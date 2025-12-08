English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Govt Jobs 2025: తెలుగు యువతకు సూపర్ ఛాన్స్.. 10వ తరగతి అర్హతతో హైదరాబాద్ లోనే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ జాబ్స్..!

Central Government Jobs: కేవలం 10వ తరగతి అర్హతతోనే మంచి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ జాబ్ కావాలనుకునే వారి కోసం బంపర్ ఛాన్స్. హైదరాబాద్ లోని CSIR-National Geophysical Research Institute (CSIR-NGRI)లో.. అదిరిపోయే జీతంతో.. ఉద్యోగాల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ రిలీజ్ అయింది. ఆసక్తి, అర్హత గల అభ్యర్థులు వెంటనే అప్లయ్ చేసుకోండి. దరఖాస్తుల ప్రక్రియ ఇప్పటికే డిసెంబర్ 6న ప్రారంభమైంది.

Govt Jobs 2025: తెలుగు యువతకు సూపర్ ఛాన్స్.. 10వ తరగతి అర్హతతో హైదరాబాద్ లోనే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ జాబ్స్..!

Central Government Jobs In Hyderabad: కేవలం పదో తరగతి అర్హతతో స్వస్థలంలోనే కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలను పొందాలనుకుంటున్న తెలుగు యువతకు అద్భుత అవకాశం వచ్చింది.  కౌన్సిల్ ఆఫ్ సైంటిఫిక్ అండ్ ఇండస్ట్రియల్ రీసెర్చ్ (CSIR) అనేది కేంద్ర ప్రభుత్వ సంస్థ. సైన్స్ ఆండ్ టెక్నాలజీ మంత్రిత్వశాఖ పరిధిలో పనిచేసే స్వయం ప్రతిపత్తి సంస్థ. CSIR-NGRI ప్రధాన కార్యాలయం హైదరాబాద్ లోని ఉప్పల్ లో ఉంది. దరఖాస్తుల ప్రక్రియ ఇప్పటికే డిసెంబర్ 6న ప్రారంభం కాగా.. చివరి తేది 5 జనవరి, 2026 వరకు ఉంది. మరి ఇంకెందుకు ఆలస్యం అర్హతలుంటే వెంటనే అప్లయ్ చేసేయండి.

ఖాళీల వివరాలు ఇవే..
1. సెక్యూరిటీ ఆఫీసర్-01 పోస్ట్ (అన్ రిజర్వుడ్)
2. మల్టీ టాస్కింగ్ స్టాఫ్ (MTS)-12 పోస్టులు ( 06 అన్ రిజర్వుడ్, 01 ఈడబ్ల్యుఎస్, ఓబిసి 04, ఎస్సి 01)

దరఖాస్తు విధానం..
దరఖాస్తు చేయడానికి అధికారిక వెబ్‌సైట్ www.ngri.res.in లోకి వెళ్లి ఆన్‌లైన్‌లో రిజిస్టర్ చేసుకోవాలి. మహిళలు, ఎస్సి/ఎస్టి, మాజీ సైనికులు, దివ్యాంగులకు దరఖాస్తు ఫీజు లేదు. మిగతా అభ్యర్థులు రూ.500/- ఫీజు చెల్లించాలి.  

విద్యార్హతలు ఇవే..
మల్టీ టాస్కింగ్ ఉద్యోగాలకు కేవలం 10వ తరగతి లేదా అందుకు సమానమైన విద్యార్హతలుంటే చాలు. ఇంటర్మీడియట్ కూడా ఉండి సంబంధిత విభాగాల్లో పనిచేసిన అనుభవం ఉండే వారికి ప్రాధాన్యం ఇస్తారు. సెక్యూరిటీ ఆఫీసర్ ఉద్యోగానికి మాత్రం మాజీ సైనికులు మాత్రమే అర్హులు. ఇండియన్ ఆర్మీలో కనీసం పదేళ్ల పాటు పనిచేయడంతో పాటు సెక్యూరిటీ గా పనిచేసిన అనుభవం కూడా ఉండాలి.

విధులు..
* మల్టీ టాస్కింగ్ ఉద్యోగాలకు ఎంపికైనవారు రికార్డుల మెయింటెనెన్స్, ఆఫీస్ లను క్లీన్ గా ఉంచడం, ఫైల్స్ ను వివిధ సెక్షన్లను తీసుకెళ్లడం, గెస్ట్ హౌస్ ల నిర్వహణ, టీ కాఫీలు అందించడం, కార్యాలయ పరిసరాలను పరిశుభ్రంగా ఉంచడం వంటి పనులు చేయాల్సి ఉంటుంది.
* సెక్యూరిటీ ఆఫీసర్ హైదరాబాద్ లోని CSIR-NGRI పరిధిలోని గెస్ట్ హౌస్, హాస్టల్, స్టాప్ క్వార్టర్స్ భద్రతా వ్యవహారాలు చూసుకోవాలి.

వయో పరిమితి..
1. మల్టీ టాస్కింగ్ ఉద్యోగాలకు గరిష్ఠంగా 25 సంవత్సరాలలోపువారు అర్హులు. దరఖాస్తులకు చివరితేదీ అంటే 05 జనవరి 2026 నాటికి వయసును పరిగణలోకి తీసుకుంటారు. అయితే ప్రభుత్వ నిబంధనల ప్రకారం SC/ST అభ్యర్థులకు 5 ఏళ్లు, OBC వారికి 3 ఏళ్లు, PwBD అభ్యర్థులకు అదనపు సడలింపు ఉంటుంది.
2. సెక్యూరిటీ ఆఫీసర్ ఉద్యోగానికి మాత్రం 35 ఏళ్లలోపువారు అర్హులు. వీరికి కూడా కొన్ని నిబంధనలకు లోబడి వయసు సడలింపు ఉంటుంది.

ఎంపిక విధానం..
మొదట ట్రేడ్ టెస్ట్, ఆ తర్వాత రాత పరీక్ష ఉంటుంది. పరీక్షలో వచ్చిన మార్కులు, ప్రతిభ ఆధారంగా మెరిట్ లిస్ట్ తయారు చేసి నియామకం చేస్తారు. తుది నియామకానికి ముందు సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్, మెడికల్ టెస్ట్ ఉంటుంది. 

వేతనం వివరాలు..
సెక్యూరిటీ ఆఫీసర్-రూ.44,900 నుండి రూ.1,42,400 వరకు శాలరీ ఉంటుంది. పే లెవెల్ 7 ప్రకారం జీతం ఉంటుంది.
మల్టీ టాస్కింగ్ పోస్ట్-రూ.35,973 (లెవెల్ 1). ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు వర్తించే ఇతర అలవెన్సులన్నీ లభిస్తాయి.

