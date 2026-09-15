/కేంద్ర ప్రభుత్వరంగం నుంచి ప్రైవేటు బాట పడుతున్న శాస్త్రవేత్తలు,పైలెట్లు..

Central Governement Vs Private Sector: భారత అంతరిక్ష పరిశోధనా సంస్థలో ఇటీవల వంద మందికి పైగా శాస్త్రవేత్తలు ముందస్తు పదవీ విరమణ రాజీనామాలు చేయడం కలకలం రేపింది. దేశంలో అంతరిక్ష రంగాన్ని ప్రైవేటీకరించిన తర్వాత స్టార్టప్లు పుట్టుకొచ్చాయి. ప్రైవేట్ కంపెనీలు భారీ వేతనాలు, త్వరగా పదోన్నతులు ఇస్తుండటంతో శాస్త్రవేత్తలు అటు వైపు మొగ్గు చూపుతున్నారు. నియంత్రణలు, పని ఒత్తిడి, తక్కువ ప్రభుత్వ వేతనాల వల్ల కొందరు, ఉన్నత స్థాయి పని ఒత్తిడి వంటి కారణాల వల్ల మరికొందరు వైదొలుగుతున్నారు. కీలక ప్రాజెక్ట్లు, గగన్యాన్ వంటి మిషన్లతో ముడిపడి ఉన్న గ్రూప్-ఎ శాస్త్రవేత్తల రాజీనామాలు, స్వచ్ఛంద పదవీ విరమణ దరఖాస్తులను నేరుగా ఆమోదించవద్దని సెంటర్ డైరెక్టర్లకు అంతరిక్ష శాఖ ఆదేశాలు జారీ చేసింది.
కమర్షియల్ పైలెట్గా అభినందన్ వర్ధమాన్..
భారత సైన్యంలో ఆయన పేరు చెబితే ఓ సెన్సేషన్. ఫైటర్ పైలట్ భారత్ - పాకిస్థాన్ సరిహద్ధుల్లో ఆయన పనితీరుకు అంత గుర్తింపు వచ్చింది. ఇండియన్ ఆర్మీలో మిగ్ పైలట్ గా ఉన్న అభినందన్ వర్థమాన్ 2019 ఫిబ్రవరిలో బాలాకోట్ ఘటనతో దేశవ్యాప్తంగా ఉత్కంఠను రేకెత్తించాడు. శతృ చెరలో చిక్కుకుని ప్రాణాలతో బయటపడ్డారు. ఆ ఘటనకు ఆరేళ్లు అవుతున్నాయి. ఇండియన్ ఆర్మీ పైలట్ గా, ఆ తర్వాత పదోన్నతితో గ్రూప్ కెప్టెన్ గా సేవలు అందించిన అభినందన్ వర్థమాన్ ఇపుడు ప్రైవేట్ ఎయిర్ లైన్స్ సంస్థలో కమర్షియల్ పైలట్ గా చేరారు. ఆర్మీలో కీలక వ్యక్తిగా ఉన్న అభినందన్ లో మార్పు ఎందుకు వచ్చింది? దేశ సేవను వదిలి, ప్రైవేటు సంస్థలో ఎందుకు చేరారు?
ఇండిన్ ఆర్మీ ఫైటర్ పైలట్లల్లో అభినందన్ వర్థమాన్ ది ప్రత్యేక స్థానం. ఎందుకంటే భారత్- పాకిస్థాన్ సరిహద్ధుల్లో ఆయన వీరోచిత పోరాటం, ప్రాణాలతో శతృసైన్యానికి చిక్కడం, దేశాన్ని ఉత్కంఠలోకి నెట్టి ప్రాణాలతో బయటపడిన సెన్సేషన్ క్రియేట్ చేశాడు. ఆరేళ్ల తర్వాత ఆర్మీని వీడి ఇపుడు కమర్షియల్ పైలట్ గా మారారు.
ఆర్మీ కుటుంబం నేపథ్యం..
