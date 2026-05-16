  • /CBSE: CBSC బోర్డు కీలక నిర్ణయం.. 9, 10 తరగతులకు కొత్త త్రీ-లాంగ్వేజ్ రూల్.. జూలై 1 నుంచి అమల్లోకి..!!

CBSE: CBSC బోర్డు కీలక నిర్ణయం.. 9, 10 తరగతులకు కొత్త త్రీ-లాంగ్వేజ్ రూల్.. జూలై 1 నుంచి అమల్లోకి..!!

CBSE Three Language Policy: సీబీఎస్ఈ బోర్డు సంచలన నిర్ణయం తీసుకుంది. త్రిభాషా విధానాన్ని అమల్లోకి తీసుకువస్తున్నట్లు ప్రకటించింది. ఇప్పటి వరకు సీబీఎస్ఈ 9, 10వ తరగతుల్లో విద్యార్థులకు సాధారణంగా రెండు భాషలు ఉండేవి. ఒకటి ఇంగ్లీష్ , తెలుగు లేదా హిందీ. కానీ ఇప్పుడు సీబీఎస్ఈ నూతన లాంగ్వేజ్ విధానం ప్రకారం 2026 నుంచి పదవ తరగతి విద్యార్థులు మూడు భాషలను ఎంచుకోవాల్సి ఉంటుంది. కానీ థర్డ్ లాంగ్వేజ్ గా ఎంపిక చేసుకున్న సబ్జెక్టుకు సంబంధించిన బోర్డు పరీక్ష  రాయాల్సిన అవసరం ఇక నుంచి ఉండదు. 
Written By Bhoomi
Published: May 16, 2026, 03:38 PM IST|Updated: May 16, 2026, 03:38 PM IST
Image Credit: CBSE Three Language Policy

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

