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కేంద్ర మంత్రివర్గ విస్తరణకు ముహూర్తం ఖరారైందా..? ఈ సారి క్యాబినేట్‌లో తెలంగాణకు పెద్ద పీఠ.. ?

Central Cabinet: భారతీయ జనతా పార్టీ  ఓవైపు  సంస్థాగత నిర్మాణం..మరోవైపు మంత్రివర్గ విస్తరణ పై దృష్టి పెట్టినట్టు తెలుస్తుంది. మరోవైపు  ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ విదేశీ టూర్ నుంచి వచ్చిన తర్వాత చేస్తారా లేకపోతే ఈనెలలో జరిగే  బ్రిక్స్ సదస్సు తర్వాత క్యాబినేట్‌ను రీషఫిల్ చేస్తారా అనే దానిపై సస్పెన్స్ కొనసాగుతుంది.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Sep 01, 2026, 06:10 AM IST|Updated: Sep 01, 2026, 06:10 AM IST
కేంద్ర మంత్రివర్గ విస్తరణకు ముహూర్తం ఖరారైందా..? ఈ సారి క్యాబినేట్‌లో తెలంగాణకు పెద్ద పీఠ.. ?
Image Credit: Central Cabinet Modi (File Photo/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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