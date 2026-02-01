Union Budget 2026: హిస్టరీలో ఫస్ట్ టైమ్..చరిత్రలో తొలిసారి ఆదివారం రోజున కేంద్ర బడ్జెట్..

Union Budget 2026 Highlights: భారత దేశానికి స్వాతంత్య్రం వచ్చాకా తొలిసారి ఆదివారం రోజున బడ్జెట్ ను ప్రవేశ పెట్టడం ఇదే తొలిసారి. వరుసగా 9 సారి రికార్డు స్థాయిలో ఓ మహిళా ఆర్ధిక మంత్రిగా నిర్మలా సీతారామన్ బడ్జెట్ ను ప్రవేశపెట్టి రికార్డు క్రియేట్ చేశారు. ప్రపంచ మొత్తంగా అస్తవస్త్యమైన ఈ వేళలో భారత్ ను బలోపేతం దిశగా ఈ బడ్జెట్ ను ప్రవేశపెడుతున్నట్టు చెప్పారు. ఎంతో పవిత్రమైన మాఘ పౌర్ణమి రోజున బడ్జెట్ ను ప్రవేశపెడుతున్నట్టు చెప్పుకొచ్చారు. ప్రస్తుతం భారత్ 7 శాతం అభివృద్ది రేటుతో దూసుకుపోతున్నట్టు చెప్పుకొచ్చారు. వికసిత్ భారత్ లక్ష్యాలకు అనుగుణంగా మా ప్రభుత్వం పనిచేస్తుందన్నారు.
ప్రపంచ మార్కెట్ తో పోటీ పడుతూ ముందుకు సాగుతున్న విషయాన్ని ప్రస్తావించారు. ప్రధాని ఆలోచనలతో ఎన్నో కొత్త మార్పులను తీసుకొస్తున్నామన్నారు. మా ప్రభుత్వానికి అండగా నిలిచిన ప్రజలకు ఈ సందర్భంగా కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. ప్రజల ఆశలు, ఆశయాలను నెరవేరుస్తామన్నారు. అంతేకాదు ఆఖరి మనిషి వరకు అభివృద్ది ఫలాలను అందిస్తామన్నారు. ప్రపంచ మార్కెట్ తో భారత్ ను అనుసంధానిస్తామన్నారు. ఈ బడ్జెట్ను ‘యువశక్తి బడ్జెట్’గా అభివర్ణించిన కేంద్ర ఆర్ధిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్. మరోవైపు ఈ బడ్జెట్ సందర్భంగా మూడు కర్తవ్యాలను లక్ష్యాలుగా చేసుకుంటూ ప్రకటించారు. నిర్మాణాత్మకమైన సంస్కరణలతో ఈ కర్తవ్యాలను నెవవేర్చబోతున్నట్టు చెప్పుకొచ్చారు. సబ్ కా సాత్ సబ్ కా వికాస్ మా లక్ష్యమన్నారు. ఆర్ధిక సుస్ధిరత కోసం ఆరు కీలక రంగాల్లో ఆర్ధికపరమైన సంస్కరణలు తీసుకొస్తామన్నారు. ఛాంపియన్ ల కసం MSME ల కోసం ప్రత్యేకంగా ఓ రోడ్ మ్యాప్ రూపొందించబోతున్నట్టు చెప్పుకొచ్చారు.
Read more: Chiranjeevi Sankranthi Hits:‘మన శంకర వరప్రసాద్ గారు’ సహా సంక్రాంతి బరిలో హిట్టైన చిరంజీవి మూవీస్ ఇవే..
Read more: Top 10 Richest Actors: మన దేశంలో అత్యంత ధనవంతులైన హీరోలు వీళ్లే.. ఫస్ట్ ప్లేస్ ఎవరిదంటే.
వచ్చే ఐదేళ్ల లక్ష్యంతో రూ. 10 వేల కోట్లతో బయోఫార్మా శక్తి పథకాన్ని తీసుకురాబోతున్నట్టు చెప్పుకొచ్చారు. ఫార్మా విద్య పరిశోదనకు జాతీయ స్థాయిలో కొత్త విద్యా సంస్థలు తీసుకురాబోతున్నట్టు చెప్పారు. దేశ వ్యాప్తంగా హై స్పీడ్ రైల్ కారిడార్ ను రూపొందించబోతున్నట్టు బడ్జెట్ ప్రసంగంలో పేర్కొన్నారు. ముంబై టూ పూణే, హైదరాబాద్ - బెంగళూరు, బెంగళరు టూ చెన్నై,చెన్నై టూ హైదరాబాద్, హైదరాబాద్ టూ వారణాసి, వారణాసి - సిలిగిరి రైల్వేల అభివృద్ది చేయనున్నట్టు చెప్పుకొచ్చారు.
Also Read: వెయ్యి కోట్ల దర్శకులు.. ‘దురంధర్’తో ఈ క్లబ్బులో ఎంట్రీ ఇచ్చిన ఆదిత్యధర్..
Also Read: ఒకప్పుడు తెలుగు సహా అన్ని భాషల్లో సత్తా చాటిన హీరోయిన్.. నేడు రూ.2 వేల కోట్లకు యజమాని.. 5 కంపెనీలకు బాస్..
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
.Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.