English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • జాతీయం
  • Central Govt Jobs: నిరుద్యోగులకు గోల్డెన్ ఛాన్స్.. నెలకు రూ. 2,40,000 జీతంతో సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ జాబ్స్

Central Govt Jobs: నిరుద్యోగులకు గోల్డెన్ ఛాన్స్.. నెలకు రూ. 2,40,000 జీతంతో సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ జాబ్స్

Central Government Jobs: మీరు డిగ్రీ పూర్తి చేసి మంచి ఉద్యోగం కోసం చూస్తున్నారా.. అయితే ఈ సువర్ణావకాశం మీ కోసమే. భారత ప్రభుత్వరంగ సంస్థ GAILలో ఉద్యోగాల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ రిలీజ్ అయింది. కాబట్టి నిరుద్యోగులు వెంటనే ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకొని.. అప్లయ్ చేసేసుకోండి.   

Written by - Aruna Maharaju | Last Updated : Nov 26, 2025, 11:46 AM IST

Trending Photos

Top-5 Business Ideas: ఉద్యోగం ఎప్పుడు ఊడుతుందో తెలియదు.. అందుకే సైడ్‌ ఇన్‌కమ్‌ మస్ట్ భయ్యా.. ఈ టాప్‌-5 సైడ్ బిజినెస్ ఐడియాలపై ఓ లుక్కెయ్యండి..!!
7
top 5 business ideas
Top-5 Business Ideas: ఉద్యోగం ఎప్పుడు ఊడుతుందో తెలియదు.. అందుకే సైడ్‌ ఇన్‌కమ్‌ మస్ట్ భయ్యా.. ఈ టాప్‌-5 సైడ్ బిజినెస్ ఐడియాలపై ఓ లుక్కెయ్యండి..!!
Balakrishna: హీరో రామ్ ని కొట్టబోయిన నందమూరి బాలకృష్ణ…పబ్లిక్ ఈవెంట్ లో అందరి ముందర..!
5
Balakrishna
Balakrishna: హీరో రామ్ ని కొట్టబోయిన నందమూరి బాలకృష్ణ…పబ్లిక్ ఈవెంట్ లో అందరి ముందర..!
Horoscope: నేటి రాశిఫలాలు.. స్కంధ షష్ఠి ప్రత్యేకం, ఏ రాశికి అదృష్టం?
5
today horoscope november 26
Horoscope: నేటి రాశిఫలాలు.. స్కంధ షష్ఠి ప్రత్యేకం, ఏ రాశికి అదృష్టం?
Ram Chandra Agarwal Success Story: రూ.300తో మెగా మార్ట్ నిర్మించాడు.. తర్వాత మొత్తం నష్టాలే.. సీన్‌ కట్‌ చేస్తే నేడు రూ.6,552 కోట్లకు యజమాని..!
7
Vishal Mega Mart
Ram Chandra Agarwal Success Story: రూ.300తో మెగా మార్ట్ నిర్మించాడు.. తర్వాత మొత్తం నష్టాలే.. సీన్‌ కట్‌ చేస్తే నేడు రూ.6,552 కోట్లకు యజమాని..!
Central Govt Jobs: నిరుద్యోగులకు గోల్డెన్ ఛాన్స్.. నెలకు రూ. 2,40,000 జీతంతో సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ జాబ్స్

Central Government Jobs 2025: సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ జాబ్ కోసం చూస్తున్న నిరుద్యోగులకు గుడ్ న్యూస్. దేశంలోని ప్రముఖ సహజ వాయువు సంస్థ GAIL (గ్యాస్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా)లో ఉద్యోగాల భర్తీ కోసం నోటిఫికేషన్ విడుదల అయింది. మంచి జీతంతో కూడిన ఈ ఉద్యోగాన్ని అస్సలు మిస్ చేసుకోకండి. ఆసక్తి, అర్హత కలిగిన అభ్యర్థులు వెంటనే ఈ జాబ్స్ కి దరఖాస్తు చేసుకోండి.

