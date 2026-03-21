English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • జాతీయం
  3 Months Free Ration: రేషన్ కార్డుదారులకి కేంద్ర ప్రభుత్వం బంపర్ న్యూస్.. ఇక నుండి ఒకేసారి 3 నెలల రేషన్ పంపిణీ..!

3 Months Free Ration: రేషన్ కార్డుదారులకి కేంద్ర ప్రభుత్వం బంపర్ న్యూస్.. ఇక నుండి ఒకేసారి 3 నెలల రేషన్ పంపిణీ..!

  

Written by - Aruna Maharaju | Last Updated : Mar 21, 2026, 12:35 PM IST

Trending Photos

Central Government Decide To Distribute 3 Months Ration: కేంద్ర ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. రేషన్ కార్డు ఉన్న వారికి అదిరిపోయే శుభవార్త చెప్పింది. ఇకపై రేషన్ కార్డు లబ్ధిదారులకు ఒకేసారి మూడు నెలల రేషన్ ఇవ్వాలని నిర్ణయించింది. ప్రధాన మంత్రి గరీబ్ కళ్యాణ్ అన్న యోజన (PMGKAY) కింద రేషన్ కార్డు లబ్ధిదారులకు మూడు నెలల రేషన్ అనగా ఏప్రిల్, మే, జూన్ 2026 నెలలకు సంబంధించి ఉచితంగా ఇచ్చే రేషన్‌ను ఒకేసారి ఇవ్వాలని కేంద్రం నిర్ణయించింది. దీనిపై ఇప్పటికే కేంద్ర ప్రభుత్వం రాష్ట్రాలకు సూచనలు జారీ చేసింది. కేంద్ర నిల్వల నుంచి వెంటనే ధాన్యం తీసుకుని సమయానికి పంపిణీ చేయాలని ఆదేశించింది.

Add Zee News as a Preferred Source

అయితే కేంద్రం ఈ నిర్ణయం తీసుకోవడం వెనుక ప్రత్యేక కారణాలున్నాయి. ఈ సంవత్సరం వేసవిలో ఎండ తీవ్రత బాగా ఉంటుందని వాతావరణ శాఖ హెచ్చరించింది. దీంతో జనాలు రేషన్ షాపుల వద్ద పడిగాపులు కాసే అవసరం లేకుండా.. పదే పదే రేషన్ దుకాణాల చుట్టూ తిరిగే అవసరం లేకుండా ఒకేసారి మూడు నెలల రేషన్ ఇవ్వాలని నిర్ణయించింది.

ప్రస్తుతం భారత ఆహార సంస్థ (FCI) గోదాముల్లో సామర్థ్యం కన్నా ఎక్కువగా ధాన్యం నిల్వ ఉంది. ఇక త్వరలోనే కొత్త రబీ పంట రాబోతుంది. ఈ క్రమంలో గోదాములను ఖాళీ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. ప్రస్తుతం FCI వద్ద 800 లక్షల మెట్రిక్ టన్నులకు పైగా ధాన్యం నిల్వ ఉందని సమాచారం. కొత్త రబీ పంట ధాన్యాన్ని నిల్వ చేయాలంటే.. ముందు ఉన్నదాన్ని ఖాళీ చేయాలని భావించిన ప్రభుత్వం.. మూడు నెలల రేషన్ ఒకేసారి ఇచ్చేందుకు నిర్ణయం తీసుకుంది. లబ్ధిదారులకు సకాలంలో పంపిణీని నిర్ధారించడానికి వీలైనంత త్వరగా కేంద్ర నిల్వల నుండి ధాన్యాన్ని తీసుకోవాలని కేంద్ర ఆహార, ప్రజా పంపిణీ శాఖ రాష్ట్రాలను ఆదేశించింది.

మరోవైపు కేంద్ర ప్రభుత్వం నకిలీ రేషన్ కార్డులపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటోంది. నకిలీ కార్డులను గుర్తించి వాటిని తొలగిస్తోంది. డిజిటల్ సంస్కరణలు, ఆధార్ అనుసంధానం వల్ల మోసపూరిత లబ్ధిదారులను సులభంగా గుర్తిస్తున్న ప్రభుత్వం నకిలీ కార్డుదారులను తొలగిస్తోంది.

Also Read: LIC Kanyadaan Policy: మీ కూతురి పెళ్లి కోసం ఇక నో టెన్షన్.. LIC కన్యాదాన్ పాలసీతో రూ. 27 లక్షల వరకు గ్యారెంటీ  

Also Read: BSNL Recharge: బీఎస్‌ఎన్‌ఎల్ బంపర్ ఆఫర్.. రోజుకు రూ. 8కే 3GB డేటాతో పాటు అన్‌లిమిటెడ్ కాలింగ్

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.

About the Author

Aruna Maharaju

అరుణ మహరాజు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. లైఫ్‌స్టైల్‌, హెల్త్‌,  స్పోర్ట్స్, వినోదం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

3 Months Free RationCentral governmentFree rationration cardCentral govt

Trending News