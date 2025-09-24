English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Medical Education: మెడికల్ విద్య విస్తరణకు గ్రీన్ సిగ్నల్.. ఎంబీబీఎస్‌, పీజీ సీట్ల పెంపుకు కేంద్ర కేబినెట్ ఆమోదం

Medical Education Expansion: కేంద్ర క్యాబినెట్ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. దేశంలో మెడికల్ విద్య విస్తరణకు కేంద్ర కేబినెట్ ఆమోదం తెలిపింది. అండర్‌ గ్రాడ్యుయేట్, పోస్ట్‌ గ్రాడ్యుయేట్ మెడికల్ సీట్ల పెంపునకు గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చింది. CSS పథకం-3 కింద 5వేల కొత్త PG సీట్లు రానున్నాయి. 5,023 అదనపు MBBS సీట్లు మంజూరు అయ్యాయి.    

Written by - Aruna Maharaju | Last Updated : Sep 24, 2025, 06:20 PM IST

Central Cabinet On Medical Education: కేంద్ర ప్రభుత్వం దేశంలో వైద్య విద్యను విస్తరించేందుకు ముఖ్యమైన నిర్ణయం తీసుకుంది. ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ నేతృత్వంలో జరిగిన కేంద్ర క్యాబినెట్ సమావేశంలో ఈ నిర్ణయానికి ఆమోదం లభించింది. దీని ద్వారా MBBS సీట్లను 5,023, పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ సీట్లను 5,000 పెంచనున్నారు. ఒక్కో సీటుకు ఖర్చు పరిమితిని 1.50 కోట్ల రూపాయలకు పెంచారు.

Add Zee News as a Preferred Source

ప్రభుత్వ వైద్య కళాశాలలు, ఆసుపత్రులను ఆధునికీకరించడానికి, బలోపేతం చేయడానికి కేంద్ర ప్రాయోజిత పథకం ద్వారా సహాయం అందించనున్నారు. 2025-26 నుండి 2028-29 వరకు ఈ పథకాల కోసం 15,034.50 కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు చేయనున్నారు. ఇందులో కేంద్రం 10,303.20 కోట్లు, రాష్ట్రాలు 4,731.30 కోట్లు భరిస్తాయి.

ఈ నిర్ణయంతో వైద్య విద్యను చదివే విద్యార్థులకు మరిన్ని అవకాశాలు లభిస్తాయి. వైద్యులు, నిపుణుల సంఖ్య పెరుగుతుంది. గ్రామీణ, మారుమూల ప్రాంతాల్లో ఆరోగ్య సంరక్షణ మెరుగుపడుతుంది. వైద్య విద్య, శిక్షణ నాణ్యత ప్రపంచ ప్రమాణాలకు అనుగుణంగా ఉంటుంది. 

ఈ పథకాలు వైద్యులు, అధ్యాపకులు, పరిశోధకులు, పారామెడికల్ సిబ్బంది వంటి వారికి ఉపాధి అవకాశాలను కల్పిస్తాయి. దేశంలో ఆరోగ్య వ్యవస్థ బలోపేతం అవుతుంది. రాష్ట్రాలు, కేంద్రపాలిత ప్రాంతాల్లో ఆరోగ్య సౌకర్యాలు మెరుగవుతాయి. సమాజం, ఆర్థిక వ్యవస్థ అభివృద్ధి చెందుతుంది.

About the Author

Aruna Maharaju

అరుణ మహరాజు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. లైఫ్‌స్టైల్‌, హెల్త్‌,  స్పోర్ట్స్, వినోదం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Central Cabinet On Medical EducationCentral cabinetNarendra ModiCentrally Sponsored SchemeMedical Education

