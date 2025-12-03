English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
PM Modi: ఇకపై సేవా తీర్ధ్ గా ప్రధాని కార్యాలయం..మోడీ సర్కార్ మరో సంచలన నిర్ణయం..

PM Modi Sensational Decisions: కేంద్రంలో నరేంద్ర మోడీ ఆధ్వర్యంలో భారతీయ జనతా పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చినా.. ఎన్డీయేగానే పరిపాలిస్తోంది. దాదాపు 11 యేళ్లలో కేంద్రంలో ఉన్న సర్కారు.. పలు కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంది. అందులో తాజాగా పలు పేర్లు మార్చింది. తాజాగా పీఎంఓ కార్యాలయం పేరును సేవా తీర్ధ్ గా మారుస్తూ సంచలన నిర్ణయం తీసుకుంది. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Dec 3, 2025, 12:42 PM IST

మన దేశానికి స్వాతంత్య్రం వచ్చి 78 యేళ్ల దాటిపోయినా.. ఇప్పటికీ కొన్ని చోట్ల బానిస గుర్తులు మన దేశాన్ని పట్టి పీడుస్తున్నాయి. వాటన్నంటిని ఒక్కొక్కటిగా మార్చుకుంటూ వస్తున్నారు కేంద్రంలోని బీజేపీ సర్కారు. తాజాగా ప్రధాన మంత్రి కార్యాలయం పీవోఎంను ఎగ్జిక్యూటివ్ ఎన్ క్లేవ్ గా పిలిచేవాళ్లు. తాజాగా ఈ పేరును సేవా తీర్ధ్ గా మారుస్తూ నిర్ణయం తీసుకుంది. గత పాలకులు మన మెదళ్లను బ్రిటిష్ భావజాలంతో నింపేసారు. వాటితో మొఘలలు సహా ఇతర ఇస్లామిక్ మతాలను మన దేశంపై రుద్దబడ్డాయి. వాటన్నంటిని చెరిపేస్తున్నారు కేంద్రంలోని నరేంద్ర  మోడీ సర్కారు. స్వాతంత్య్రం సిద్ధించి ఇన్నేళ్లు అవుతున్న  ఇప్పటికీ అభివృద్ధి చెందిన దేశంగానే ఉన్నాము. దీన్ని మార్చే ప్రయత్నం 2014 నుంచి కేంద్రం చేపడుతోంది. 2014 నుంచి డికాలనైజేషన్ అంటే బ్రిటిష్ లేదాఇస్లామిక్ దురాక్రమణ దారుల బానిస భావజాలం
నుంచి  బయట పడే ఒక ప్రయత్నాన్ని మోడీ సర్కారు చేపట్టింది. అన్ని రకాలుగా భారతదేశాన్ని ఒక కొత్త భారతదేశం వైపు నయా భారత్ ని సృష్టించే ఒక ప్రయత్నం ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ చేస్తున్నారు. తాజాగా ప్రధాని కార్యాలయాన్ని సేవా తీర్థ అంటే ఒక సేవా తత్పరతతో పనిచేసే కార్యాలయంగా పేరు మార్చడం జరిగింది. 

మరోవైపు రాష్ట్రాల గవర్నర్లు (రాజ్యపాల్) పాలించే రాజ్ భనవ్ పేరును ‘లోక్ భవన్’ గా మార్చారు. నిన్ననే హోం మంత్రిత్వ శాఖ ఈ ఆదేశాలు జారీ చేసింది. తెలంగాణలో ఉన్న రాజ్ భవన్ పేరు ‘లోక్ భవన్’ మార్చారు.  ఇక లెఫ్టినెంట్ గవర్నర్ (ఉప రాజ్యపాల్)ల  నివాసాలైన ‘రాజ్ నివాస్’లను ‘లోక్ నివాస్’గా మారుస్తూ నిర్ణయం తీసుకున్నారు.  ‘రాజ్’ అనే పదం బ్రిటిష్ వలస పాలన పోకడలను గుర్తుచేస్తోందని, 2024లో జరిగిన గవర్నర్‌ల సదస్సులో ఈ పేరు మార్పును సూచించారు. తాజాగా దాన్ని అమల్లోకి తెచ్చారు. 

గతంలో ప్రధాన మంత్రి నివాసం ఉండే రేస్ కోర్స్ రోడ్డును 2016లో  లోక్ కళ్యాణ్ మార్క్  గా  మార్చారు.గతంలో బ్రిటిషన్లు పెట్టిన పేరును మార్చారు.  దుర్మార్గుడైన మొఘల్ పాలకుడు ఔరంగజేబు రోడ్డును అబ్దుల్ కలాం రోడ్డుగా మార్చడం జరిగింది. అటు 2022లో  రాజ్ పథ్ ను కర్తవ్య పథ్ గా.. కేంద్ర మంత్రులు కార్యాలయం అయిన సెంట్రల్ సెక్రటేరియట్ ను ‘కర్తవ్య భనవ్’ గా.. బ్రిటిషర్లు కట్టిన బానిస గుర్తుకు చిహ్నంగా ఉన్న.. పార్లమెంట్ భవనంలో సెంట్రల్ వెస్టా అని కొత్త పార్లమెంట్ భవనం కట్టారు ప్రధాని మోడీ. అలాగే మన నావికా దళం జెండాలో ఛత్రపతి శివాజీకి సంబంధించిన పతాకాన్ని చేర్చారు. అందులో శంనో వరుణః అనే ఒక సంస్కృత వాక్యాన్ని కూడా జోడించారు. అలాగే అండమాన్ నికోబార్ దీవుల్లోని పేర్లను భారతీయతను జోడిస్తూ మార్చారు. అలాగే అక్కడ ఎయిర్ పోర్ట్ కు వీర సావర్కర్ ఎయిర్ పోర్ట్ గా నామ కరణం చేశారు. పోర్ట్ బ్లేయర్ పేరును శ్రీ విజయపురంగా నామకరణం చేశారు. అటు ఫైజాబాద్ జిల్లాను అయోధ్యగా.. అలహాబాద్ ను ప్రయాగగా.. ఔరంగాబాద్ ను ఛత్రపతి శంభాజీ నగర్ గా.. అహ్మద్ నగర్.. అహల్య హోల్కర్ నగర్ గా పలు నగరాలకు భారతీయ వారసత్వం గుర్తు వచ్చేలా పెట్టారు. అటు ఢిల్లిని ఇంద్ర ప్రస్థగా మార్చనున్నట్టు సమాచారం. 

