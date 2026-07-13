/కేంద్ర క్యాబినేట్ విస్తరణకు ముహూర్తం ఖరారు.. పునర్వ్యవస్థీకరణకు సర్వం సిద్ధం..

Cabinet Reshuffle: కేంద్ర కేబినెట్ పునర్ వ్యవస్థీకరణకు సర్వం సిద్ధం అయింది. ఇప్పటికే కేంద్రమంత్రులుగా ఉన్న వాళ్లలో కొందరిని గవర్నర్స్గా పంపనున్నట్టు సమాచారం. మరికొందరనీ పార్టీ బాధ్యతలు అప్పగించే అవకాశాలున్నట్టు తెలుస్తుంది. మరికొందరిని తొలిగించనున్నారు. ఈ నెల 15న కేంద్ర క్యాబినేట్లో చోటు దక్కేవారికి అధిష్ఠానం సమాచారం ఇవ్వనుంది. అంతేకాదు బీజేపీ ఎంపీలందరు అందుబాటులో ఉండాల్సిందిగా ఫోన్లు వెళ్లినట్టు సమాచారం.
గవర్నర్లుగా.. పార్టీ ఇంచార్జ్ బాధ్యతల్లో కేంద్ర మంత్రులు..
కేంద్రంలో నరేంద్ర మోడీ సర్కారు మూడోసారి అధికారంలోకి వచ్చి 2 యేళ్లు పూర్తి చేసుకుంది. దీంతో ఇప్పటి వరకు కేంద్ర క్యాబినేట్లో ఎలాంటి మార్పులు చేర్పులు లేవు. గత కొన్ని రోజులుగా క్యాబినేట్ ప్రక్షాళన చేయనున్నట్టు వార్తలు వచ్చాయి. ఈ లోపు ప్రధాన మంత్రి షీ షెల్స్, ఇండోనేషియా, ఆస్ట్రేలియా, న్యూజిలాండ్ దేశాల్లో పర్యటించారు. ఆయా దేశాలతో సమగ్ర ద్వైపాక్షిక ఒప్పందాలను కుదుర్చుకున్నారు. ఇక ఈ నెల 20 నుంచి పార్లమెంట్ వర్షాకాల సమావేశాలు ప్రారంభమై ఆగష్టు 13న ముగియనుంది. ఈ సారి పార్లమెంట్ సమావేశాల్లో కీలకమైన పలు బిల్లులను తీసుకురానున్నారు. ఎవరైనా చట్ట సభ్యులు ప్రధాని మంత్రి కానీ అన్ని రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రులు ఎవరైనా సరే అరెస్ట్ అయి 30 రోజులు రిమాండ్ లో ఉంటే వారిని ఆ పదవి నుంచి తొలిగించేందుకు వీలు కల్పించే 130వ రాజ్యాంగ సవరణ బిల్లును ఉభయ సభలో ప్రవేశపెట్టనున్నారు.
క్యాబినేట్ కూర్పును రెడీ చేసిన మోడీ షా ద్వయం..
పార్లమెంట్ సమావేశాలు ప్రారంభమయ్యే లోపే ఈ నెల 15న కేంద్ర క్యాబినేట్ పునర్వ్యవస్థకరించేందుకు నరేంద్ర మోడీ సర్కారు రెడీ అయింది. ఇప్పటికే కేంద్ర హోం మంత్రి అమిత్ షాతో ప్రధాని సమావేశామై క్యాబినేట్ కూర్పును తీర్చిదిద్దినట్టు తెలుస్తుంది. ఈ సారి కేబినేట్లో ఎవరిని ఉంచాలి. ఎవరికీ తీసేయాలనే లెక్కలు వేసుకుంటున్నారు. అందులో ఏజ్ ఫ్యాక్టర్ కూడా ఉందనే మాట వినిపిస్తోంది. కేంద్ర కేబినెట్లో చోటు కోసం బీజేపీ ఎంపీలతో పాటు ఎన్డీయే మిత్ర పక్షాల ఆశావహులు ఎదురుచూపులు చూస్తున్నారు. ఈ సారి ఎన్డీయే మిత్రపక్షాలకు క్యాబినేట్లో తగినంత ప్రాతినిధ్యం దక్కనున్నట్టు తెలుస్తుంది. బిహార్ మాజీ సీఎం నితీష్ కుమార్ను క్యాబినేట్ మంత్రిగా తీసుకోనున్నారు. పాటు ఏపీలో టీడీపీ తరుపున మరోకరికి కేంద్ర సహాయ మంత్రి పదవి లభించే అవకాశాలున్నాయి. ఈ సారి బ్యూరోకాట్ ఆర్బీఐ మాజీ గవర్నర్కు కేంద్ర క్యాబినేట్ బెర్త్ కన్ఫామ్ అనే మాట వినిపిస్తోంది.
క్యాబినేట్ విస్తరణలో మహిళలకు ప్రాధాన్యత..
మరోవైపు కేంద్ర క్యాబినేట్ పునర్ వ్యవస్థీకరణలో మహిళలకు పెద్దపీట వేయనున్నారు. తెలంగాణ నుంచి సీఎం రేవంత్ రెడ్డికి చెందిన మహబూబ్ నగర్ ఎంపీ డీకే అరుణతో పాటు ఏపీ నుంచి రాజమండ్రి ఎంపీ పురంధేశ్వరికి ఈ సారి క్యాబినేట్ బెర్త్ ఖాయమనే మాట వినిపిస్తోంది. అటు ఎస్టీ కోటాలో ఆదిలాబాద్ ఎంపీ గోడెం నగేష్కు సహాయ మంత్రి పదవి లభించే అవకాశాలున్నట్టు సమాచారం. మరోవైపు బీసీ కోటాలో మరొకరికి పదవి దక్కనున్నట్టు తెలుస్తుంది. అంతకాదు వచ్చే ఏడాది జరగనున్న అసెంబ్లీ ఎన్నికలు జరిగే రాష్ట్రాలకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వనున్నారు. ముఖ్యంగా ఉత్తర ప్రదేశ్, ఉత్తరాఖండ్తో పాటు పంజాబ్ రాష్ట్రాలకు ఈ సారి మంత్రి వర్గంలో తగిన ప్రాధాన్యం ఇవ్వనున్నారు.
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