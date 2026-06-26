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కేంద్ర కేబినెట్‌ విస్తరణకు రంగం సిద్ధం.. పలువురికి ఉద్వాసన.. కొత్తవారికి చోటు..

Central Cabinet Expansion: కేంద్ర కేబినెట్‌ విస్తరణకు రంగం సిద్ధమవుతోంది. సోమవారం లేదా ఆదివారం కేంద్ర కేబినెట్‌ లో మార్పులు చేర్పులు జరిగే అవకాశాలున్నాయని తెలుస్తోంది. అంతేకాదు ఈ సారి పలువురికి ఉద్వాసన పలికారు. కొత్తవారికి చోటు కల్పించబోతున్నట్టు సమాచారం.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jun 26, 2026, 11:35 AM IST|Updated: Jun 26, 2026, 11:35 AM IST
కేంద్ర కేబినెట్‌ విస్తరణకు రంగం సిద్ధం.. పలువురికి ఉద్వాసన.. కొత్తవారికి చోటు..
Image Credit: Central Governement (ZEE Telugu News/Source)Source: Bureau

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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