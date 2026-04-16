Delimitation - Women Reservation: లోక సభ ముందుకు మహిళా రిజర్వేషన్- డీ లిమిటేషన్ బిల్లు.. వ్యతిరేకించిన విపక్షాలు..

131st Amendment Bill 2026: పార్లమెంట్ మరో చారిత్రక బిల్లుకు రంగం సిద్ధం అయింది. చట్ట సభల్లో మహిళలకు 33 శాతం రిజర్వేషన్లతో పాటు పార్లమెంట్, అసెంబ్లీ నియోజకవర్గాల పునర్విభజనకు సంబంధించి 131వ రాజ్యాంగ సవరణ బిల్లును కేంద్రం పార్లమెంట్ లోక్ సభలో ప్రవేశపెట్టింది. ఉదయం 11 గంటలకు లోక్ సభ ప్రారంభమైన తర్వాత కేంద్ర న్యాయశాఖ మంత్రి అర్జున్ రామ్ మేఘ్ వాల్, హోం మినిస్టర్ అమిత్ షా వీటిని సభలో ప్రతిపాదించారు. ఈ బిల్లును సభలో ప్రవేశపెట్టేందుకు చర్చ మొదలైంది. ఈ బిల్లను వ్యతిరేకిస్తూ ప్రతిపక్షాలు డివిజన్ ఓటింగ్ ను కోరాయి. అందుకు స్పీకర్ ఓం బిర్లా ఓకే చెప్పారు.
డివిజన్ ఓటింగ్ నిర్వహించగా.. రాజ్యాంగ సవరణ బిల్లును లోక్ సభలో ప్రవేశపెట్టడానికి అనుకూలంగా 251 ఓట్లు పోలయ్యాయి. 185 మంది వ్యతిరేకంగా ఓట్లు పడ్డాయి. ఆ తర్వాత కేంద్ర ప్రభుత్వం 12 గంటలకు ఈ మూడు బిల్లులను దిగువల సభలో ప్రవేశపెట్టింది. డీ లిమిటేషన్ కమిషన్ కు సంబంధించిన బిల్లుతో పాటు కేంద్రపాలిత ప్రాంతాల్లో నియోజకవర్గాల డీ లిమిటేషన్ కు సంబంధఇంచిన బిల్లును ఒకేసారి పరిశీలించి ఆమోదించేలా .. లోక సభకు నిబంధన 66 లోని ప్రొవైజోను సస్పెండ్ చేసి అనుమతించాలని కోరుతూ తీర్మానం న్యాయశాఖ మంత్రి తీర్మానం ప్రవేశపెట్టారు. ఈ బిల్లును సభలో చర్చించడానికి స్పీకర్ ఓకే చెప్పారు. శుక్రవారం సాయంత్రం 4 గంటలకు దీనిపై ఓటింగ్ నిర్వహించనున్నట్టు స్పీకర్ తెలిపారు.
ఈ మూడు బిల్లుల్లో లోక్ సభ సీట్లను 550 నుంచి 850 గరిష్ఠంగా పెంచే బిల్లుతో పాటు 2011 జనాభా లెక్కల ఆధారంగా దేశంలో నియోజకవర్గాల పునర్విభజన చేసేలా డీ లిమిటేషన్ ప్రక్రియకు సంబంధించిన 131వ రాజ్యాంగ సవరణ బిల్లు. లోక్ సభతో పాటు రాష్ట్రాల శాసన సభలకు పునర్విభజనకు సంబంధించిన డీ లిమిటేషన్ కమిషన్ ఏర్పాటుకు సంబంధించిన మరో బిల్లు ఉంది.
ఇక కేంద్రపాలిత ప్రాంతాల్లో నియోజకవర్గాల పునర్విభజనకు అవకాశం కల్పించే బిల్లును అమిత్ షా దిగువ సభ ముందు ఉంచారు. వీటిపై సభలో చర్చించనున్నారు. సాయంత్రం నరేంద్ర మోడీ ఈ బిల్లుపై సుదీర్ఘ ఉపన్యాసం ఇవ్వనున్నారు. ఇందులో ఒకటి మాత్రమే రాజ్యాంగ సవరణ బిల్లు.. మిగతా రెండు చట్టపరమైన బిల్లులు. ప్రస్తుతం లోక్ సభలో 540 సభ్యల్లో 2/3 వంతు మంది రాజ్యాంగ సవరణ బిల్లుకు ఆమోదం తెలపాల్సి ఉంది. రాజ్యాంగ సవరణ బిల్లుకు లోక్ సభలో 360 మంది సభ్యుల మద్దతు అవసరం. అధికారంలో ఉన్న బీజేపీ నేతృత్వంలోని ఎన్డీయే కూటమికి 292 మంది సభ్యుల మద్దతు ఉంది. అయితే డీ లిమిటేషన్ ను వ్యతిరేకిస్తున్న కాంగ్రెస్ నేతృత్వంతోని ఇండి కూటమికి
ఇందులో ఒకటి రాజ్యాంగ సవరణ బిల్లు. మిగతా రెండూ చట్టపరమైన బిల్లులు. రాజ్యాంగ సవరణ బిల్లు ఆమోదం పొందాలంటే మూడింట రెండొంతుల మెజారిటీ కావాలి. మిగతా రెండింటికీ సాధారణ మెజారిటీ సరిపోతుంది. ప్రస్తుతం లోక్సభలో ఉన్న 540 మంది సభ్యుల్లో 2/3వ వంతు మెజారిటీతో రాజ్యాంగ సవరణ బిల్లు ఆమోదం పొందాలంటే 360 మంది సభ్యుల మద్దతు అవసరం. అధికారిక ఎన్డీయే కూటమికి 292 మంది సభ్యుల మద్దతు ఉంది. బిల్లు ఆమోదానికి మరో 68 మంది మద్దతు అవసరం. డీలిమిటేషన్ను వ్యతిరేకిస్తున్నామని చెబుతున్న ఇండియా కూటమి ఆ బిల్లుకు వ్యతిరేకంగా ఓటేస్తామని చెప్పడంతో రాజ్యాంగ సవరణ బిల్లు ఆమోదంపై ఉత్కంఠ నెలకొంది.240 మంది సభ్యులున్నారు. వీరిలో కొందరు గైర్హాజరైనా.. బిల్లు లోక్ సభలో గట్టెక్కే అవకాశాలున్నాయి.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.