/ప్రవేశ పరీక్షల్లో అక్రమాల నియంత్రణకు కొత్తచట్టం.. ఇక విప్లవాత్మక మార్పులతో ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్స్..

Government Introduced New Bill: .నీట్ ప్రశ్నా పత్రాల లీక్ వ్యహారంలో దిద్దుబాటు చర్యలకు కేంద్ర ప్రభుత్వం సన్నాహాలు చేస్తోంది. నీట్ ప్రశ్నా పత్రాల లీక్ కేంద్ర ప్రభుత్వంలో ప్రకంపనలు సృష్టించాయి. ప్రభుత్వాధినేత నరేంద్ర మోడీ వీడియో సందేశాన్ని విడుదల చేసి విద్యార్థులకు భరోసా ఇచ్చే ప్రయత్నం చేశారు. ప్రశ్నాపత్రాల లీక్ వ్యవహారంపై తక్షణ చర్యలు తీసుకోడానికి ఫాస్ట్ ట్రాక్ కోర్టులను ఏర్పాటు చేస్తామన్నారు. విద్యార్థి సంఘాలు, రాజకీయ పక్షాల ఆందోళనలతో నెగటివ్ సంకేతాలు ప్రజల్లోకి వెళ్తాయని గ్రహించిన ప్రభుత్వ పెద్దలు దిద్దుబాటు చర్యలకు ముందుకొచ్చారు. కేంద్ర కేబినెట్ సమావేశంలో నీట్ లీక్ పై సుధీర్ఘంగా చర్చించి కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నారు. పార్లమెంట్ సమావేశాల్లో చర్చించి కఠిన నియమాలతో బిల్లు రూపకల్పన చేస్తామనే సంకేతాలిచ్చారు.
కఠినమైన చట్టాలు..
లీకువీరులపై కఠిన చర్యలు తీసుకునే విధంగా కొత్త చట్టాన్ని అమల్లోకి తెస్తామని ప్రకటిస్తూ ఓ వీడియో ప్రధాని విడుదల చేయడం సంచలనం సృష్టించింది. ఆ తర్వాత కేబినెట్ సమావేశంలోనూ పోటీపరీక్షల లీక్ వ్యహారంపై కఠినంగా వ్యవహరించాలనే అంశాన్ని ప్రత్యేకంగా ప్రస్తావించారు. పార్లమెంటు సమావేశాల్లోనూ ప్రశ్నాపత్రాలలీక్ వ్యవహారంపై చర్చించి ప్రత్యేక చట్టం తీసుకురావాలని సన్నాహాలు చేస్తున్నారు. కేంద్ర ప్రభుత్వం కొత్త విధానాలతో పరీక్ష తీరు మారుతుందా? ఆంక్షలు ఎలా ఉండబోతాయి? ఆందోళనలో ఉన్న విద్యార్థులకు కేంద్ర ప్రభుత్వం ఎలాంటి భరోసానిస్తుందనే ప్రశ్న ఉత్పన్నమవుతుంది
పేపర్ లీకులకు పాల్పడే వారిని కఠినంగా శిక్షించేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం సిద్ధమైంది. ఇందుకు సంబంధించిన చట్టాన్ని సవరించేందుకు ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ అధ్యక్షతన జరిగిన క్యాబినెట్ సమావేశంలో నిర్ణయించారు. ముఖ్యంగా ప్రశ్నపత్రాల లీక్ల ఘటనలో దోషులకు పదేళ్ల వరకు జైలు శిక్ష, రూ.10 కోట్ల వరకు జరిమానా విధించేలా ముసాయిదా బిల్లును రూపొందించాలని సన్నాహాలు చేస్తున్నారు. ఈ బిల్లును కేంద్ర క్యాబినెట్ ఆమోదించింది.
దోషులకు పదేళ్ల జైలు, రూ.10 కోట్ల జరిమానా..
ప్రవేశపరీక్షలు, పోటీ పరీక్షల్లో అక్రమ పద్ధతుల నివారణ చట్టం 2024కు కీలక సవరణలు చేసి.. కీలకమైన బిల్లు తేవాలని ప్రయత్నాలు జోరందుకున్నాయి. ఇప్పటిదాకా ఈ చట్టం కింద ప్రశ్నపత్రాల లీకేజీకి పాల్పడిన వ్యక్తిగత కేసుల్లో దోషులకు 3-5 ఏళ్ల జైలు శిక్ష, రూ.10లక్షల వరకు జరిమానాను విధిస్తున్నారు. అదే వ్యవస్థీకృత నేరాల్లో అయితే 5-10 ఏళ్ల జైలు శిక్ష, రూ.కోటి వరకు జరిమానా ఉంది. ఈ శిక్షలు, జరిమానాలను భారీగా పెంచుతూ చట్టాన్ని సవరిస్తున్నారు. ఇందుకు సంబంధించిన ప్రతిపాదనలపై కేంద్ర క్యాబినెట్ భేటీలో చర్చలు జరిపారు. అనంతరం ఈ ముసాయిదా బిల్లును క్యాబినెట్ ఆమోదించింది. దీంతో పరీక్షల నిర్వహణ తీరూతెన్నుల్లో విప్లవాత్మక మార్పులు చోటుచేసుకోబోతున్నాయని సమాచారం.
