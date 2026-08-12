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నేడు సభ ముందుకు కీలకమైన FCRA బిల్లు.. కేంద్రం వ్యూహం అదేనా..

FCRA Bill: పార్లమెంట్‌ సమావేశాలు తుది అంకానికి చేరుకున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో ఈ రోజు సమావేశాలు వాడీవేడిగా జరగనున్నాయి. ఇవాళ సభముందు విదేశీ విరాళాల నియంత్రణ సవరణ బిల్లును ప్రవేశ పెట్టనుంది కేంద్ర ప్రభుత్వం.  గత కొన్ని రోజులుగా ప్రతిపక్షాల ఆందోళన మధ్య పార్లమెంట్‌ అట్టుడుకుతోంది. ఇవాళ FCRA బిల్లు సభ ముందుకు రానుండటంతో ప్రతిపక్షాలు అడ్డుకునేందుకు వ్యూహాలు రచిస్తున్నాయి. మరోవైపు కేంద్రం ఈ బిల్లును ఎలాగైనా ఆమోదించేందుకు..ప్రతిపక్ష ఎంపీల మద్దతు కూడగట్టేందుకు ఇప్పటికే వారితో చర్చలు జరిపింది.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Aug 12, 2026, 09:57 AM IST|Updated: Aug 12, 2026, 09:57 AM IST
నేడు సభ ముందుకు కీలకమైన FCRA బిల్లు.. కేంద్రం వ్యూహం అదేనా..
Image Credit: FCRA Bill (ZEE News Telugu/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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