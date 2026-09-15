Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /జాతీయం
  • /కేంద్ర ప్రభుత్వరంగం నుంచి ప్రైవేటు బాట పడుతున్న శాస్త్రవేత్తలు,పైలెట్లు..

కేంద్ర ప్రభుత్వరంగం నుంచి ప్రైవేటు బాట పడుతున్న శాస్త్రవేత్తలు,పైలెట్లు..

Central Government Employees resignation: కేంద్ర ప్రభుత్వ సంస్థల్లో  కీలక హోదాల్లో పనిచేస్తున్నవారు ప్రైవేటు బాట పడుతున్నారు. దేశ రక్షణ వ్యవస్థకు అత్యంత కీలకమైన ఇస్రోలో సీనియర్ శాస్త్రవేత్తలు ముందస్తుగా స్వచ్ఛంద విరమణతో సెన్సేషన్ క్రియేట్ చేశారు. తాజాగా ఇండియ్ ఆర్మీలో పనిచేస్తూ వీరచక్ర అవార్డును సొంతంచేసుకున్న అభినంద్ వర్థమాన్ వాలంటరీ రిటైర్మెంట్ తో ప్రైవేట్ ఎయిర్ లైన్స్ లో కమర్షియల్ పైలటయ్యారు. ఇంతకీ ఇస్రో శాస్త్రవేత్తలు ఎందుకు రాజీనామా చేసి ప్రైవేటు వైపు మొగ్గుచూపుతున్నారు? ఇండియన్ ఆర్మీలో మిగ్ ఫైటర్ పైలట్ ఎందుకు కమర్షియల్ పైలట్ అయ్యారు.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Sep 15, 2026, 08:12 AM IST|Updated: Sep 15, 2026, 08:12 AM IST
కేంద్ర ప్రభుత్వరంగం నుంచి ప్రైవేటు బాట పడుతున్న శాస్త్రవేత్తలు,పైలెట్లు..
Image Credit: Goverment sector vs Private Sector (X/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
కేంద్ర ప్రభుత్వరంగం నుంచి ప్రైవేటు బాట పడుతున్న శాస్త్రవేత్తలు,పైలెట్లు..
2
3
4
5