Medical Education: మెడికల్ విద్య విస్తరణకు గ్రీన్ సిగ్నల్.. ఎంబీబీఎస్‌, పీజీ సీట్ల పెంపుకు కేంద్ర కేబినెట్ ఆమోదం

Central Cabinet On Medical Education: కేంద్ర ప్రభుత్వం దేశంలో వైద్య విద్యను విస్తరించేందుకు ముఖ్యమైన నిర్ణయం తీసుకుంది. ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ నేతృత్వంలో జరిగిన కేంద్ర క్యాబినెట్ సమావేశంలో ఈ నిర్ణయానికి ఆమోదం లభించింది. దీని ద్వారా MBBS సీట్లను 5,023, పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ సీట్లను 5,000 పెంచనున్నారు. ఒక్కో సీటుకు ఖర్చు పరిమితిని 1.50 కోట్ల రూపాయలకు పెంచారు.
ప్రభుత్వ వైద్య కళాశాలలు, ఆసుపత్రులను ఆధునికీకరించడానికి, బలోపేతం చేయడానికి కేంద్ర ప్రాయోజిత పథకం ద్వారా సహాయం అందించనున్నారు. 2025-26 నుండి 2028-29 వరకు ఈ పథకాల కోసం 15,034.50 కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు చేయనున్నారు. ఇందులో కేంద్రం 10,303.20 కోట్లు, రాష్ట్రాలు 4,731.30 కోట్లు భరిస్తాయి.
ఈ నిర్ణయంతో వైద్య విద్యను చదివే విద్యార్థులకు మరిన్ని అవకాశాలు లభిస్తాయి. వైద్యులు, నిపుణుల సంఖ్య పెరుగుతుంది. గ్రామీణ, మారుమూల ప్రాంతాల్లో ఆరోగ్య సంరక్షణ మెరుగుపడుతుంది. వైద్య విద్య, శిక్షణ నాణ్యత ప్రపంచ ప్రమాణాలకు అనుగుణంగా ఉంటుంది.
ఈ పథకాలు వైద్యులు, అధ్యాపకులు, పరిశోధకులు, పారామెడికల్ సిబ్బంది వంటి వారికి ఉపాధి అవకాశాలను కల్పిస్తాయి. దేశంలో ఆరోగ్య వ్యవస్థ బలోపేతం అవుతుంది. రాష్ట్రాలు, కేంద్రపాలిత ప్రాంతాల్లో ఆరోగ్య సౌకర్యాలు మెరుగవుతాయి. సమాజం, ఆర్థిక వ్యవస్థ అభివృద్ధి చెందుతుంది.
