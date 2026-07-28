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ప్రవేశ పరీక్షల్లో అక్రమాల నియంత్రణకు కొత్తచట్టం.. ఇక విప్లవాత్మక మార్పులతో ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్స్..

New Examination Bill: నీట్ ప్రశ్నా పత్రాల లీకేజీ వ్యవహారం కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని షేక్ చేసింది. ఆధునిక టెక్నాలజీ అందుబాటులో ఉన్నప్పటికీ.. కాలంచెల్లిన విధానాలను అనుసరిస్తున్న యంత్రాంగాన్ని ఆందోళన కారులు తప్పుబడుతున్నారు. దేశ రాజధాని ఢిల్లీలో కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ, కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆందోళనల తర్వాత స్పందించిన ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోడీ జోక్యం చర్చనీయాంశమైంది. అంతేకాదు ప్రవేశ పరీక్షల్లో అక్రమాల నియంత్రణకు కొత్త చట్టం తీసుకురాబోతుంది.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jul 28, 2026, 08:08 AM IST|Updated: Jul 28, 2026, 08:08 AM IST
ప్రవేశ పరీక్షల్లో అక్రమాల నియంత్రణకు కొత్తచట్టం.. ఇక విప్లవాత్మక మార్పులతో ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్స్..
Image Credit: Entrance Examinations (File Photo/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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