English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • జాతీయం
  • Union Budget 2026: హిస్టరీలో ఫస్ట్ టైమ్..చరిత్రలో తొలిసారి ఆదివారం రోజున కేంద్ర బడ్జెట్..

Union Budget 2026: హిస్టరీలో ఫస్ట్ టైమ్..చరిత్రలో తొలిసారి ఆదివారం రోజున కేంద్ర బడ్జెట్..

Union Budget 2026 Live Updates: కేంద్ర ఆర్ధిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ వరుసగా 9వ సారి పార్లమెంట్ దిగువ సభలో బడ్జెట్ ను ప్రవేశపెట్టారు. అంతేకాదు ఎప్పటిలాగే ఈ బడ్జెట్ పేదలు, సామాన్య తరగతి ప్రజలను దృష్టిలో పెట్టుకొని  రూపొందించబడిందని చెప్పుకొచ్చారు.  అంతేకాద కర్తవ్య పథ్ లో రూపొందించిన బడిన మూడో బడ్జెట్ అని చెప్పారు. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Feb 1, 2026, 11:34 AM IST

Trending Photos

Hebah Patel Glamour: ఈ హీరోయిన్‌ని గుర్తుపట్టారా? అదృష్టం కలిసిరాని &#039;కుమారి&#039;..గ్లామర్ ఉన్నా సక్సెస్ ఊరిస్తుంది!
6
Hebah Patel Photos
Hebah Patel Glamour: ఈ హీరోయిన్‌ని గుర్తుపట్టారా? అదృష్టం కలిసిరాని 'కుమారి'..గ్లామర్ ఉన్నా సక్సెస్ ఊరిస్తుంది!
Ram Charan Twins: కవలలకు జన్మనిచ్చిన ఉపాసన.. సంబరాల్లో చిరంజీవి ఫ్యామిలీ
6
Chiranjeevi
Ram Charan Twins: కవలలకు జన్మనిచ్చిన ఉపాసన.. సంబరాల్లో చిరంజీవి ఫ్యామిలీ
Horoscope: ఈరోజు జాతకం.. 2026 ఫిబ్రవరి 1న ఎవరి లక్ ఎలా ఉందో తెలుసా?
5
today horoscope february telugu
Horoscope: ఈరోజు జాతకం.. 2026 ఫిబ్రవరి 1న ఎవరి లక్ ఎలా ఉందో తెలుసా?
Samantha: భర్తకు ముద్దు పెడుతూ.. ఉదయాన్నే బెడ్ పైన సమంత.. ఫోటోలు వైరల్..!
5
Samantha cute couple photos
Samantha: భర్తకు ముద్దు పెడుతూ.. ఉదయాన్నే బెడ్ పైన సమంత.. ఫోటోలు వైరల్..!
Union Budget 2026: హిస్టరీలో ఫస్ట్ టైమ్..చరిత్రలో తొలిసారి ఆదివారం రోజున కేంద్ర బడ్జెట్..

Union Budget 2026 Highlights: భారత దేశానికి స్వాతంత్య్రం వచ్చాకా తొలిసారి ఆదివారం రోజున బడ్జెట్ ను ప్రవేశ పెట్టడం ఇదే తొలిసారి. వరుసగా 9 సారి రికార్డు స్థాయిలో ఓ మహిళా ఆర్ధిక మంత్రిగా నిర్మలా సీతారామన్ బడ్జెట్ ను ప్రవేశపెట్టి రికార్డు క్రియేట్ చేశారు. ప్రపంచ మొత్తంగా అస్తవస్త్యమైన ఈ వేళలో భారత్ ను బలోపేతం దిశగా ఈ బడ్జెట్ ను ప్రవేశపెడుతున్నట్టు చెప్పారు. ఎంతో పవిత్రమైన మాఘ పౌర్ణమి రోజున బడ్జెట్ ను ప్రవేశపెడుతున్నట్టు చెప్పుకొచ్చారు. ప్రస్తుతం భారత్ 7 శాతం అభివృద్ది రేటుతో దూసుకుపోతున్నట్టు చెప్పుకొచ్చారు. వికసిత్ భారత్ లక్ష్యాలకు అనుగుణంగా మా ప్రభుత్వం పనిచేస్తుందన్నారు. 

