Mahila Reservation: మహిళ రిజర్వేషన్.. డీ లిమిటేషన్ తో దక్షిణాదికి ఎలాంటి అన్యాయం జరగదు.. కేంద్రం మరోసారి క్లారిటీ..

Central Government Clarity About Mahila Reservation Bill: మహిళా రిజర్వేషన్ బిల్లుపై కేంద్రం తీసుకొచ్చిన రాజ్యాంగ సవరణ బిల్లుకు కాంగ్రెస్ నేతృత్వంలోని ప్రతిపక్షకూటమి గండి కొట్టింది. వచ్చే ఎన్నికల నాటి నుంచి మహిళలకు చట్టసభల్లో 33 శాతం రిజర్వేషన్స్ కల్పించే ఉద్దేశ్యంతోనే ఈ బిల్లును తీసుకొచ్చామని కేంద్రం చెప్పింది. ఇందులో ఎలాంటి రాజకీయ లబ్ది లేదంటోంది. ఈ బిల్లుతో దక్షిదాదికి లాభమే కానీ.. ఎలాంటి నష్టము లేదని క్లారిటీ ఇచ్చింది. ఒక బిల్లుపై ఉన్న అపోహలను తొలిగించేలా కేంద్రం పలు ప్రశ్నలకు సమాధాలను ఇచ్చింది. కేంద్రం 2023లో తీసుకొచ్చిన మహిళ రిజర్వేషన్ బిల్లు అమల్లోకి రావాలంటే 2026లో చేపట్టే జనగణన తర్వాత ఏర్పడే డీ లిమిటేషన్ ఆధారంగా ఇవ్వాలని ఉంది. డీ లిమిటేషన్ కానిదే మహిళా రిజర్వేషన్ బిల్లు అమల్లోకి రాదు. ఇదంత అమల్లోకి రావాలంటే 2034 వరకు వెయిట్ చేయాల్సిందే. అందుకే పార్లమెంట్ లో 131వ రాజ్యంగ సవరణ బిల్లు - 2026తో పాటు డీ లిమిటేషన్ కు సంబంధించిన బిల్లు 2026, కేంద్రపాలిత ప్రాంతాల చట్ట సవరణ బిల్లు 2026ను లోక్ సభలో ప్రవేశపెట్టింది.
2026 తర్వాత నిర్వహించే జనగణన ఆధారంగా నియోజకవర్గాల పునర్విభజన ఆధారంగా మహిళా రిజర్వేషన్ కు సంబంధించి ‘నారీ శక్తి వందన్ అధినియం చట్టం’ చెబుతుంది. ఒకవేళ గవర్నమెంట్ కొత్త సెన్సస్.. ఆ తర్వాత చేపట్టే డీ లిమిటేసన్ వరకు వేచి చూస్తే 2029 ఎన్నికల్లో మహిళలకు 33 శాతం రిజర్వేషన్స్ కు సంబంధించిన ఫలాలు దక్కే అవకాశాలు లేవు. జనగణన తర్వాత చేపట్టే డీ లిమిటేషన్ కు ఎక్కువ సమయం తీసుకునే అవకాశం ఉంది. మహిళా లోకానికి సకాలంలో రిజర్వేషన్స్ తీసుకొచ్చే ఉద్దేశ్యంతోనే ఈ బిల్లును తీసుకొచ్చినట్టు కేంద్రం క్లారిటీ ఇచ్చింది.
నారీ శక్తి వంతన్ అధినయంతో నియోజకవర్గాల పునర్విభజన ఎందుకు పీఠముడి పెట్టారనే విషయానికి క్లారిటీ ఇస్తూ... సీట్ట పెంపు వెనక ఉద్దేశ్యం వెనక పెద్ద రీజనే ఉందని చెప్పుకొచ్చింది. ప్రస్తుతం ఉన్న 543 లోక్ సభ సభ్యులను 1971లో అప్పటి జనాభా ఆధారంగా ఖరారు చేశారు. అప్పటి జనాభా 54 కోట్లు. ప్రస్తుతం 140 కోట్లకు చేరుకుంది.అంటే డబుల్ కంటే ఎక్కువ. అందుకే సీట్ల సంఖ్యను మాక్సిమమ్ 850కు పెంచడం అతి కీలకం అన్నారు. ఇది పార్లమెంట్ లో న్యాయబద్దమైన ప్రాతినిధ్యాన్ని కల్పిస్తోందన్నారు.
