Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /జాతీయం
  • /ఇవాళ లోక్‌సభ ముందుకు పరీక్షల లీకేజీ నిరోధక బిల్లు.. కేంద్రం వ్యూహం ఎలా ఉండబోతుంది..!

ఇవాళ లోక్‌సభ ముందుకు పరీక్షల లీకేజీ నిరోధక బిల్లు.. కేంద్రం వ్యూహం ఎలా ఉండబోతుంది..!

Central Govertment Wil introduced New Bill in Parliment: గత వారం పార్లమెంట్ సెషన్ ప్రారంభమైనప్పటి నుంచి నీట్ పేపర్ లీకేజీకి బాధ్యత వహిస్తూ ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామా చేయాలని కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ ధర్నా తీవ్ర ఉద్రిక్తతలకు దారి తీసింది. దీంతో ప్రభుత్వం వారు చెప్పిన డిమాండ్లకు తలొగ్గి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్‌తో రాజీనామా చేయించింది. అంతా వారం రోజుల వ్యవధిలో అన్ని చకచకా జరిగిపోయాయి. ఈ నేపథ్యంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం పార్లమెంట్‌లో పరీక్షల లీకేజీలకు సంబంధించి సరికొత్త బిల్లును పార్లమెంట్‌లో ప్రవేశపెట్టనుంది.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jul 27, 2026, 08:29 AM IST|Updated: Jul 27, 2026, 08:29 AM IST
ఇవాళ లోక్‌సభ ముందుకు పరీక్షల లీకేజీ నిరోధక బిల్లు.. కేంద్రం వ్యూహం ఎలా ఉండబోతుంది..!
Image Credit: Parliament Session (X/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Mirabai Chanu Gold: మీరాబాయి చానుకు బంగారు పతకం..కామన్ వెల్త్ గేమ్స్‌లో భారత జెండా రెపరెపలు
Mirabai Chanu3 min ago
2
Parliament session8 min ago
3
How to Lock Aadhaar Biometrics Online10 min ago
4
IRCTC Tatkal Ticket Booking Speed Tricks29 min ago
5
telangana rains31 min ago