ఆర్మీకుటుంబంలో పుట్టి పెరిగిన అభినందన్ వర్థమాన్.. ఆర్మీలోచేరి మంచి పేరుపొందారు. తమిళనాడులోని తిరుపనమూర్ గ్రామంలో అభినందన్ జూన్ 21, 1983లో జన్మించారు. అమ్మ పేరు శోభ, నాన్న సింహకుట్టి వర్ధమాన్ భారతీయ వైమానిక దళంలో రిటైర్డ్ ఎయిర్ మార్షల్. అభినందన్ నేషనల్ డిఫెన్స్ అకాడమీలో శిక్షణ పూర్తి చేసుకున్నాడు. ఆ తర్వాత జూన్ 19, 2004న ఇండియన్ ఎయిర్ ఫోర్స్లో ఫైటర్ పైలట్గా చేరారు. మిగ్-21 బైసన్ యుద్ధ విమానాన్ని నడపడంలో నిపుణులు. డిసెంబర్ 2021లో ఆయన వింగ్ కమాండర్ హోదా నుండి గ్రూప్ కెప్టెన్ స్థాయికి పదోన్నతి పొందారు. అభినందన్ భార్య తన్వి మర్వాహ ఇండియన్ ఎయిర్ ఫోర్స్ లో మాజీ స్క్వాడ్రన్ లీడర్ గా పనిచేశారు.
అభినందన్ కొత్త కెరీర్..
ఇండియన్ ఎయిర్ ఫోర్స్ లో ఫైటర్ పైలట్ అభినందన్ వర్ధమాన్ ఇపుడు కొత్త కెరీర్ ఎంచుకున్నారు. 22 ఏళ్ల పాటు వాయుసేనలో వివిధ హోదాల్లో విధులు నిర్వర్తించిన వర్ధమాన్ గోవా కేంద్రంగా నడుస్తున్న ప్రైవేటు విమానయాన సంస్థలో కమర్షియల్ పైలట్గా చేరారు.2019 ఫిబ్రవరి 14న జరిగిన పుల్వామా ఘటన తర్వాత భారత సైన్యం నిర్వహించిన బాలాకోట్ వైమానిక దాడి సమయంలో అభినందన్ వర్ధమాన్ పేరు దేశవ్యాప్తంగా వినిపించింది. బాలాకోట్ దాడి జరిగిన మరుసటిరోజు ఫిబ్రవరి 27న పాక్ వైమానిక దళానికి చెందిన ఎఫ్-16 విమానం భారత్పైకి దూసుకురాగా.. నాటి వింగ్ కమాండర్ అభినందన్ మిగ్-21 ఫైటర్ జెట్తో దానిని నేలకూల్చారు. అదే సమయంలో వర్ధమాన్ విమానం కూడా కూలిపోవడంతో పారాచూట్ సాయంతో కిందకు దూకగా ఆయన పాక్ భూభాగంలో పడిపోయారు. దీంతో ఆయన్ను పాకిస్థాన్ జవాన్లు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. తొలుత హమార్చాలని హింసించినప్పటికీ పాకిస్థాన్ ఆర్మీ సైనిక ధర్మాన్న పాటించి ఆస్పత్రిలో చేర్పించారు. ఆరోజుల్లో ఆఘటన ప్రపంచంలోనే సంచలనంగా మారింది. అభినందన్ను తిరిగి అప్పగించాలని భారత్ నుంచే కాకుండా అంతర్జాతీయస్థాయిలో పాక్పై తీవ్ర ఒత్తిడి వచ్చింది. దీంతో దాయాది సైన్యం ఆయనను వాఘా సరిహద్దు వద్ద భారత్కు అప్పగించింది. తర్వాత మళ్లీ విధుల్లోకి వచ్చిన వర్ధమాన్.. గ్రూప్ కెప్టెన్ స్థాయికి ఎదిగారు. 2021లో కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆయనను వీర్ చక్ర పురస్కారంతో సత్కరించింది.
