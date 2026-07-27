New Exmination Bill in Parliament: పరీక్షల లీకేజీల నిరోధానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం కొత్త చట్టం తీసుకురాబోతుంది. దీనికి సంబంధించిన ఈ ముసాయిదా బిల్లును కేంద్రం ఈరోజు పార్లమెంట్ ముందుకు తీసుకురానుంది. పేపర్ లీకేజీ కేసుల విచారణకు ప్రతి రాష్ట్రంలో ఫాస్ట్ట్రాక్ కోర్టుల ఏర్పాటుతో పాటు రెండు నెలల్లో విచారణ పూర్తి చేయడం.. లీకేజీ దోషులకు రూ. 10 కోట్ల వరకు జరిమానా వంటివి ఈ బిల్లులో ఉన్నాయి.
లీకేజీ దోషులకు 10 కోట్ల వరకు జరిమానా విధించేలా డ్రాఫ్ట్ బిల్లు ..
ఈ సందర్భంగా నీట్ పరీక్ష లీక్పై విపక్షం మూకుమ్మడిగా కేంద్ర ప్రభుత్వంపై విరుచుకుపడే అవకాశాలున్నాయి. నీట్ పేపర్ లీక్ వ్యవహారంపై ఢిల్లీ జంతర్ మంతర్వద్ద ఆందోళన చేసిన విద్యార్థులపై పోలీసులు అతిగా ప్రవర్తించారని విపక్షం ఇప్పటికే మండిపడుతోంది. దీనికి బాధ్యులు ఎవరో తేల్చాలని కేంద్ర హోం మంత్రి అమిత్ షాకు లోక్సభలో విపక్ష నేత రాహుల్ గాంధీ లేఖ రాశారు.
CJP (కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ) దీక్ష విరమించినా, కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రి తన పదవికి రాజీనామా చేసినా నరేంద్ర మోడీ సర్కారును వదిలే ప్రసక్తి లేదంటున్నాయి. ముఖ్యంగా ధర్నా చేస్తోన్న విద్యార్ధుల పై పెల్లెట్ గన్ల వినియోగం, మఫ్టీలో వచ్చిన పోలీసుల కర్కషత్వంతో విద్యార్థులకు గాయాలు కావడం వంటివి ప్రధానంగా పార్లమెంటును కుదిపేసే అవకాశాలున్నాయి. మొత్తంగా కేంద్ర పలు చర్యలు తీసుకున్న విపక్షాలు ఆగడం లేదు. కేవలం ధర్మేంద్ ప్రధాన్ రాజీనామాతో ఈ అంశం ముగిసేలా కనిపించడం లేదు. మరో కేంద్ర మంత్రికి ఇది పాకుతుందా అనే చర్చ మీడియా సర్కిల్స్లో వినిపిస్తున్నాయి.
పరీక్షల నిర్వహణ కోసం ప్రత్యేక టాస్క్ఫోర్స్..
నీట్ పేపర్ లీక్ ఘటన.. ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామా అనంతరం.. ప్రధాని మోడీ హై పవర్డ్ టాస్క్ఫోర్స్ను ఏర్పాటు చేసినట్లు సోషల్ మీడియాలో ప్రకటించారు. ఈ మేరకు ఆయన ఓ వీడియోను పోస్ట్ చేశారు. పరీక్ష విధానంలో సంస్కరణలపై సిఫార్సులకు ఇన్ఫోసిస్ సహ వ్యవస్థాపకుడు నందన్ నీలెకని నేతృత్వంలో టాస్క్ ఫోర్స్ను ఏర్పాటు చేసినట్లు తెలిపారు. పరీక్షల సంస్కరణలపై టాస్క్ఫోర్స్ దృష్టి పెడుతుందన్నారు. కమిటీ నివేదిక ఆధారంగా భవిష్యత్లో పరీక్షల నిర్వహణపై ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకుంటుందని తెలిపారు. ఇక ప్రశ్నాపత్రం లీకేజీను అరికట్టేందుకు కఠినమైన చట్టం తీసుకొస్తున్నామని తెలిపారు. దీనికి సంబంధించిన బిల్లును పార్లమెంట్లో ప్రవేశపెడతామని ప్రధాని మోడీ తెలిపారు. విశ్వసనీయమైన, పారదర్శమైన పరీక్ష విధానాన్ని అమలు చేస్తామని, పరీక్షల నిర్వహణలో అత్యున్నత టెక్నాలజీని అవలంబిస్తామని ఆయన స్పష్టం చేశారు.
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