Add Zee News as a Preferred Source

ప్రపంచ మార్కెట్ తో పోటీ పడుతూ ముందుకు సాగుతున్న విషయాన్ని ప్రస్తావించారు. ప్రధాని ఆలోచనలతో ఎన్నో కొత్త మార్పులను తీసుకొస్తున్నామన్నారు. మా ప్రభుత్వానికి అండగా నిలిచిన ప్రజలకు ఈ సందర్భంగా కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. ప్రజల ఆశలు, ఆశయాలను నెరవేరుస్తామన్నారు. అంతేకాదు ఆఖరి మనిషి వరకు అభివృద్ది ఫలాలను అందిస్తామన్నారు. ప్రపంచ మార్కెట్ తో భారత్ ను అనుసంధానిస్తామన్నారు. ఈ బడ్జెట్‌ను ‘యువశక్తి బడ్జెట్‌’గా అభివర్ణించిన కేంద్ర ఆర్ధిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్. మరోవైపు ఈ బడ్జెట్ సందర్భంగా మూడు కర్తవ్యాలను లక్ష్యాలుగా చేసుకుంటూ ప్రకటించారు. నిర్మాణాత్మకమైన సంస్కరణలతో ఈ కర్తవ్యాలను నెవవేర్చబోతున్నట్టు చెప్పుకొచ్చారు. సబ్ కా సాత్ సబ్ కా వికాస్ మా లక్ష్యమన్నారు.  ఆర్ధిక సుస్ధిరత కోసం ఆరు కీలక రంగాల్లో ఆర్ధికపరమైన సంస్కరణలు తీసుకొస్తామన్నారు. ఛాంపియన్ ల కసం MSME ల కోసం ప్రత్యేకంగా ఓ రోడ్ మ్యాప్ రూపొందించబోతున్నట్టు చెప్పుకొచ్చారు. 

Read more:​ Chiranjeevi Sankranthi Hits:‘మన శంకర వరప్రసాద్ గారు’ సహా సంక్రాంతి బరిలో హిట్టైన చిరంజీవి మూవీస్ ఇవే..

Read more:​ Top 10 Richest Actors: మన దేశంలో అత్యంత ధనవంతులైన హీరోలు వీళ్లే.. ఫస్ట్ ప్లేస్ ఎవరిదంటే.

వచ్చే ఐదేళ్ల లక్ష్యంతో రూ. 10 వేల కోట్లతో బయోఫార్మా శక్తి పథకాన్ని తీసుకురాబోతున్నట్టు చెప్పుకొచ్చారు. ఫార్మా విద్య పరిశోదనకు జాతీయ స్థాయిలో కొత్త విద్యా సంస్థలు తీసుకురాబోతున్నట్టు చెప్పారు. దేశ వ్యాప్తంగా హై స్పీడ్ రైల్ కారిడార్ ను రూపొందించబోతున్నట్టు బడ్జెట్ ప్రసంగంలో పేర్కొన్నారు. ముంబై టూ పూణే, హైదరాబాద్ - బెంగళూరు, బెంగళరు టూ చెన్నై,చెన్నై టూ హైదరాబాద్, హైదరాబాద్ టూ వారణాసి, వారణాసి - సిలిగిరి రైల్వేల అభివృద్ది చేయనున్నట్టు చెప్పుకొచ్చారు. 

Also Read: వెయ్యి కోట్ల దర్శకులు.. ‘దురంధర్’తో ఈ క్లబ్బులో ఎంట్రీ ఇచ్చిన ఆదిత్యధర్..

Also Read: ఒకప్పుడు తెలుగు సహా అన్ని భాషల్లో సత్తా చాటిన హీరోయిన్.. నేడు రూ.2 వేల కోట్లకు యజమాని.. 5 కంపెనీలకు బాస్..

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

.Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి. 

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

budget 2026 live updatesbudget highlightsbudget 2026 highlightsbudget updates 2026budget live 2026

Trending News