Add Zee News as a Preferred Source

ఆన్ లైన్ అప్లికేషన్ ప్రారంభ తేదీ: నవంబర్ 24, 2025
చివరి తేది: డిసెంబర్ 23, 2025 

GAIL పోస్టుల ఖాళీల వివరాలు..
చీఫ్ మేనేజర్-1
సీనియర్ ఆఫీసర్-5
సీనియర్ ఇంజనీర్-8
ఆఫీసర్-1
దివ్యాంగుల కేటగిరీ-14

విద్యార్హతలు.. 
సంబంధిత విభాగాల్లో డిగ్రీ, అంతకంటే ఉన్నత విద్యార్హతలు కలిగివుండాలి. అయితే ఉద్యోగాన్ని బట్టి విద్యార్హతలు మారతాయి.  ఎంబిఏ, సీఏ, ఎంబిబిఎస్, ఇంజనీరింగ్, సాధారణ డిగ్రీ అర్హతలతో ఉద్యోగాలున్నాయి.  కనీసం ఒక సంవత్సరం ఆయా విభాగాల్లో పనిచేసిన అనుభవం తప్పనిసరిగా ఉండాలి. ఇక చీఫ్ మేనేజర్ పదవికి మాత్రం 12 ఏళ్ల అనుభవం కావాలి.

వయో పరిమితి..
పోస్టును బట్టి వయోపరిమితిని కేటాయించారు. సీనియర్ మేనేజర్-గరిష్ఠంగా 46 ఏళ్లు.. సీనియర్ ఆఫీసర్-గరిష్ఠంగా 33 ఏళ్లు.. సీనియర్ ఇంజనీర్-గరిష్ఠంగా 38 ఏళ్లు.. మెడికల్ సర్వీస్ సీనియర్ ఆఫీసర్-గరిష్ఠంగా 42 ఏళ్లు కాగా.. ఎస్సి, ఎస్టీ, దివ్యాంగులు, ఎక్స్ సర్వీస్ మెన్స్ కు వయోపరిమితిలో సడలింపు ఉంటుంది. దీంతో గరిష్ఠంగా 56 ఏళ్లలోపు వయసు వారు కూడా ఈ ఉద్యోగాలకు అర్హులు.

ఎంపిక విధానం..
విభాగాన్ని బట్టి రాత పరీక్ష, స్కిల్ టెస్ట్, ఫిజికల్ ఫిట్‌నెస్ టెస్ట్, గ్రూప్ డిస్కషన్, ఇంటర్వ్యూ లాంటి పద్ధతుల ద్వారా ఎంపిక చేస్తారు. కొన్ని ఉద్యోగాలకు రాతపరీక్ష లేకుండా మెరిట్ లిస్ట్ ఆధారంగానే ఎంపిక చేస్తారు. 

అప్లయ్ చేసుకునే విధానం..
ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న అభ్యర్థులు gailonline.com వెబ్‌సైట్ ద్వారా ఆన్‌లైన్‌లో దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. దరఖాస్తు ఫీజు రూ.200 (SC/ST/దివ్యాంగులకు మినహాయింపు). 

వేతనం వివరాలు..
చీఫ్ మేనేజర్: రూ.90,000-రూ.2,40,000
సీనియర్ ఇంజనీర్/ఆఫీసర్: రూ.60,000-రూ1,80,000
ఆఫీసర్: రూ.50,000-రూ.1,50,000
నెలనెలా సాలరీతో పాటు ఇతర అలవెన్సులు, బెనిఫిట్స్ కూడా ఉంటాయి.

Also Read: Ration Rice Idli: రవ్వ అవసరం లేకుండానే రేషన్ బియ్యంతో తెల్లని పువ్వులాంటి ఇడ్లీలు.. ఎలా చేసుకోవాలంటే..!

Also Read: T20 World Cup: టీ20 వరల్డ్ కప్ 2026 షెడ్యూల్ రిలీజ్.. భారత్-పాకిస్థాన్ మధ్య మ్యాచ్ ఎప్పుడంటే..!

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి Twitter, Facebook

About the Author

Aruna Maharaju

అరుణ మహరాజు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. లైఫ్‌స్టైల్‌, హెల్త్‌,  స్పోర్ట్స్, వినోదం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Central Government Jobs 2025GAIL India Recruitment 2025Jobs 2025GAIL India RecruitmentGAIL India Vacancies

Trending News