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ఢిల్లీలో హై టెన్షన్..! నిన్న మొన్న ఘటనలతో కేంద్రం హై అలర్ట్..

Delhi High Alert: గత రెండు మూడు రోజులుగా దేశ రాజధాని అట్టుడుకి పోతుంది. నీట్ పేపర్‌ లీక్‌కు బాధ్యత వహిస్తూ కేంద్రం ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామా డిమాండ్ చేస్తూ చేసిన ఆందోళనలు ఉద్రిక్తత నెలకొంది. మరోవైపు నిన్న ఉరుములేని మెరుపులా లోక్ సభ విపక్ష నేత రాహుల్ గాంధీ .. ప్రధాని ఇంటి ముందు బైటాయించారు. ఈ నేపథ్యంలో కేంద్రం పార్లమెంట్, ప్రధాని నివాసం సహా పలు ప్రాంతాల్లో హై అలర్ట్ ప్రకటించింది.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jul 22, 2026, 11:30 AM IST|Updated: Jul 22, 2026, 11:30 AM IST
ఢిల్లీలో హై టెన్షన్..! నిన్న మొన్న ఘటనలతో కేంద్రం హై అలర్ట్..
Image Credit: Parliament Session (File Photo/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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