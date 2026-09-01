Telangana BJP: ఇక భారతీయ జనతా పార్టీ అధ్యక్షుడిగా నితిన్ నబీన్ బాధ్యతలు స్వకరించిన తర్వాత ఆయన పార్టీలో అత్యంత కీలకమైన బీజేపీ పార్లమెంటరీ బోర్డులో స్థానం కల్పించారు. జాతీయ అధ్యక్షుడిగా ఆయనకు ఇందులో స్థానం దక్కడం పెద్ద విషయం కాదు. ఇందులో జాతీయ అధ్యక్షుడు నితిన్ నబీన్, నరేంద్రమోడీ, రాజనాథ్ సింగ్, అమిత్ షా, జేపీ నడ్డా, యడ్యూరప్ప, సర్బానంద సోనవాల్, తెలంగాణ నుంచి ఓబీసీ జాతీయ అధ్యక్షుడు లక్ష్మణ్ మాత్రమే ఉన్నారు.
ప్రస్తుతం ఉన్న 12 మంది సభ్యులు డాక్టర్ ఇక్బాల్ సింగ్, డాక్టర్ సుధా యాదవ్, సత్యనారాయణ జేటియా, బిఎల్ సంతోష్ లాంటి వాళ్ళు ఉన్నారు. ప్రస్తుతం దక్షిణాది నుండి పార్లమెంటరీ బోర్డులో ఎడ్డూరప్ప, లక్ష్మణ్, బీఎల్ సంతోష్లు మాత్రమే ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్నారు. అంటే ప్రస్తుతానికి దక్షిణాది మూడు స్థానాలే ఉన్నాయి. ఇకపోతే ప్రస్తుతం 12 మందితో ఉన్న బోర్డుని పూర్తిగా ప్రక్షాళన చేసి కొత్త బోర్డ్ ను సామాజిక సమీకరణాల నేపథ్యంలో కూర్పు చేయనున్నట్టు తెలుస్తుంది.
పార్లమెంటరీ బోర్డులో కిషన్ రెడ్డి..
ఈసారి దక్షిణాది నుంచి కేంద్ర మంత్రులు ప్రహ్లాద్ జోషితో పాటు కిషన్ రెడ్డి వాళ్లని పార్లమెంట్ బోర్డులోకి తీసుకునే అవకాశంఉందని ఊహగానాలు వినిపిస్తున్నాయి. అదే సందర్భంలో యడ్యూరప్పతో పాటు లక్ష్మణ్లకు గవర్నర్ పదవులను కట్టబెట్టే అవకాశం లేకపోలేదనే వార్తలు వస్తున్నాయి.
పలు రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రులకు చోటు..
ఈ సారి కొత్తగా పార్లమెంటరీ బోర్డులో యూపీ, మహారాష్ట్ర, అస్సాం, పశ్చిమ బెంగాల్ ముఖ్యమంత్రులుగా ఉన్న యోగీ ఆదిత్యనాథ్, దేవేంద్ర ఫడ్నవిస్, హిమంత విశ్వ శర్మ, సువేందు అధికారిలకు చోటు కల్పించబోతున్నట్టు వార్తలు వస్తున్నాయి. వీరితో పాటు సీనియర్ నాయకుడు ఐదు సార్లు ముఖ్యమంత్రిగా పనిచేసిన కేంద్ర వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి శివరాజ్ సింగ్ చౌహాన్ని పార్లమెంటరీ బోర్డులో స్థానం కల్పించబోతున్నట్టు తెలుస్తుంది.
తెలంగాణకు పెద్ద పీఠ..
అయితే రేపు పార్లమెంట్, వివిధ రాష్ట్రాల ఎలక్షన్స్ని ని దృష్టిలో పెట్టుకొని మంత్రివర్గంలో ముఖ్యంగా యూపీతో పాటు తెలంగాణ నుంచి ఎక్కువ ప్రాతినిధ్యం ఉండేలా కూర్పు ఉండనున్నట్టు తెలుస్తుంది. మొన్న బీజేపీ ప్రకటించిన జాతీయ కమిటీలో తెలంగాణకు చోటు లేకుండా పోయింది. ఆంధ్రా నుంచి ఓ పక్కన పురందేశ్వరీతో పాటు విష్ణువర్ధన్ రెడ్డి లాంటి వాళ్లకు ఛాన్స్ వచ్చింది. ప్రస్తుతం దక్షిణాదిన తెలంగాణ నుంచి ఒక్కరికి జాతీయ కమిటీలో స్థానం లేకుండా పోవడం చర్చనీయాంశంగా మారింది. ఈ నేపథ్యంలో పార్లమెంటరీ బోర్డుతో పాటు కేంద్ర మంత్రివర్గంతో పాటు తెలంగాణ నేతలకు గవర్నర్ పదవులతో భర్తీ చేయాలనే నిర్ణయానికి వచ్చినట్టు తెలుస్తుంది.
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