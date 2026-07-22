/ఢిల్లీలో హై టెన్షన్..! నిన్న మొన్న ఘటనలతో కేంద్రం హై అలర్ట్..

Central Government High Alert: దేశ రాజధాని ఢిల్లీలో గత కొన్ని రోజులుగా నీట్ పేపర్ లీక్కు బాధ్యత వహిస్తూ కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన రాజీనామా చేయాలనే డిమాండ్తో జంతర్ మంతర్ వద్ద ధర్నా చేస్తున్న సంగతి తెలిసిందే. అంతేకాదు పార్లమెంట్ సమావేశాలు ప్రారంభమైన ఈ సమయంలో పార్లమెంట్ ముట్టడికి వామపక్ష మేధావులు,విద్యార్ధి సంఘాలతో కలిసి కాక్రోచ్ పార్టీ పిలుపు నివ్వడం సంచలనం రేపింది. పార్లమెంట్ ముట్టడికి ప్రయత్నించిన సమయంలో కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ కార్యకర్తలు కొందరు పోలీసులపై రాళ్లు రువ్వారు.దీంతో ప్రతిగా వాళ్లు లాఠీ ఛార్జ్ చేశారు. దీంతో తీవ్ర ఉద్రిక్తతలు నెలకున్నాయి. మరోవైపు ధర్నాలో రాళ్లను తీసుకొచ్చిన వారిని సీసీ కెమెరాలతో గుర్తించే పనిలో పడ్డారు. శాంతి యుతంగా సాగాల్సిన నిరసనలో ఉద్రిక్తతలు చోటు చేసుకున్నాయి.
మరోవైపు కాంగ్రెస్ అగ్రనేత లోక్ సభ విపక్ష నేత రాహుల్ గాంధీ .. ప్రధాని నివాసం వద్ద మెరపు ధర్నాకు దిగారు. ప్రధాని నివాసం అత్యంత సున్నితమైనది. కాంగ్రెస్ పార్టీ చేస్తోన్న ఆందోళనను బేస్ చేసుకొని కొన్ని విదేశీ అరాచక శక్తులు ప్రధాని టార్గెట్ చేసే అవకాశాలున్న దృష్ట్యా ధర్నా చేస్తున్నవారిని అక్కడ నుంచి తరలించారు. ఆ తర్వాత వ్యక్తిగత పూచికత్తుపై విడిచిపెట్టారు.
ప్రోటోకాల్ పరిధిలో ప్రధాని నివాసం..
రాష్ట్రపతి, ఉప రాష్ట్రపతి,ప్రధాన మంత్రి, లోక్ సభ స్పీకర్, లోక్ సభ విపక్ష నేత, సుప్రీంకోర్టు న్యాయమూర్తుల ఇళ్లు ప్రోటో కాల్ పరిధిలోకి వస్తాయి. అక్కడ ఎలాంటి పరిస్థితుల్లో ధర్నాలు చేయడానికి వీల్లేదు. ఇలాంటి వీవీఐపీలు ఉన్న నివాస ప్రాంతాలను టార్గెట్ చేయడానికి విదేశీ నిఘా సంస్థలు,ఉగ్రవాదులు కాచుకొని కూర్చొంటారు. ఇలాంటి సమయంలో బాధ్యతగా వ్యవహరించాల్సిన ప్రతిపక్ష నేత.. తాను బాధ్యత మరిచి ప్రధాని మంత్రి ఇంటి ముందు ధర్నా చేయడాన్ని తీవ్రంగా ఆక్షేపిస్తున్నారు సోషల్ మీడియా వేదికగా చాలా మంది. ధర్నా చేయడానికి ప్రతి ఒక్కరికి హక్కు ఉంది. దానికో ప్లేస్ అంటూ ఉంటుంది. ఎక్కడ పడితే అక్కడ ఎవరు పడితే వాళ్లు చేయడానికి లేదు.
కేంద్రం హై అలర్ట్..
నిన్న, మొన్న ఘటనలతో కేంద్రం అలెర్ట్ అయింది. ఢిల్లీ సహా పార్లమెంట్ పరిసరాల్లో భద్రతను మరింత కట్టుదిట్టం చేసింది.
అంతేకాదు రాజధాని వ్యాప్తంగా భారీగా బలగాలను మోహరించింది. ఢిల్లీకి అదనంగా 20 CRPF కంపెనీల పటాలం చేరుకుంది. పశ్చిమ బెంగాల్ నుంచి ప్రత్యేక విమానాల్లో బలగాల తరలించారు. ఈ నేపథ్యంలో భద్రతా దళాల ఉన్నతాధికారులకు కేంద్ర హోంశాఖ అత్యవసర ఆదేశాలు జారీ చేసింది. మరోవైపు పోలీసులు తరిమికొట్టినా వేలాదిగా జంతర్మంతర్కు చేరుకున్న సీజేపీ కార్యకర్తలు, విద్యార్థులు లాఠీచార్జ్, అణిచివేతతో ఐక్యతను చెదరగొట్టలేరన్నారు దీప్కే.
రాజకీయ పార్టీల నిరసనలు, పార్లమెంట్ సమావేశాల నేపథ్యంలో భద్రత కట్టుదిట్టం చేసింది. ఈ ధర్నాలతో సామాన్య ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. మొత్తంగా ఢిల్లీలో నివసించే ప్రజల శాంతి భద్రతలే మొదటి ప్రాధాన్యంగా చెబుతుంది ప్రభుత్వం.ఇక పార్లమెంట్ సమావేశాల నేపథ్యంలో పంజాబ్ రైతులను హరియాణా పోలీసులు రాజధాని సరిహద్దుల్లో అడ్గుకున్నారు. ఢిల్లీలో జరిగే మహా పంచాయత్కు వెళ్లకుండా సరిహద్దు మూసివేశారు. ఈ నేపథ్యంలో రైతులు నేతలు హరియాణా వ్యవసాయ మంత్రికి క కలిసి వినతి పత్రం అందించి ఆపై తిరుగుపయనమయ్యారు.
ప్రధాని మోడీ స్పందన..
మరోవైపు దేశవ్యాప్తంగా తీవ్ర కలకలం సృష్టించిన నీట్–యూజీ ప్రశ్నపత్రాల లీకేజీ వ్యవహారంపై ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ తొలిసారిగా స్పందించారు. ప్రశ్నపత్రాలను లీక్ చేయడం ‘ఘోరమైన పాపం’ అన్నారు. ఈ పాపానికి ఒడిగట్టినవారిని వదిలిపెట్టే ప్రసక్తే లేదని ఘాటుగా హెచ్చరించారు. వారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని తేల్చిచెప్పారు. యువత భవిష్యత్తుతో ఆటలాడితే ఎట్టిపరిస్థితుల్లోనూ సహించబోమన్నారు. మంగళవారం పార్లమెంట్ లైబ్రరీ భవనంలో ‘మంగళ్ మిలన్’పేరిట జరిగిన ఎన్డీయే పార్లమెంటరీ పార్టీ సమావేశంలో తమ కూటమి ఎంపీలను ఉద్దేశించి ప్రధానమంత్రి ప్రసంగించారు. మరోవైపు ఢిల్లీలో తీవ్ర ఆందోళనల నేపథ్యంలో ఈ రోజు ప్రారంభమైన ఉభయ సభలు ప్రారంభమై కాసేపటికి వాయిదా పడ్డాయి.
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