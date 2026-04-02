Census 2027: దేశ వ్యాప్తంగా ప్రారంభమైన తొలి దశ డిజిటల్ జన గణన.. వివరాలు నమోదు చేసిన రాష్ట్రపతి, ప్రధాని..

Digital Census: దేశ వ్యాప్తంగా దాదాపు 2001 తర్వాత దాదాపు 16 యేళ్ల తర్వాత జనగణన జరగబోతుంది. మధ్యలో కరోనా కారణంగా జనగణన వాయిదా పడిన సంగతి తెలిసిందే కదా.తాజాగా జనగణనలో తొలి దశలో భాగంగా దేశ రాజధాని ఢిల్లీతో పాటు కర్ణాటక, గోవా, మిజోరాం, ఒడిషా, సిక్కిం సహా 8 రాష్ట్రాల, కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాల్లో డిజిటల్ పద్ధతిలో స్వయంగా ఈ జనగణన ప్రక్రియ మొదలు కానుంది. రాష్ట్రపతి భవన్ లో జరిగిన కార్యక్రమంలో స్వయంగా రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ముతో పాటు తన పేరుతో పాటు తన కుటుంబానికి చెందిన వివరాలను పోర్టల్ లో నమోదు చేశారు. ఆ తర్వాత ఉప రాష్ట్రపతి సీపీ రాధాకృష్ణన్ కూడా తనతో పాటు తన ఫ్యామిలీకి చెందిన వివరాలను డిజిటల్ ప్రక్రియలో పూర్తి చేశారు.
అటు భారత ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోడీ కూడా స్వయంగా తన వివరాలతో పాటు కుటుంబ సభ్యుల వివరాలను ఫీడ్ చేశారు. అటు కేంద్ర హోం శాఖ మంత్రి అమిత్ షా కూడా ఈ పోర్టల్ లో తనకు సంబంధించిన వివరాలను నమోదు చేయడం విశేషం. దీంతో తొలిసారి డిజిటల్ తో ఎలాంటి కాగితాల అవసరం లేకుండా ఈ ప్రక్రియ మొదలైంది.
President Droupadi Murmu participated in the self-enumeration initiative of the Government of India for Census 2027 at Rashtrapati Bhavan. This Census is being conducted in digital mode for the first time.
The President self-enumerated her household details in the portal… pic.twitter.com/figZns8YBH
— President of India (@rashtrapatibhvn) April 1, 2026
ఈ సందర్భంగా ప్రధాన మంత్రి మాట్లాడుతూ.. నేను నా వివరాలను నమోదు చేశాను. మీరు కూడా మీ వివరాలతో పాటు మీ ఫ్యామిలీ వివరాలను నమోదు చేయాలని పిలుపునిచ్చారు. మొత్తంగా ఏప్రిల్ 1 నుంచి అధికారికంగా ప్రారంభమైన ఈ జనగణన ప్రక్రియ 15 రోజుల పాటు కొనసాగనుంది. తొలి రోజు దాదాపు 55 వేల మంది తమ వివరాలను నమోదు చేశారు.
Completed my self enumeration.
Today marks the beginning of the first phase of Census 2027, relating to house listing and housing operations. This census is the first time data collection is being done through digital means. It also empowers the people of India to… pic.twitter.com/JiItYAOUAW
— Narendra Modi (@narendramodi) April 1, 2026
ఈ సారి డిజిటల్ ప్రక్రియలో ఎవరి వారు ఆన్ లైన్ లో తమ వివరాలను నమోదు చేసుకోనే సదుపాయం కల్పించారు. ఇది మన దేశంలో 16 భాషల్లో ఏది కావాలంటే ఆ భాషలో నమోదు చేసుకోవచ్చు. ఎవరైనా ఆన్ లైన్ లో చేసుకోకపోతే ఎన్యుమరేటర్ ఇంటికి వచ్చి ఆయా కుటుంబ వివరాలను నమోదు చేస్తారు. ఒక వేళ మీరు ఆన్ లైన్ లో నమోదు చేసుకొని ఇంటికి ఎన్యుమరేటర్ వస్తే మీరు నమోదు చేసిన వివరాలకు సంబంధించిన వివరాలను వారికి చెప్పవచ్చు. ఆన్ లైన కాకుండా ఈ నెల 16 నుంచి మే 15 వరకు ఎన్యుమరేటర్స్ ఇంటికి ఇంటికి తిరిగి ఆయా ఇంటి సభ్యుల వివరాలను నమోదు చేస్తారు.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.