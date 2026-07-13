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కేంద్ర క్యాబినేట్ విస్తరణకు ముహూర్తం ఖరారు.. పునర్వ్యవస్థీకరణకు సర్వం సిద్ధం..

Central Cabinet exapansion: కేంద్ర క్యాబినేట్ విస్తరణకు ముహూర్తం ఖరారు అయింది. పునర్వస్థకరణకు సర్వం సిద్ధం అయిందా అంటే ఔననే సమాధానమే వస్తుంది. మూడు దేశాల పర్యటనను ముగించుకొని స్వదేశీకి తిరిగొచ్చిన నరేంద్ర మోడీ కేంద్ర క్యాబినేట్ పునర్వస్థకరణకు ముహూర్తం ఖరారైనట్టు తెలుస్తుంది.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jul 13, 2026, 01:07 PM IST|Updated: Jul 13, 2026, 01:20 PM IST
కేంద్ర క్యాబినేట్ విస్తరణకు ముహూర్తం ఖరారు.. పునర్వ్యవస్థీకరణకు సర్వం సిద్ధం..
Image Credit: Central Cabinet Expansion (File Photo/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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కేంద్ర క్యాబినేట్ విస్తరణకు ముహూర్తం ఖరారు.. పునర్వ్యవస్థీకరణకు సర్వం సిద్ధం..
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