Anil Chauhan Video: అలా అయితే ఇక మీదట యుద్దాల్ని గెలవలేం.!. బాంబు పేల్చిన సీడీఎస్ అనిల్ చౌహన్.. వీడియో ఇదే..

Anil Chauhan says cant win today warfare with yesterdays weapons: ఇండియన్ ఆర్మీ ఇటీవల ఆపరేషన్ సిందూర్ చేపట్టి జమ్ములోని పహల్గం ఉగ్రదాడులకు ప్రతీకారం తీర్చుకుంది. పాక్ ను మూడు రోజుల్లోనే మూడు చెరువుల నీళ్లు తాగించింది. అంతే కాకుండా.. భవిష్యత్తులో భారత్ వైపు దాడులు చేయాలనే ఆలోచన కూడా రాకుండా.. భయంతో వణికిపోయేలా అన్ని వైపుల నుంచి అష్టదిగ్బంధనం చేసింది. ఈ నేపథ్యంలో తాజాగా.. భారత చీఫ్ ఆఫ్ డిఫెన్స్ స్టాఫ్ జనరల్ అనిల్ చౌహన్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు.

We must invent and build and safeguard ourselves; dependence on foreign technologies weakens our preparedness, limits ability to scale up production: CDS General Anil Chauhan during a workshop in Delhi#CDSGeneralAnilChauhan pic.twitter.com/e9T1qgvnvT

— Deccan Chronicle (@DeccanChronicle) July 16, 2025