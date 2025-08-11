CBSE: సీబీఎస్ఈలో బిగ్ చేంజ్.. ఓపెన్ బుక్ ఎగ్జామ్స్ ట్రయల్ ప్రారంభం.. 9వ తరగతి నుంచే అమలు..!

CBSE to Introduce Open Book Exams: సీబీఎస్ఈ బోర్డు తాజాగా ఒక ముఖ్యమైన నిర్ణయం తీసుకుంది. వచ్చే 2026-27 విద్యా సంవత్సరం నుంచి తొమ్మిదో తరగతి వార్షిక పరీక్షల్లో ఓపెన్ బుక్ పరీక్షలను ప్రవేశపెట్టాలని నిర్ణయించింది. ఈ ఆలోచనకు పైలట్ అధ్యయనం ఆధారంగా అనుమతి ఇచ్చారు. బోర్డు గవర్నింగ్ బాడీ ఈ ఏడాది జూన్ నెలలో జరిగిన సమావేశంలో ఈ విషయాన్ని ఆమోదించింది. ఆ సమావేశ వివరాల ప్రకారం తొమ్మిదో తరగతిలో ప్రతి టర్మ్లో మూడు పరీక్షల్లో ఓపెన్ బుక్ విధానాన్ని చేర్చాలని ప్లాన్ చేశారు. ఇవి మ్యాథ్స్,సైన్స్, సామాజిక శాస్త్రం వంటి ముఖ్యమైన సబ్జెక్టులను కవర్ చేస్తాయి.
కొన్ని ఎంపిక చేసిన స్కూళ్లలో ముందుగా పైలట్ పరీక్షలు నిర్వహిస్తారు. 9,10 వ తరగతుల్లో ఇంగ్లీష్, మ్యాథ్స్, సైన్స్ వంటి సబ్జెక్టులు మరియు 11, 12 తరగతుల్లో ఇంగ్లీష్, మ్యాథ్స్, బయాలజీ వంటివి ఉంటాయి. ఈ పరీక్షల ద్వారా విద్యార్థులు ఎంత సమయంలో పరీక్ష పూర్తి చేస్తారో చూడటమే ముఖ్య ఉద్దేశం. ఈ మార్పు 2023లో వచ్చిన జాతీయ పాఠ్య ప్రణాళిక ఆధారంగా జరుగుతోంది. అది 2020 జాతీయ విద్యా విధానం ప్రకారం రూపొందించారు. ఓపెన్ బుక్ పరీక్షలో విద్యార్థులు పాఠ్యపుస్తకాలు, క్లాస్ నోట్స్, లైబ్రరీ బుక్స్ వంటివి చూసుకుని ఆన్సర్స్ రాయవచ్చు.
ఇలాంటి పరీక్షలు విద్యార్థులు పాఠాలను గుర్తుపెట్టుకోవడంపై దృష్టి పెట్టకుండా.. అందుబాటులో ఉన్న సమాచారాన్ని ఎలా ఉపయోగించాలో విశ్లేషించాలో అన్వయించాలో చూస్తాయి. సీబీఎస్ఈ గతంలో కూడా ఇలాంటి విధానాన్ని ప్రయత్నించింది. 2014లో ఓటీబీఏ (OTBA) అనే సిస్టమ్ తీసుకొచ్చి రోట్ లెర్నింగ్ తగ్గించడానికి సమాచారాన్ని ప్రాసెస్ చేసే సామర్థ్యాన్ని పెంచడానికి ప్రయత్నించింది. అది తొమ్మిదో తరగతిలో హిందీ, ఇంగ్లీష్, మ్యాథ్స్, సైన్స్, సోషల్ స్టడీస్ మరియు 11వ తరగతిలో ఎకనామిక్స్, బయాలజీ, జియోగ్రఫీ వంటి సబ్జెక్టులకు అమలు చేశారు. విద్యార్థులకు నాలుగు నెలల ముందే మెటీరియల్ ఇచ్చారు. కానీ 2017-18లో దాన్ని నిలిపివేశారు. ఎందుకంటే విద్యార్థుల్లో క్రిటికల్ థింకింగ్ సరిగా అభివృద్ధి కాలేదని చెప్పారు.