గ్రూప్ కెప్టెన్ హోదాలో లభించే వేతనానికి, ఒక కమర్షియల్ ఎయిర్లైన్ పైలట్ పొందే నెలవారీ వేతనానికి మధ్య దాదాపు 3 లక్షల రూపాయలనుంచి నుండి 7 లక్షల వరకు భారీ తేడా ఉంటుందని సమాచారం. ఎయిర్ ఫోర్స్ కంటే ప్రైవేట్ కమర్షియల్ ఎయిర్లైన్స్లో వేతనాలు చాలా రెట్లు ఎక్కువగా ఉంటాయి. దీంతో ఇండియన్ ఆర్మీలో పైలట్ గా ఉన్నత స్థానానికి చేరిన అభినందన్ వర్థమాన్ వ్యక్తిగతంగా ఎక్కువ మొత్తంలో సంపాదించాలనే భావనతో కమర్షియల్ పైలట్ అవతారమెత్తారు.
గవర్నమెంట్ సెక్టార్ కంటే ప్రైవేటులో ఎక్కువ జీతాలు..
గ్రూప్ కెప్టెన్ పదవిలో ఉన్నప్పుడు వారి మూల వేతనం సుమారు ఒక లక్ష 40వేల రూపాయలనుంచి రెండు లక్షల 18వేల రూపాయల వరకు ఉంటుంది. దీనికి డియర్నెస్ అలవెన్స్ , ఫ్లయింగ్ అలవెన్స్, మిలిటరీ సర్వీస్ పే వంటివన్నీ కలిపితే నెలకు సుమారు 3 లక్షల రూపాయల వరకు ఇన్-హ్యాండ్ శాలరీ వస్తుందని తెలుస్తోంది. కమర్షియల్ ఎయిర్లైన్స్లో చేరినప్పుడు ప్రారంభంలో జీతం కొంత తక్కువగా ఉన్నప్పటికీ, అనుభవజ్ఞులైన ఎయిర్లైన్ కెప్టెన్లు వేతనంగా నెలకు 6 లక్షల నుండి ₹10 లక్షల రూపాయలు, అంతకంటే ఎక్కువ ఇస్తారు. అభినందన్ వర్ధమాన్ లాంటి సుదీర్ఘ ఫైటర్ జెట్ అనుభవం ఉన్న పైలట్లకు ప్రైవేట్ ఎయిర్లైన్స్ భారీ ప్యాకేజీలను ఆఫర్ చేస్తాయి. అభినందన్ వర్ధమాన్ దాదాపు 22 ఏళ్ల పాటు వైమానిక దళంలో సేవలు అందించి రిటైర్ అయ్యారు. అందువల్ల, ఎయిర్ ఫోర్స్ నుండి ఆయనకు నెలకు సుమారు 88వేల నుండి 98వేల వరకు పెన్షన్ లభిస్తుంది. పెన్షన్ తో పాటు ఇప్పుడు కమర్షియల్ పైలట్గా వచ్చే కొత్త జీతం అదనంగా వస్తుంది.
ఇస్రోలో పెరుగుతున్న ఒత్తిడి, తక్కువగా వేతనాలు..
దేశ రక్షణ వ్యవస్థలో అత్యంత కీలకమైన ఇస్రోలో సీనియర్ సైంటిస్టులు తప్పుకోవడం ఆందోళన కల్గిస్తోంది. ప్రభుత్వ విధానాల వల్లే ముందస్తు రిటైర్మెంట్ ఇచ్చారన్న వార్తలు మరింత కలకలం రేపుతున్నాయి. సీనియర్ సైంటిస్టుల విషయంలో ప్రభుత్వం ఎందుకు జాగ్రత్తగా వ్యవహరించలేదనే విమర్శలు వస్తున్నాయి. ఇక వీరచక్రతో దేశ ప్రజల్లో హీరోగా నిలిచిన అభినందన్ వర్థమాన్ కూడా కమర్షియల్ పైలెట్ గా కొత్త ఉద్యోగం వెతుక్కోవడం ప్రభుత్వ సంస్థల బలహీనతనలను సూచిస్తోంది. ఇకనైనా ప్రభుత్వం మెల్కొని కీలకమైన సంస్థల్లో దిద్దుబాటు చర్యలు తీసుకోవాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
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