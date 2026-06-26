/కేంద్ర కేబినెట్‌ విస్తరణకు రంగం సిద్ధం.. పలువురికి ఉద్వాసన.. కొత్తవారికి చోటు..

Central Cabinet Reshuffle: కేంద్రంలో వరుసగా మూడోసారి అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత కేంద్ర క్యాబినేట్ పున:వ్యవస్థీకరించేందకు ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోడీ సర్కారు అడుగులు వేస్తోంది. అంతేకాదు మూడో టర్న్లో రెండేళ్లు పూర్తి చేసుకున్న నరేంద్ర మోడీ సర్కారు.. త్వరలో క్యాబినేట్ ను పూర్తిగా పక్షాళన చేసేందుకు రెడీ అయినట్టు సమాచారం. ఈ క్రమంలోనే రాష్ట్రపతి ముర్పుతో ప్రధాని భేటీ అయినట్టు తెలుస్తోంది. ఇక నిన్న హోంమంత్రి అమిత్ షా కూడా రాష్ట్రపతితో భేటీ అయ్యారని సమాచారం. ఈ సారి జరుగనున్న విస్తరణలో భారీ మార్పులు చేర్పులు జరుగనున్నట్టు ఢిల్లీ వర్గాల్లో ఊహాగానాలు ఊపందుకున్నాయి. ఈ సారి తెలుగు రాష్ట్రాల నుంచి పలువురికి కేంద్ర క్యాబినేట్లో చోటు కల్పించబోతున్నట్టు వార్తలు వస్తున్నాయి. మరోవైపు కీలకమైన విద్యాశాఖ, పెట్రోలియం శాఖా మంత్రలైన ధర్మేంద్ర ప్రధాన్, హర్దీప్ సింగ్ పూరీలను క్యాబినేట్ నుంచి తప్పించే అవకాశాలున్నాయనే వార్త వినిపిస్తుంది.
పలువురి కేంద్ర మంత్రులకు ఉద్వాసన..
ఈ ఆదివారం లేదా సోమవారం కేంద్ర క్యాబినేట్ విస్తరణ ఉండే అవకాశాలున్నాయని తెలుస్తుంది. ఇప్పటికే కేంద్ర క్యాబినేట్ విస్తరణ కోసం రాష్ట్రపతి భవన్ కూడా ఓకే చెప్పినట్టు సమాచారం. కొత్తగా క్యాబినేట్ విస్తరణలో ఆర్బీఐ మాజీ గవర్నర్ శక్తికాంత దాస్కు కీలకమైన ఆర్ధిక శాఖను అప్పగించబోతున్నట్టు తెలుస్తుంది. మరోవైపు నిర్మల సీతారామన్ను ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ నిర్వహిస్తోన్న మానవ వనరుల శాఖను అప్పగించబోతున్నట్టు తెలుస్తుంది.
పార్టీ మారిన ఆప్ , శివసేన ఎంపీలకు కేబినెట్లో చోటు..
తాజాగా శివసేన యూబీటికి చెందిన ఆరుగురు ఎంపీలు ఎన్డీయే పక్షనా చేరారు. ఈ నేపథ్యంలో ఏక్నాథ్ షిండే కుమారుడు ఎంపీ శ్రీకాంత్ షిండేకు క్యాబినేట్ బెర్త్ దక్కనున్నట్టు వార్తలు వస్తున్నాయి. ఇక కేబినేట్ మంత్రిగా అనురాగ్ ఠాకూర్కు ప్రమోషన్ లభించే అవకాశాలున్నాయి. అటు టీవీ రాముడు మీరట్ ఎంపీ అరుణ్ గోవిల్ను కేంద్ర క్యాబినేట్ లేదా స్వతంత్ర హోదాతో కూడిన మంత్రి పదవి కట్టబెట్టే అవకాశాలున్నాయని కేంద్ర ప్రభుత్వ వర్గాలు చెబుతున్న మాట.
అటు ఉత్తర ప్రదేశ్ ఎన్నికల నేపథ్యంలో పంకజ్ చౌదరికి క్యాబినేట్ నుంచి తప్పించి యూపీ ఎలక్షన్ బాధ్యతలను అప్పగించే అవకాశాలున్నాయి. ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ నుంచి వచ్చిన రాఘవ్ చద్దాకు క్యాబినేట్ బెర్త్ దాదాపు ఖాయమనే వార్త వినిపిస్తోంది. మరోవైపు అశోక్ మిత్తల్కు సహాయ మంత్రి పదవి వరించే అవకాశాలున్నాయి.
క్యాబినేట్ మంత్రిగా నితీష్ కుమార్..
అటు తరుణ్ చుగ్తో పటు బిహార్ మాజీ సీఎం జేడీయూ అధినేత నితీష్ కుమార్ కు క్యాబినేట్ మంత్రి పదవి ఖాయం అనే మాట వినిపిస్తోంది. శివసేన ఎంపీ.. కేంద్ర మంత్రి ప్రతాప్ రావు జాదవ్కు క్యాబినేట్ నుంచి తప్పించే అవకాశాలు లేకపోలేదు. ఆయన స్థానంలో సంజయ్ దీనా పాటిల్ను క్యాబినేట్ లో తీసుకునే అవకాశాలున్నట్టు తెలుస్తుంది. అటు మనోహర్ లాల్ ఖట్టర్ నుంచి విద్యుత్ శాఖను మరొకరికి అప్పగించే అవకాశాలున్నాయి.
ఖజురహో ఎంపీ విష్ణు దత్తా శర్మత పాటు బిహార్ ఎంపీ జనార్ధన్ సింగ్ సింగ్రీవాల్కు చోటు కల్పించనున్నారు. మరోవైపు తెలంగాణ నుంచి ఈటెల రాజేందర్.. మహిళా కోటాలో డీకే అరుణకు సహాయ మంత్రి పదవులు దక్కే అవకాశాలున్నాయి. ఏపీ నుంచి పురందేశ్వరికి క్యాబినేట్ బెర్త్ దక్కే అవకాశాలున్నట్టు కేంద్ర ప్రభుత్వ వర్గాల్లో బలంగా వినిపిస్తోన్న మాట.
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