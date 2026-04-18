Cabinet Meeting: ప్రధాని మోడీ అధ్యక్షతన కేంద్ర క్యాబినేట్ సమావేశం..

Central Cabinet Meeting: కేంద్రంలోని నరేంద్ర మోడీ సర్కార్.. ఎంతో ప్రతిష్ఠాత్మకంగా తీసుకొచ్చిన మహిళ రిజర్వేషన్ బిల్లుతో పాటు డీ లిమిటేషన్ కు సంబంధించిన రాజ్యాంగ సవరణ బిల్లు నిన్న సభలో వీగిపోయింది. ప్రధాన మంత్రిగా నరేంద్ర మోడీ బాధ్యతలు స్వీకరించిన తర్వాత జరిగిన ఓ బిల్లు సభలో వీగిపోవడం ఇదే మొదటిసారి. అపర చాణక్యుడిగా పేరొందిన అమిత్ షా వ్యూహం ఇండి కూటమి నేతల ముందు తేలిపోయింది. తొలిసారి ఓ బిల్లు విషయంలో మోడీ - షా ద్వయం వ్యూహం బెడిసికొట్టింది. అయితే తాము చెప్పాలకున్న విషయాన్ని పార్లమెంట్ వేదికగా చెప్పడంలో మోడీ, అమిత్ షాలు సక్సెస్ అయ్యారు. అంతేకాదు లోక్ సభ వేదికగా కాంగ్రెస్, ఎస్పీ, టీఎంసీ వంటి నేతల నిజ స్వరూపాన్ని బయటపెట్టారు.
అయితే తాజాగా బిల్లు వీగిపోయిన తర్వాత కేంద్ర క్యాబినేట్ ఈ రోజు సమావేశం కావడం రాజకీయంగా ప్రాధాన్యత సంతరించుకుంది. ఈ సమావేశంలో కీలక నిర్ణయాలు తీసుకునే అవకాశం ఉంది. ఈనెల 16 నుంచి 18 వరకు మూడు రోజుల పాటు ప్రత్యేక పార్లమెంట్ సమావేశాలను కేంద్రం ఏర్పాటు చేసింది. మహిళా రిజర్వేషన్ బిల్లుతో పాటు నారీశక్తి వందన్ చట్టసవరణ, డీలిమిటేషన్ బిల్లులను కేంద్రం ప్రవేశపెట్టింది. దాదాపు 22 గంటల పాటు చర్చ చేపట్టిన తర్వాత ఓటింగ్ నిర్వహించింది. అనుకూలంగా 298 మంది, వ్యతిరేకంగా 230 మంది ఓట్లు వేశారు.
మూడింట రెండొంతుల మెజార్టీ లేకపోవడంతో బిల్లులు వీగిపోయినట్లుగా స్పీకర్ ఓం బిర్లా ప్రకటించారు. దీంతో బిల్లులు వెనక్కి తీసుకుంటున్నట్లుగా కేంద్ర మంత్రి కిరణ్ రిజుజు తెలిపార. ఈ పరిణామాల నేపథ్యంలో కేంద్ర మంత్రివర్గ సమావేశం జరుగుతోంది. ఈ సమావేశంలో కీలక నిర్ణయాలు తీసుకునే అవకాశం ఉన్నట్లుగా వార్తలు వస్తున్నాయి. మరోవైపు విపక్షాల తీరుకు నిరసనగా ఈ రోజు దేశ వ్యాప్తంగా ఎన్డీఏ పక్షాలు నిరసన తెలుపుతున్నాయి. అయితే మోడీ షా, బిల్లు వీడిపోయిన నేపథ్యంలో ప్లాన్ బి ని రెడీ చేస్తున్నట్టు సమాచారం.