డీ లిమిటేషన్ చట్టంలో ఎలాంటి మార్పులు చేయలేదు. కమిషన్ సిఫార్సు చేయాలంటే పార్లమెంట్ అనుమతి తప్పనిసరి. ఈ బిల్లు వల్ల ప్రస్తుత అసెంబ్లీలకు ఎలాంటి ఢోకా లేదు. 2029 ఎన్నికల వరకు ఇవి అలాగే కొనసాగుతాయి. 2026 జనాభా లెక్కవ ప్రకారం 543 లోక్ సభ సీట్ల ప్రకారం నియోజకవర్గాల పునర్విభజన జరిగితే దక్షిణాదికి తీవ్ర అన్యాయం జరగనుంది. ప్రస్తుతం ఉన్న పార్లమెంట్ సీట్లు తగ్గనున్నాయి. ఏపీలో 25 నుంచి 22కు తెలంగాణలో 17 నుంచి 14కు ..తమిళనాడులో 39కి 35 సీట్లు.. కర్ణాటకలో 28 కి 27 సీట్లు.. కేరళలో 20 సీట్లకు 13 సీట్లకు తగ్గనున్నాయి. అందుకే దక్షిణాదికి అన్యాయం జరగకుండా.. అన్ని రాష్ట్రాల్లో పార్లమెంట్ సీట్లను 50 శాతం పెంచేప్రతిపాదన ముందు పెట్టినట్టు చెప్పుకొచ్చారు. దీని వలన దక్షిణాదికి ప్రాతినిధ్యం అలాగే కొనసాగే అవకాశం ఉంది. అంతేకాదు ప్రస్తుతం లోక్ సభలో దక్షిణాది రాష్ట్రాలకున్న వాట 23.76 శాతం నుంచి 23.87 శాతానికి పెరగనుంది. అదే లెక్కప్రకారం ఎస్సీ, ఎస్టీ సీట్లు పెరుగుతాయని చెప్పారు.
మన రాజ్యాంగంలో మతం ఆధారంగా రిజర్వేషన్స్ లేవు. రిజర్వేషన్స్ అనేవి సామాజిక, ఆర్ధిక, వెనకబాటు తనం ఆధారంగానే ఉంటాయి.
ఈ రిజర్వేషన్లు ఆచరణలోకి రావాలంటే నియోజకవర్గాలను పునర్విభజించాల్సిందే. అది చాలా విస్తృతమైన ప్రక్రియ. దాన్ని పూర్తి చేయడానికి సుమారు రెండు నుంచి మూడేళ్ల సమయం పడుతుంది. అందుకే మహిళా రిజర్వేషన్ల అమలు కోసం ఇప్పుడు డీలిమిటేషన్తోపాటు మిగతా బిల్లులు తీసుకురావాల్సి వచ్చిందని కేంద్రం క్లిష్టల్ క్లియర్ గా చెప్పేసింది.
ఇక 2023లోనే మహిళ రిజర్వేషన్ బిల్లు తీసుకు రావడంతో పాటు కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాల చట్ట సవరణ బిల్లును ప్రత్యేకంగా ఎందుకు తెచ్చారనే విషయానికొస్తే.. మన దేశంలో ఢిల్లీ, జమ్మూ కాశ్మీర్, పుదుచ్చేరి అసెంబ్లీలకు కొన్ని సెపరేట్ నియమ నిబంధనలున్నాయి. అందుకే వాటికి అవసరమైన సవరణలు చేసి అందులో మహిళా రిజర్వేషన్ అమలు చేయడానికే ఈ బిల్లును తీసుకురావడం అనివార్యమైందని క్లారిటీ ఇచ్చింది. ఒక వేళ బిల్లు పాస్ అయింటే 2029 సార్వత్రిక ఎన్నికల నుంచే మహిళ రిజర్వేషన్లు దక్కేవని చెప్పుకొచ్చింది.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.