లీకులు చేసే వారిపై ఫాస్ట్ ట్రాక్ కోర్టులు..
ప్రవేశ, పోటీ పరీక్షల్లో పేపర్ లీకులపై విచారణకు ఫాస్ట్ట్రాక్ కోర్టులను ఏర్పాటు చేస్తామని ప్రధాని నరేంద్రమోడీ వెల్లడించారు. ఢిల్లీ న్యాయస్థానంలో తొలి ఫాస్ట్ట్రాక్ కోర్టు ఏర్పాటవ్వగా.. మరో నాలుగింటిని త్వరలోనే ఏర్పాటు చేయనున్నారు. ఈ న్యాయస్థానాల పరిధిలో.. లీకులకు సంబంధించిన కేసుల విచారణను మూడు నెలల్లో పూర్తిచేసి దోషులకు శిక్ష విధించేలా బిల్లులో ప్రతిపాదనలు చేశారు. వారం రోజుల్లో ప్రశ్నాపత్రాల లీక్ వ్యహారంపై కఠిన చర్యలతో రూపుదిద్దుకున్న తర్వాత బిల్లును లోక్సభ ముందకు తీసుకొచ్చింది.
ఆన్ లైన్ పరీక్షా విధానం..
కేంద్ర ప్రభుత్వం తీసుకురాబోతున్న కొత్త చట్టం అమలు చేస్తూ… కొత్త విధానాన్ని అమల్లోకి తీసుకొచ్చే అవకాశాలు కన్పిస్తున్నాయి. ప్రశ్నా పత్రాల రూపకల్పన రహస్యంగా చేపట్టి, దేశ వ్యాప్తంగా కంప్యూటర్ బేస్డ్ టెస్టుతో ప్రవేశ పరీక్షలు నిర్వహించాలని నిర్ణయించినట్లు సమాచారం. విద్యార్థుల జీవితాలకు సంబంధించిన ఈ పరీక్షల్లో అధికార యంత్రాంగం బాధ్యతాయుతంగా వ్యవహరించే విధంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం విధి విధానాలను రూపొందించబోతోంది. ప్రశ్నా పత్రాల లీకేజీకి తావులేకుండా టెక్నాలజీ పరంగా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని అధికార యంత్రాంగం సన్నాహాలు చేస్తోంది. ఇక నుంచి ప్రశ్నా పత్రాల ముద్రణతో సంబంధం లేకుండా డిజిటలైజేషన్ తో ప్రశ్నావళి ఉండేలా, సీసీ కెమరాల నిఘాతో పరీక్షలను నిర్వహించి పారదర్శకతకు ప్రాధాన్యత ఇచ్చే విధంగా ప్రభుత్వ యంత్రాంగం దిద్దుబాటు చర్యలను చేపడుతోంది.
విద్యార్థుల ప్రయోజనాలకు పెద్దపీట వేసే విధంగా పరీక్ష విధానం ఉండేలా అధికార యంత్రాంగం చర్యలు చేపట్టింది. ప్రశ్నా ప్రతాలను లీకేజీకి ఆస్కారమే లేకుండా టెక్నాలజీని వినియోగించబోతున్నారు. ప్రశ్నా పత్రాల లీకేజికి ప్రయత్నించిన ప్రభుత్వ ఉద్యోగులను, ఉన్నతాధికారులపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటారు. ఏస్థాయిలో ప్రయత్నించినా చర్యలు అదే తరహాలో కఠినంగా అమలుచేసి ప్రభుత్వం పట్ల విశ్వాసాన్ని రెట్టింపు చేయాలనే భావనతో అధికార యంత్రాంగం పనితీరు, పరీక్షల నిర్వహణలో మార్పులు ఉంటాయనే అభిప్రాయం సర్వత్రా వ్యక్తమవుతోంది.కేంద్ర ప్రభుత్వం తీసుకొస్తున్న కొత్త చట్టంతోనైనా పేపర్ లీకేజీలకు పూర్తి స్థాయిలో చెక్ పడాలని.. విద్యార్థులు ఎలాంటి టెన్షన్ లేకుండా పోటీ పరీక్షలు రాసే పరిస్థితులు రావాలని కోరుకుందాం.
(రచయత.. మునిరాజ్ జీ న్యూస్ డెస్క్)
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