రానుంది. 3 భాషల అధ్యయనాన్ని కొత్తగా విడుదల చేసిన ఎన్ సీఈఆర్టీ పాఠ్య ప్రణాళికలో చేర్చినట్లు సీబీఎస్ఈ బోర్డు వెల్లడించింది. విద్యార్థులు ఎంచుకునే మొదటి రెండు లాంగ్వేజ్ లు భారతీయ భాషలు అయితేనే.. మూడవ భాషగా ఒక విదేశీ భాషను ఎంచుకునేందుకు ఛాన్స్ ఉంటుందని బోర్డు స్పష్టం చేసింది. విదేశీ భాషను అదనపు 4వ భాషగా కూడా ఎంచుకునే ఛాన్స్ కల్పించింది.
విదేశీ భాషను (ఫ్రెంచ్, జర్మన్ మొదలైనవి) అభ్యసించాలనుకునే విద్యార్థులు, వారి ఇతర రెండు భాషలు (R1, R2) మాతృభాషలైన భారతీయ భాషలు అయితేనే దానిని మూడవ భాషగా (R3) ఎంచుకునే అవకాశం కల్పించింది. ప్రత్యామ్నాయంగా, విద్యార్థులు కోరుకుంటే దానిని నాల్గవ భాషగా కూడా అభ్యసించవచ్చని బోర్డు స్పష్టం చేసింది. విద్యార్థులపై ఒత్తిడిని తగ్గించాలన్న ఉద్దేశ్యంతోనే టెన్త్ క్లాస్ లో ఎంపిక చేసుకున్న థర్డ్ లాంగ్వేజ్ సంబంధించి బోర్డు పరీక్షను నిర్వహించకూడదని సీబీఎస్ఈ నిర్ణయించింది.
అయితే ఈ సబ్జెక్టుకు సంబంధించిన పరీక్ష పాఠశాలలోనే ఇంటర్నల్స్ రూపంలో నిర్వహిస్తారు. ఈ మార్కులు సీబీఎస్ఈ సర్టిఫికేట్లోనూ పొందుపర్చుతారు. థర్డ్ లాంగ్వేజ్ నిబంధన కారణంగా ఏ విద్యార్థిని కూడా 10వ తరగతి బోర్డు పరీక్షలకు హాజరుకాకుండా అడ్డుకోరని బోర్డు స్పష్టం చేసింది. 9వ తరగతి విద్యార్థులు ప్రస్తుతం తాము ఎంచుకున్న మూడవ భాష కోసం 6వ తరగతి R3 పుస్తకాల (2026-27 ఎడిషన్) నుండి చదువుకుంటారు. ప్రాథమిక భాషా నైపుణ్యాలలో 75 నుండి 80 శాతం సారూప్యత ఉంది. కాబట్టి ఈ పుస్తకాలను ప్రాతిపదికగా తీసుకున్నారు.
కాగా కొత్త భాష విధానాన్ని అమలు చేసేందుకు అవసరమైన సన్నాహాలు ప్రారంభించాలని సీబీఎస్ఈ పాఠశాలలకు ఆదేశాలను జారీచేసింది. పాఠశాలలు 6వ తరగతి నుంచి 9వ తరగతి వరకు R3భాషకు సంబంధించిన వివరాలను జూన్ 30 , 2026లోగా ఆన్ లైన్ అనుబంధ పాఠశాలల వెబ్ పోర్టల్లో తప్పనిసరిగా అప్ డేట్ చేయాలి. కొత్త పుస్తకాలు అందుబాటులోకి వచ్చే వరకు 9వ తరగతి విద్యార్థులు 6వ తరగతి భాష పుస్తకాలను ఉపయోగించుకోవాల్సి ఉంటుందని స్పష్టం చేసింది.
పాఠశాలలో ఉపాధ్యాయుల కొరతను పరిష్కరించేందుకు తీసుకుంటున్న చర్యలో భాగంగా పాఠశాలల్లో తృతీయ భాషా ఉపాధ్యాయుల కొరత లేకుండా చూడాలని ఆదేశించింది. ఆ భాషపై మంచి అవగాహన ఉన్న ప్రస్తుత ఉపాధ్యాయుల సేవలను ఉపయోగించుకోవచ్చని తెలిపింది. సహోదయ క్లస్టర్ కింద పాఠశాలలు ఉపాధ్యాయులను భాగస్వామ్యం చేసుకోవచ్చు. ఇదే కాకుండా వర్చువల్ లైదా హైబ్రిడ్ బోధన రిటైర్డ్ అయిన ఉపాధ్యాయుల సహాయం లేదా అర్హత ఉన్న పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ల సేవలను పొందవచ్చని బోర్డు స్పష్టం చేసింది.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి