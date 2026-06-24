Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /జాతీయం
  • /మోడీ క్యాబినేట్‌లో మార్పులు చేర్పులు..! తెలుగు రాష్ట్రాల కొత్త మంత్రులు వీరే..?

మోడీ క్యాబినేట్‌లో మార్పులు చేర్పులు..! తెలుగు రాష్ట్రాల కొత్త మంత్రులు వీరే..?

Central cabinet Reshuffle: కేంద్రంలో నరేంద్ర మోడీ సర్కారు వరుసగా మూడోసారి అధికారంలోకి వచ్చి పుష్కర కాలం పూర్తైయింది. అటు మూడోసారి అధికారంలోకి వచ్చి రెండేళ్లు పూర్తవుతుంది. ఈ నేపథ్యంలో నరేంద్ర మోడీ సర్కారు క్యాబినేట్‌ను పున:వ్యవస్థీకరించబోతున్నట్టు ఢిల్లీ వర్గాలు చెబుతున్న మాట.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jun 24, 2026, 09:22 AM IST|Updated: Jun 24, 2026, 09:22 AM IST
మోడీ క్యాబినేట్‌లో మార్పులు చేర్పులు..! తెలుగు రాష్ట్రాల కొత్త మంత్రులు వీరే..?
Image Credit: Modi Cabinet Expansion (ZEE Telugu News/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
మోడీ క్యాబినేట్‌లో మార్పులు చేర్పులు..! తెలుగు రాష్ట్రాల కొత్త మంత్రులు వీరే..?
central cabinet Expansion7 min ago
2
Enumamula Market37 min ago
3
Canada1 hr ago
4
Gold-Silver Rate1 hr ago
5
Tuni Girl Missing Case1 hr ago